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Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Манчестер Сити" и "Ноттингем Форест" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 14-й тур.
4 декабря. 21:30. Манчестер. "Этихад"
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports OTT
Битва за топ-4. Вот так можно охарактеризовать этот матч. Если бы вам сказали, что подобная вывеска станет битвой за топ-4, вы бы точно покрутили пальцем у головы, но вот такая сейчас реальность. Команда Нуну Эшпириту Санту в прошлом сезоне спасалась от вылета, а сейчас настолько уверенно начала этот сезон, что по факту идет очень высоко.
А подопечные Пепа Гвардиолы наоборот. Они настолько разочаровывают в последних матчах, что уже вылетели из топ-4 и для возвращения нужно побеждать. Прервется ли их серия именно здесь, против "лесников"?
Новости "Манчестер Сити"
Гвардиола отказался называть серию поражений своей команды кризисом. Специалист отметил, что дело болельщиков и журналистов давать какие-то оценки, он лишь работает над тем, чтобы исправить ситуацию, которая сложилась.
А сложилась она просто катастрофически. 6 поражений в последних 7 матчах и при этом еще одна ничья в матче против "Фейеноорда", в котором они побеждали по ходу игры 3:0. Поражения от разных соперников и на разный вкус. Разгром от "Спортинга" — пожалуйста (1:4), непростая игра с "Брайтоном" и поражение на последних минутах (1:2), затем позорный погром дома от "шпор" (0:4). И это еще не все.
В воскресенье они проиграли "Ливерпулю" (0:2), хотя должны были проигрывать больше, их просто уничтожили без шансов. Как из этого кризиса выходить? Это вопрос к Пепу и его футболистам. Наверное, они бы хотели сыграть какой-то более простой матч, но судьба дарит "Ноттингем Форест". С какой-то стороны, это все равно матч, который надо забирать, а с другой — это же Крис Вуд и компания, поэтому должно быть непросто.
Новости "Ноттингем Форест"
Подопечные Нуну Эшпириту Санту продолжают удивлять, несмотря на то, что их хорошая форма, наверное, является временной и сильно обусловлена оверперформансом от Криса Вуда. В отдельных матчах их выступления какие-то бессодержательные и слишком прагматичные. Хотя прагматизм - это именно то, что помогает им по ходу сезона.
"Лесники" выиграли 3 из последних 5 матчей, поражения произошли против „Ньюкасла“ и „Арсенала“. Стоит отметить, что те поражения были не в борьбе, а скорее с поднятым с их стороны белым флажком. Зато когда борьба идет, то обычно они свое забирают.
Удалось обыграть "Лестер" на выезде (3:1), там все было очень слаженно, как и против "Вест Хэма" (3:0), где они просто не оставили шансов сопернику. Но даже на прошлых выходных против "Ипсвича" (1:0) они должны были выигрывать с большим преимуществом, просто не все реализовали. Противостояние с "Сити" очень интригует, они умеют выдавать классные матчи, но получится ли это сделать на "Этихаде"?
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|13
|11
|1
|1
|26-8
|34
|2
|"Арсенал"
|13
|7
|4
|2
|26-14
|25
|3
|"Челси"
|13
|7
|4
|2
|26-14
|25
|4
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|13
|6
|5
|2
|22-17
|23
|5
|"Манчестер Сити"
|13
|7
|2
|4
|22-19
|23
|6
|Ноттингем Форест
|13
|6
|4
|3
|16-13
|22
|7
|"Тоттенхэм"
|13
|6
|2
|5
|28-14
|20
|8
|Брентфорд
|13
|6
|2
|5
|26-23
|20
|9
|"Манчестер Юнайтед"
|13
|5
|4
|4
|17-13
|19
|10
|"Фулхэм"
|13
|5
|4
|4
|18-18
|19
|11
|"Ньюкасл"
|13
|5
|4
|4
|14-14
|19
|12
|"Астон Вилла"
|13
|5
|4
|4
|19-22
|19
|13
|"Борнмут"
|13
|5
|3
|5
|20-19
|18
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|13
|4
|3
|6
|17-24
|15
|15
|Эвертон
|13
|2
|5
|6
|10-21
|11
|16
|"Лестер Сити"
|13
|2
|4
|7
|16-27
|10
|17
|"Кристал Пэлас"
|13
|1
|6
|6
|11-18
|9
|18
|"Вулверхэмптон"
|13
|2
|3
|8
|22-32
|9
|19
|Ипсвич Таун
|13
|1
|6
|6
|13-24
|9
|20
|"Саутгемптон"
|13
|1
|2
|10
|10-25
|5
Личные встречи
28.04.24 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити" 0:2
23.09.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ноттингем Форест" 2:0
18.02.23 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити" 1:1
31.08.22 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ноттингем Форест" 6:0
03.01.09 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ноттингем Форест" 0:3
Цифры и факты
- "Манчестер Сити" проиграл каждый из своих последних 4 матчей в рамках Премьер-лиги;
- "Манчестер Сити" пропускал как минимум 2 гола в последних 4 матчах в рамках АПЛ;
- В последних 3 матчах между "Манчестер Сити" на "Ноттингем Форест" на "Этихаде" проходила ставка ТМ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
О травмах "горожан" за последние недели было сказано слишком много. Поэтому не будем подробно останавливаться на этом вопросе. Точно не сыграют Родри, Оскар Бобб и Матео Ковачич. Под вопросом готовность Джона Стоунза.
У Нуну Эшпириту Санту двое на травме: Данило и Ибраим Сангаре. Все остальные готовы играть.
"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Ортега — Льюис, Диаш, Аканджи, Гвардиол — Силва, Гюндоган — Савиньо, Де Брюйне, Доку — Холанд
"Ноттингем Форест", 4-2-3-1: Селс — Айна, Миленкович, Мурилло, Уильямс — Йейтс, Андерсон — Силва, Гиббз-Уайт, Хадсон-Одои — Вуд
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Ноттингем Форест" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:1. Каждый следующий матч Пепа Гвардиолы и его команды будет сопровождаться фразой: ну вот здесь точно победят. И так до реальной первой победы за долгое время. Но мы действительно считаем, что именно против "лесников" они смогут вернуться на победный путь. Да, будет непросто и да, здесь точно легкой прогулки ожидать не надо. Здесь на характере и зубах они должны вырвать минимальное преимущество. Такой у нас прогноз.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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