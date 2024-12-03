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Саутгемптон – Челси. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024

Англия
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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Саутгемптоном" и "Челси" в рамках чемпионата Англии

Саутгемптон – Челси. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 14-й тур.

4 декабря. 21:30. Саутгемптон. "Сент-Меррис"

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Давненько "Челси" не подходил к матчу АПЛ в статусе столь очевидного фаворита. Мы привыкли, что от этой команды не стоит ожидать больших свершений, что они могут потерять очки буквально везде и это вообще не должно вызывать удивлений. Однако сейчас все иначе.

Команда Марески набрала такую форму, что перед игрой с "Саутгемптоном" просто обязана побеждать, иначе болельщики не поймут. Готовы ли "синие" играть под таким давлением?

Содержание

Новости "Саутгемптона"

Последнее место команды Рассела Мартина в этом сезоне вполне оправдано. Ему можно найти немало объяснений, в частности в травмах, но давайте говорить откровенно: это по факту самая слабая команда АПЛ здесь и сейчас. Однако это не значит, что "святые" способны на сюрпризы, они способны. Один из таких произошел как раз в минувшие выходные.

Тогда они едва не обыграли "Брайтон" на выезде, лишь отмененный гол спас "чаек" от поражения. Это было очень содержательное выступление со скоростями и дисциплиной в обороне. Даже неделю назад, когда они играли против "Ливерпуля", то по ходу матча побеждали, но все же в итоге не смогли удержать счет (2:3). То есть запас мощи какой-то есть и моментами удивлять могут.

Особенно они начали оживать именно в последнее время. Да, было поражение от "волков" (0:2), зато обыграли "Эвертон" (1:0), это также был неплохой матч. То есть провал начала сезона они понемногу исправляют, хоть и получается медленно и с переменным успехом. Возможно, они что-то приберегли и для "Челси".

Саутгемптон – Челси. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024 - изображение 1

Новости "Челси"

Подопечные Энцо Марески находятся в хорошей форме и в воскресенье они это доказали очень качественным выступлением против "Астон Виллы" Унаи Эмери. Команда вызывает восхищение не только результатами, но и игрой, хотя это все еще моментами выглядит сыро.

За последние 5 матчей у них 4 победы и 1 ничья. Не удалось обыграть "Арсенал" у себя дома. Там вырвали ничью во втором тайме, непростой был матч, но и соперник соответствующий. О победе над "Ноа" вообще лучше не вспоминать, слишком простой был соперник (8:0).

А что интересно, так это победа против "Лестера" на выезде (2:1), затем матч с "Гайденхаймом", который оказался очень сложным для "синих", несмотря на победу 2:0. Ну и в воскресенье они противостояли "Вилле" и тоже легко обыграли бирмингемцев (3:0). Теперь задача выглядит проще, но не становится ли она от этого более коварной? Посмотрим, будут ли готовы ребята Марески.

Саутгемптон – Челси. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 13 11 1 1 26-8 34
2 Арсенал "Арсенал" 13 7 4 2 26-14 25
3 Челси "Челси" 13 7 4 2 26-14 25
4 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 13 6 5 2 22-17 23
5 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 13 7 2 4 22-19 23
6 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 13 6 4 3 16-13 22
7 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 13 6 2 5 28-14 20
8 Брентфорд Брентфорд 13 6 2 5 26-23 20
9 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 13 5 4 4 17-13 19
10 Фулхэм "Фулхэм" 13 5 4 4 18-18 19
11 Ньюкасл "Ньюкасл" 13 5 4 4 14-14 19
12 Астон Вилла "Астон Вилла" 13 5 4 4 19-22 19
13 Борнмут "Борнмут" 13 5 3 5 20-19 18
14 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 13 4 3 6 17-24 15
15 Эвертон Эвертон 13 2 5 6 10-21 11
16 Лестер Сити "Лестер Сити" 13 2 4 7 16-27 10
17 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 13 1 6 6 11-18 9
18 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 13 2 3 8 22-32 9
19 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 13 1 6 6 13-24 9
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 13 1 2 10 10-25 5

Личные встречи

28.02.23 АПЛ "Челси" — "Саутгемптон" 0:1

30.08.22 АПЛ "Саутгемптон" — "Челси" 2:1

09.04.22 АПЛ "Саутгемптон" — "Челси" 0:6

26.10.21 КАЛ "Челси" — "Саутгемптон" 1:1

02.10.21 АПЛ "Челси" — "Саутгемптон" 3:1

Цифры и факты

  • "Саутгемптон" не смог одержать победу в 25 из последних 26 матчей в рамках АПЛ;
  • В 5 из последних 6 матчей между этими командами на "Сент-Меррис" проходила ставка ТБ 2.5;
  • "Челси" остается непобедимым в 11 из последних 12 матчей Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У Рассела Мартина просто кадровая катастрофа, по-другому это не назвать. Отчасти это и оправдывает результаты команды, но лишь частично.

Не смогут сыграть из-за травм: Адам Лаллана, Гэвин Базуну, Росс Стюарт, Уилл Смоллбоун, Арон Рамсдейл и Ян Беднарек. Под вопросом состояние Пола Онуачу. Ну и сразу три игрока дисквалифицированы из-за перебора желтых карточек: Гарвуд-Беллис, Даунс и Диблинг. Все трое - игроки стартового состава. В этом матче без них и это будет трудно.

У "Челси" две потери: Рис Джеймс и Уэсли Фофана. Оба не будут играть до конца декабря. Все остальные готовы.

"Саутгемптон", 3-4-3: Маккарти — Уокер-Питерс, Стивенс, Тейлор — Сугавара, Фернандеш, Арибо, Маннинг — Армстронг, Онуачу, Фрейзер

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Гюсто, Бадиашиль, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Нето, Палмер, Санчо — Джексон

Ставки и коэффициенты на матч

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8.20
5.30
1.37
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9.26
5.69
1.34
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Прогноз на матч между "Саутгемптоном" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:3. Учитывая такие массовые кадровые потери в "Саутгемптоне", здесь напрашивается логичный прогноз об их поражении. Не будем мы изобретать велосипед и поставим на победу "Челси", вот только с пропущенным голом, ведь для команды Марески "сухие" матчи в АПЛ — это скорее исключение из правил.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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