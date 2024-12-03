Первый серьезный вызов Аморима. Арсенал – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.12.2024

Английская Премьер-лига, 14 тур

4 декабря, 22:15. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Сэмюэл Барротт

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Рубен Аморим понемногу привыкает к новому вызову в “Манчестер Юнайтед”. Стартовал с ничьей, продолжил победами. Но вот теперь настоящий вызов: выезд в гости к претенденту на чемпионство. "Арсенал" за последние три матча забил кучу голов соперникам, и вроде как и выбрался из кризиса. Поэтому испытание для португальца будет нелегкое.

Новости Арсенала

В прошлом туре "канониры" забили пять голов в гостях "Вест Хэму" еще до перерыва. "Молотобойцы" ответили двумя, но игра была завершена. Второй тайм команды просто доигрывали. Артета даже дал Зинченко самое больше количество времени на поле в матче АПЛ за три месяца. Более получаса сыграл украинец.

Всего за последние три встречи лондонцы забили соперникам 13 голов. И кроме "Вест Хэма" это был "Спортинг" (пусть и без Аморима) и мощный сейчас "Ноттингем". После одного очка из девяти возможных в трех поединках, выдать такую ​​серию… это точно заявка о выходе из кризиса.

Пока подопечные Артеты идут вторыми. От “Ливерпуля” отрыв составляет девять очков. Достаточно далеко, еще и ввиду того, что один личный матч между командами уже был (1:1). Но впереди еще 25 туров. В АПЛ никого нельзя сбрасывать со счетов. Также в спину дышит "Челси". У обеих лондонских команд все равно: количество забитых, пропущенных, очков. Даже личную игру сыграли вничью. Так что каждое действие 14 тура влияет на позицию в первой тройке (кроме мерсисайдцев, конечно).

Кадры хозяев

В лазарете находятся Томмиасу и Уайт – они точно вне игры. Габриэл травмировался в предыдущем поединке, но повреждение было незначительным – он еще может восстановиться. В случае чего в результате изменений впервые с 1 тура готов выйти в старте Зинченко. Также еще под вопросом Мерино из-за травмы колена.

Новости Манчестер Юнайтед

Матч на выходных также для МЮ оказался голевым. Соперник для этого – именно тот, что нужно. "Эвертон" только регрессирует под руководством Дайча, поэтому пропущены четыре гола на "Олд Траффорд" без ответа – это не удивительно. Вот так одержал первую победу в АПЛ Рубен Аморим. Еще и перед фанатами, которые на него возлагают большие надежды.

До этого манкунианцы под руководством португальца сыграли равную игру – как по счету (1:1), так и по событиям на поле – против новичка АПЛ "Ипсвича". Но это можно списать на дебютную игру. Немногие, кстати, во главе "красных дьяволов" стартуют уверенно. Кроме матчей чемпионата, был еще поединок Лиги Европы. Там была одержана волевая победа над "Буде/Глимт". В этих матчах раззабивались Рашфорд, Гарначо, Хойлунд, Зиркзе. Фернандеш снова управляет игрой. Пока футбола Аморима, конечно, нет. Но некоторые интересные рисунки видны.

Главное для МЮ – сохранить развитие на длинной дистанции. В АПЛ, за исключением отрыва от первого места, все плотно. Вот перед матчем с "Эвертоном" манкунианцы были 13, а "ириски" – 15. Теперь же "красные дьяволы" идут на девятой позиции всего в четырех очках от зоны Лиги чемпионов. Поэтому каждый тур будет существенно тасовать раздел мест в турнирной таблице.

Кадры гостей

Потери в обороне тоже есть. В первую очередь – из-за дисквалификации. Уже успел набрать перебор желтых Лисандро Мартинес, то же касается и Мэйну. Также Эванс (хотя он под вопросом), Йоро и Линделоф в лазарете. Благо для Аморима, что вернулся Магуайр. На "Эмирейтс", скорее всего, именно пара Харри-де Лигт будет играть в центре обороны.

Последние пять матчей Арсенала и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

30.11. Вест Хэм – Арсенал 2:5 (АПЛ)

26.11. Спортинг – Арсенал 1:5 (ЛЧ)

23.11. Арсенал – Ноттингем Форест 3:0 (АПЛ)

10.11. Челси – Арсенал 1:1 (АПЛ)

06.11. Интер – Арсенал 1:0 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

01.12. Манчестер Юнайтед – Эвертон 4:0 (АПЛ)

28.11. Манчестер Юнайтед – Буде/Глимт 3:2 (ЛЕ)

24.11. Ипсвич – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

10.11. Манчестер Юнайтед – Лестер 3:0 (АПЛ)

07.11. Манчестер Юнайтед – ПАОК 2:0 (ЛЕ)

Последние пять личных встреч между командами

28.07.2024. Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:1 (ТМ)

12.05.2024. Манчестер Юнайтед – Арсенал 0:1 (АПЛ)

03.09.2023. Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:1 (АПЛ)

22.07.2023. Арсенал – Манчестер Юнайтед 0:2 (ТМ)

22.01.2023. Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 13 11 1 1 26-8 34 2 "Арсенал" 13 7 4 2 26-14 25 3 "Челси" 13 7 4 2 26-14 25 4 "Брайтон энд Хоув Альбион" 13 6 5 2 22-17 23 5 "Манчестер Сити" 13 7 2 4 22-19 23 6 "Ноттингем Форест" 13 6 4 3 16-13 22 7 "Тоттенхэм" 13 6 2 5 28-14 20 8 "Брентфорд" 13 6 2 5 26-23 20 9 "Манчестер Юнайтед" 13 5 4 4 17-13 19 10 "Фулхэм" 13 5 4 4 18-18 19 11 "Ньюкасл" 13 5 4 4 14-14 19 12 "Астон Вилла" 13 5 4 4 19-22 19 13 "Борнмут" 13 5 3 5 20-19 18 14 "Вест Хэм Юнайтед" 13 4 3 6 17-24 15 15 "Эвертон" 13 2 5 6 10-21 11 16 "Лестер Сити" 13 2 4 7 16-27 10 17 "Кристал Пэлас" 13 1 6 6 11-18 9 18 "Вулверхэмптон" 13 2 3 8 22-32 9 19 "Ипсвич Таун" 13 1 6 6 13-24 9 20 "Саутгемптон" 13 1 2 10 10-25 5

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Арсенал – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Несмотря на прогресс МЮ, у Артеты уже сформирована команда. Между двумя коллективами действительно большая разница в классе – коэффициенты от букмекеров это только подтверждают. Но у обеих команд проблемы в обороне. И не факт, что их удачно можно будет "залатать". Прогноз: Обе забьют (Кф 1,8).