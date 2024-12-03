Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Саутгемптон – Челси. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Саутгемптоном" и "Челси" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 14-й тур.
4 декабря. 21:30. Саутгемптон. "Сент-Меррис"
Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports OTT
Давненько "Челси" не подходил к матчу АПЛ в статусе столь очевидного фаворита. Мы привыкли, что от этой команды не стоит ожидать больших свершений, что они могут потерять очки буквально везде и это вообще не должно вызывать удивлений. Однако сейчас все иначе.
Команда Марески набрала такую форму, что перед игрой с "Саутгемптоном" просто обязана побеждать, иначе болельщики не поймут. Готовы ли "синие" играть под таким давлением?
Новости "Саутгемптона"
Последнее место команды Рассела Мартина в этом сезоне вполне оправдано. Ему можно найти немало объяснений, в частности в травмах, но давайте говорить откровенно: это по факту самая слабая команда АПЛ здесь и сейчас. Однако это не значит, что "святые" способны на сюрпризы, они способны. Один из таких произошел как раз в минувшие выходные.
Тогда они едва не обыграли "Брайтон" на выезде, лишь отмененный гол спас "чаек" от поражения. Это было очень содержательное выступление со скоростями и дисциплиной в обороне. Даже неделю назад, когда они играли против "Ливерпуля", то по ходу матча побеждали, но все же в итоге не смогли удержать счет (2:3). То есть запас мощи какой-то есть и моментами удивлять могут.
Особенно они начали оживать именно в последнее время. Да, было поражение от "волков" (0:2), зато обыграли "Эвертон" (1:0), это также был неплохой матч. То есть провал начала сезона они понемногу исправляют, хоть и получается медленно и с переменным успехом. Возможно, они что-то приберегли и для "Челси".
Новости "Челси"
Подопечные Энцо Марески находятся в хорошей форме и в воскресенье они это доказали очень качественным выступлением против "Астон Виллы" Унаи Эмери. Команда вызывает восхищение не только результатами, но и игрой, хотя это все еще моментами выглядит сыро.
За последние 5 матчей у них 4 победы и 1 ничья. Не удалось обыграть "Арсенал" у себя дома. Там вырвали ничью во втором тайме, непростой был матч, но и соперник соответствующий. О победе над "Ноа" вообще лучше не вспоминать, слишком простой был соперник (8:0).
А что интересно, так это победа против "Лестера" на выезде (2:1), затем матч с "Гайденхаймом", который оказался очень сложным для "синих", несмотря на победу 2:0. Ну и в воскресенье они противостояли "Вилле" и тоже легко обыграли бирмингемцев (3:0). Теперь задача выглядит проще, но не становится ли она от этого более коварной? Посмотрим, будут ли готовы ребята Марески.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|13
|11
|1
|1
|26-8
|34
|2
|"Арсенал"
|13
|7
|4
|2
|26-14
|25
|3
|"Челси"
|13
|7
|4
|2
|26-14
|25
|4
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|13
|6
|5
|2
|22-17
|23
|5
|"Манчестер Сити"
|13
|7
|2
|4
|22-19
|23
|6
|Ноттингем Форест
|13
|6
|4
|3
|16-13
|22
|7
|"Тоттенхэм"
|13
|6
|2
|5
|28-14
|20
|8
|Брентфорд
|13
|6
|2
|5
|26-23
|20
|9
|"Манчестер Юнайтед"
|13
|5
|4
|4
|17-13
|19
|10
|"Фулхэм"
|13
|5
|4
|4
|18-18
|19
|11
|"Ньюкасл"
|13
|5
|4
|4
|14-14
|19
|12
|"Астон Вилла"
|13
|5
|4
|4
|19-22
|19
|13
|"Борнмут"
|13
|5
|3
|5
|20-19
|18
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|13
|4
|3
|6
|17-24
|15
|15
|Эвертон
|13
|2
|5
|6
|10-21
|11
|16
|"Лестер Сити"
|13
|2
|4
|7
|16-27
|10
|17
|"Кристал Пэлас"
|13
|1
|6
|6
|11-18
|9
|18
|"Вулверхэмптон"
|13
|2
|3
|8
|22-32
|9
|19
|Ипсвич Таун
|13
|1
|6
|6
|13-24
|9
|20
|"Саутгемптон"
|13
|1
|2
|10
|10-25
|5
Личные встречи
28.02.23 АПЛ "Челси" — "Саутгемптон" 0:1
30.08.22 АПЛ "Саутгемптон" — "Челси" 2:1
09.04.22 АПЛ "Саутгемптон" — "Челси" 0:6
26.10.21 КАЛ "Челси" — "Саутгемптон" 1:1
02.10.21 АПЛ "Челси" — "Саутгемптон" 3:1
Цифры и факты
- "Саутгемптон" не смог одержать победу в 25 из последних 26 матчей в рамках АПЛ;
- В 5 из последних 6 матчей между этими командами на "Сент-Меррис" проходила ставка ТБ 2.5;
- "Челси" остается непобедимым в 11 из последних 12 матчей Премьер-лиги.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У Рассела Мартина просто кадровая катастрофа, по-другому это не назвать. Отчасти это и оправдывает результаты команды, но лишь частично.
Не смогут сыграть из-за травм: Адам Лаллана, Гэвин Базуну, Росс Стюарт, Уилл Смоллбоун, Арон Рамсдейл и Ян Беднарек. Под вопросом состояние Пола Онуачу. Ну и сразу три игрока дисквалифицированы из-за перебора желтых карточек: Гарвуд-Беллис, Даунс и Диблинг. Все трое - игроки стартового состава. В этом матче без них и это будет трудно.
У "Челси" две потери: Рис Джеймс и Уэсли Фофана. Оба не будут играть до конца декабря. Все остальные готовы.
"Саутгемптон", 3-4-3: Маккарти — Уокер-Питерс, Стивенс, Тейлор — Сугавара, Фернандеш, Арибо, Маннинг — Армстронг, Онуачу, Фрейзер
"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Гюсто, Бадиашиль, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Нето, Палмер, Санчо — Джексон
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Саутгемптоном" и "Челси" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 1:3. Учитывая такие массовые кадровые потери в "Саутгемптоне", здесь напрашивается логичный прогноз об их поражении. Не будем мы изобретать велосипед и поставим на победу "Челси", вот только с пропущенным голом, ведь для команды Марески "сухие" матчи в АПЛ — это скорее исключение из правил.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Коуч сборной Украины U-19 отреагировал на то, что Германия хочет натурализовать украинского форварда
- "Довбик сказал мне, что...". Раньери упомянул об украинском форварде после поражения от Аталанты
- Вацко – о футболисте-открытии чемпионата: Один из самых больших прогрессов сезона во всей УПЛ
- Ливерпуль – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 13-го тура АПЛ на 01.12.2024
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Пономарев: Я тренирую Слюбика и Федора с 3-го класса. Некоторые персоны ничего не сделали в футболе, но совершают систематические нападки на Рух