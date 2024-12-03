Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024

Английская Премьер-лига. 14-й тур.

4 декабря. 21:30. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Битва за топ-4. Вот так можно охарактеризовать этот матч. Если бы вам сказали, что подобная вывеска станет битвой за топ-4, вы бы точно покрутили пальцем у головы, но вот такая сейчас реальность. Команда Нуну Эшпириту Санту в прошлом сезоне спасалась от вылета, а сейчас настолько уверенно начала этот сезон, что по факту идет очень высоко.

А подопечные Пепа Гвардиолы наоборот. Они настолько разочаровывают в последних матчах, что уже вылетели из топ-4 и для возвращения нужно побеждать. Прервется ли их серия именно здесь, против "лесников"?

Новости "Манчестер Сити"

Гвардиола отказался называть серию поражений своей команды кризисом. Специалист отметил, что дело болельщиков и журналистов давать какие-то оценки, он лишь работает над тем, чтобы исправить ситуацию, которая сложилась.

А сложилась она просто катастрофически. 6 поражений в последних 7 матчах и при этом еще одна ничья в матче против "Фейеноорда", в котором они побеждали по ходу игры 3:0. Поражения от разных соперников и на разный вкус. Разгром от "Спортинга" — пожалуйста (1:4), непростая игра с "Брайтоном" и поражение на последних минутах (1:2), затем позорный погром дома от "шпор" (0:4). И это еще не все.

В воскресенье они проиграли "Ливерпулю" (0:2), хотя должны были проигрывать больше, их просто уничтожили без шансов. Как из этого кризиса выходить? Это вопрос к Пепу и его футболистам. Наверное, они бы хотели сыграть какой-то более простой матч, но судьба дарит "Ноттингем Форест". С какой-то стороны, это все равно матч, который надо забирать, а с другой — это же Крис Вуд и компания, поэтому должно быть непросто.

Новости "Ноттингем Форест"

Подопечные Нуну Эшпириту Санту продолжают удивлять, несмотря на то, что их хорошая форма, наверное, является временной и сильно обусловлена оверперформансом от Криса Вуда. В отдельных матчах их выступления какие-то бессодержательные и слишком прагматичные. Хотя прагматизм - это именно то, что помогает им по ходу сезона.

"Лесники" выиграли 3 из последних 5 матчей, поражения произошли против „Ньюкасла“ и „Арсенала“. Стоит отметить, что те поражения были не в борьбе, а скорее с поднятым с их стороны белым флажком. Зато когда борьба идет, то обычно они свое забирают.

Удалось обыграть "Лестер" на выезде (3:1), там все было очень слаженно, как и против "Вест Хэма" (3:0), где они просто не оставили шансов сопернику. Но даже на прошлых выходных против "Ипсвича" (1:0) они должны были выигрывать с большим преимуществом, просто не все реализовали. Противостояние с "Сити" очень интригует, они умеют выдавать классные матчи, но получится ли это сделать на "Этихаде"?

Турнирная таблица

​​​​​​​Личные встречи

28.04.24 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити" 0:2

23.09.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ноттингем Форест" 2:0

18.02.23 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити" 1:1

31.08.22 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ноттингем Форест" 6:0

03.01.09 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ноттингем Форест" 0:3

Цифры и факты

"Манчестер Сити" проиграл каждый из своих последних 4 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Манчестер Сити" пропускал как минимум 2 гола в последних 4 матчах в рамках АПЛ;

В последних 3 матчах между "Манчестер Сити" на "Ноттингем Форест" на "Этихаде" проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

О травмах "горожан" за последние недели было сказано слишком много. Поэтому не будем подробно останавливаться на этом вопросе. Точно не сыграют Родри, Оскар Бобб и Матео Ковачич. Под вопросом готовность Джона Стоунза.

У Нуну Эшпириту Санту двое на травме: Данило и Ибраим Сангаре. Все остальные готовы играть.

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Ортега — Льюис, Диаш, Аканджи, Гвардиол — Силва, Гюндоган — Савиньо, Де Брюйне, Доку — Холанд

"Ноттингем Форест", 4-2-3-1: Селс — Айна, Миленкович, Мурилло, Уильямс — Йейтс, Андерсон — Силва, Гиббз-Уайт, Хадсон-Одои — Вуд

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Ноттингем Форест" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Каждый следующий матч Пепа Гвардиолы и его команды будет сопровождаться фразой: ну вот здесь точно победят. И так до реальной первой победы за долгое время. Но мы действительно считаем, что именно против "лесников" они смогут вернуться на победный путь. Да, будет непросто и да, здесь точно легкой прогулки ожидать не надо. Здесь на характере и зубах они должны вырвать минимальное преимущество. Такой у нас прогноз.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.