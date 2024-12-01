Миколенко на Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.12.2024

Английская Премьер-лига, 13 тур

1 декабря, 15:30. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джон Брукс

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Манчестер Юнайтед - Евертон Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Манчестер и Ливерпуль расположены рядом друг с другом. И так сложилось, что левый защитник “Эвертона” Виталий Миколенко живет именно в Манчестере. Сегодня украинец посетит со своей командой на "Олд Траффорд", приехав в гости к Рубену Амориму, который дебютирует в домашних поединках именно в рамках АПЛ.

Новости Манчестер Юнайтед

Два матча провел новый португальский наставник во главе манкунианцев. Было интересно, но пока размыто. Ну, конечно, что никто не построит команду за две недели. Но смена тренера всегда дает игрокам глоток свежего воздуха. Это было с ван Нистерлоем, это сейчас происходит с Аморимом. Пока манкунианцы играют на эмоциях: как забивают, так и пропускают.

Можно ли считать неудачным старт португальца, если он сыграл 1:1 против "Ипсвича" в своем первом матче? При желании – да. Любопытно, что практически все постоянные тренеры после Фергюсона начинали плохо. Это логично, потому что у того же Аморима было чуть меньше двух недель, чтобы донести игрокам, что он хочет. Хватило только на гол Рашфорда: эта атака была в стиле классического "Спортинга".

Против "Буде/Глимт" в прошлый четверг было пять голов. Вели в счете, проигрывали, потом снова вели. Аморим пока не контролирует ситуацию. Честно говоря, вряд ли кто-то это может делать в МЮ. Но если португальцу удастся это сделать пусть через год… можно будет его обожать. Или хотя бы он заставил Гарначо отдавать передачи. Алехандро – топ-игрок, но иногда забывает, что он играет в команде.

Кадры хозяев

Лазарет МЮ уменьшается – в это сложно поверить. Самые большие проблемы с центром защиты. В настоящее время лечатся Йоро и Линделоф. Также Магуайр и Эванс практически восстановились. Возможно, сегодня даже попадут в заявку.

Новости Эвертона

Шон Дайч примерно так же не контролирует свою команду. Но ведь он в ней довольно долго. Правда, это не позволяет “Эвертону” из, казалось бы, добротными игроками оттолкнуться от зоны вылета. Вот не идёт и все. Особенно это касается атаки. Последние три матча "ириски" не забивали. Да еще на протяжении этой серии уступили последнему "Саутгемптону" – в теории прямому сопернику в борьбе за выживание.

Сейчас "Эвертон" идет на расстоянии всего двух очков от зоны вылета. До конца тура туда команда точно не опустится: конкуренты сыграли свои матчи. Но дальше – все возможно. Главное, что нужно настраивать “ирискам” – это реализацию. У них – самый плохой показатель забитых голов на пару с “Саутгемптоном” в текущей АПЛ. Обе команды отличились по 10 раз.

Вот в последнем матче против "Брентфорда" подопечные Дайча играли 50 минут в большинстве. В общем, ударили под три десятка раз, а смысл от того какой? Некоторые удары были просто для статистики. Только единицы действительно угрожали воротам соперника, но там не хватало реализации.

Кадры гостей

Четверо футболистов точно не примут участие в этом поединке. Броя, Шермити, Ироегбунам и Гарнер – в лазарете. Также там был ветеран Коулмэн, но он уже практически восстановился. Правда, ирландец в последний раз играл еще в начале сентября. В форме он точно не находится.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Эвертона

Последние пять встреч хозяев

28.11. Манчестер Юнайтед – Буде/Глимт 3:2 (ЛЕ)

24.11. Ипсвич – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

10.11. Манчестер Юнайтед – Лестер 3:0 (АПЛ)

07.11. Манчестер Юнайтед – ПАОК 2:0 (ЛЕ)

03.11. Манчестер Юнайтед – Челси 1:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

23.11. Эвертон – Брентфорд 0:0 (АПЛ)

09.11. Вест Хэм – Эвертон 0:0 (АПЛ)

02.11. Саутгемптон – Эвертон 1:0 (АПЛ)

26.10. Эвертон – Фулхэм 1:1 (АПЛ)

19.10. Ипсвич – Эвертон 0:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

09.03.24. Манчестер Юнайтед – Эвертон 2:0 (АПЛ)

26.11.23. Эвертон – Манчестер Юнайтед 0:3 (АПЛ)

08.04.23. Манчестер Юнайтед – Эвертон 2:0 (АПЛ)

06.01.23. Манчестер Юнайтед – Эвертон 3:1 (Кубок Англии)

09.10.22. Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 12 10 1 1 24-8 31 2 "Арсенал" 13 7 4 2 26-14 25 3 "Брайтон энд Хоув Альбион" 13 6 5 2 22-17 23 4 "Манчестер Сити" 12 7 2 3 22-17 23 5 "Челси" 12 6 4 2 23-14 22 6 "Ноттингем Форест" 13 6 4 3 16-13 22 7 Брентфорд 13 6 2 5 26-23 20 8 "Тоттенхэм" 12 6 1 5 27-13 19 9 "Астон Вилла" 12 5 4 3 19-19 19 10 "Ньюкасл" 13 5 4 4 14-14 19 11 "Борнмут" 13 5 3 5 20-19 18 12 "Фулхэм" 12 5 3 4 17-17 18 13 "Манчестер Юнайтед" 12 4 4 4 13-13 16 14 "Вест Хэм Юнайтед" 13 4 3 6 17-24 15 15 "Эвертон" 12 2 5 5 10-17 11 16 "Лестер Сити" 13 2 4 7 16-27 10 17 "Кристал Пэлас" 13 1 6 6 11-18 9 18 "Вулверхэмптон" 13 2 3 8 22-32 9 19 "Ипсвич Таун" 13 1 6 6 13-24 9 20 "Саутгемптон" 13 1 2 10 10-25 5

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Эвертон

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Эвертон от UA-Football

"Ириски" – удобный соперник для МЮ. Тем более в какой они сейчас форме… Поэтому Рубен Аморим может настраиваться на три комфортных очка перед уже родными фанатами. Прогноз: Сухая победа "Манчестер Юнайтед" (Кф 2,56).