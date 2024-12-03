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Ньюкасл - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024

Англия
Обновлено

Ньюкасл - Ливерпуль: Прогноз и анонс матча ⋉ 04.12.24 ⋊ АПЛ онлайн на UA-Футбол

Ньюкасл - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 14-й тур.

4 декабря. 21:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

"Ливерпуль" сыграет в гостях у одного из самых удобных для себя соперников за последние годы. Последняя победа "Ньюкасла" над мерсисайдцами датируется еще в 2015-м году. Шансы на повторение такого успеха в нынешних реалиях невелики, но удивлять "сороки" умеют.

Содержание

Новости Ньюкасла

После трёхматчевой победной серии "Ньюкасл" (причём, с такими соперниками, как "Челси", "Арсенал" и нынешний "Ноттингем Форест") потерпел поражение от "Вест Хэма" (0:2) и обидно на 90+4 упустил три очка в игре с "Кристал Пэлас". Причем, во встрече с последними "сороки" не нанесли ни одного (!) удара в створ, забив лишь при помощи автогола.

Впрочем, в атаке подопечные Эдди Хау не блещут с самого начала сезона, и находятся по числу забитых мячей в топ-5 с конца турнирной таблицы АПЛ. Это при том, что по итогам прошлой кампании они финишировали по данному показателю в топ-5 с верха. Явным антиподом здесь выступает будущий соперник "Ньюкасла" - "Ливерпуль".

"Ливерпуль" переживает замечательный период. Они уверены в себе. Конечно, перед такой игрой мы волнуемся. Мы должны использовать наши сильные стороны. Мы просто должны придать игрокам уверенности, у нас есть несколько известных атакующих футболистов", - сказал Хау перед поединком.

В лазарете у "сорок" находятся Лассельс, Крафт и Ботман, также под большим вопросом готовность Исака.

Ориентировочный состав: Поуп – Ливраменто, Шер, Берн, Холл – Гимарайнш, Тонали, Лонгстафф – Жоэлинтон, Гордон, Барнс

Новости Ливерпуля

"Ливерпуль", в отличие от "Ньюкасла", подходит к очному матчу в потрясающей форме. Благодаря победе над "Манчестер Сити" коллектив Арне Слота увеличил отрыв от ближайших конкурентов в АПЛ до девяти очков.

Несмотря на сумасшедший график, "Ливерпуль" не сбавляет темп и уверенно обыгрывает грандов европейского футбола. Помимо вышеуказанной победы над "Сити" "красные" набрали три очка в играх с "Байером", "Астон Виллой" и "Реалом", забив в них восемь голов (в общей сумме), не пропустив при этом ни одного.

Немало слухов в начале недели возникло относительно будущего Мохамеда Салаха. Египетского вингера стали связывать с "ПСЖ", но позднее английский журналист и президент парижского клуба выступили с опровержением данной информации. Впрочем, продлевать контракт с мерсисайдцами Мо по-прежнему не спешит.

Точно не сыграют сегодня за "Ливерпуль" травмированные Конате, Алиссон, Цимикас и Жота.

Ориентировочный состав: Келлехер; Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон; Гравенберх, МакАллистер; Салах, Джонс, Гакпо; Нуньес.

Ньюкасл - Ливерпуль. Последние матчи

Ньюкасл:

  • 30.11. Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 (АПЛ)
  • 25.11. Ньюкасл - Вест Хэм 0:2 (АПЛ)
  • 10.11. Ноттингем - Ньюкасл 1:3 (АПЛ)
  • 02.11. Ньюкасл - Арсенал 1:0 (АПЛ)
  • 30.10. Ньюкасл - Челси 2:0 (Кубок лиги)

Ливерпуль:

  • 01.12. Ливерпуль - Манчестер Сити 2:0 (ЛЧ)
  • 27.11. Ливерпуль - Реал 2:0 (ЛЧ)
  • 24.11. Саутгемптон - Ливерпуль 2:3 (АПЛ)
  • 09.11. Ливерпуль – Астон Вилла 2:0 (АПЛ)
  • 05.11. Ливерпуль - Байер 4:0 (ЛЧ)

Ньюкасл - Ливерпуль. Последние личные встречи

  • 01.01.24. Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 (АПЛ)
  • 27.08.23. Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 (АПЛ)
  • 18.02.23. Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 (АПЛ)
  • 31.08.22. Ливерпуль - Ньюкасл 2:0 (АПЛ)
  • 30.04.22. Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 (АПЛ)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Ньюкасл - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024 - изображение 1"Ливерпуль"

 13 11 1 1 26-8 34
2

Ньюкасл - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024 - изображение 2"Арсенал"

 13 7 4 2 26-14 25
3

Ньюкасл - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024 - изображение 3"Челси"

 13 7 4 2 26-14 25
4

Ньюкасл - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024 - изображение 4"Брайтон энд Хоув Альбион"

 13 6 5 2 22-17 23
5

Ньюкасл - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024 - изображение 5"Манчестер Сити"

 13 7 2 4 22-19 23
6

Ньюкасл - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024 - изображение 6Ноттингем Форест

 13 6 4 3 16-13 22
7

Ньюкасл - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024 - изображение 7"Тоттенхэм"

 13 6 2 5 28-14 20
8

Ньюкасл - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024 - изображение 8Брентфорд

 13 6 2 5 26-23 20
9

Ньюкасл - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024 - изображение 9"Манчестер Юнайтед"

 13 5 4 4 17-13 19
10

Ньюкасл - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024 - изображение 10"Фулхэм"

 13 5 4 4 18-18 19
11

Ньюкасл - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024 - изображение 11"Ньюкасл"

 13 5 4 4 14-14 19
12

Ньюкасл - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024 - изображение 12"Астон Вилла"

 13 5 4 4 19-22 19
13

Ньюкасл - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024 - изображение 13"Борнмут"

 13 5 3 5 20-19 18
14

Ньюкасл - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024 - изображение 14"Вест Хэм Юнайтед"

 13 4 3 6 17-24 15
15

Ньюкасл - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024 - изображение 15Эвертон

 13 2 5 6 10-21 11
16

Ньюкасл - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024 - изображение 16"Лестер Сити"

 13 2 4 7 16-27 10
17

Ньюкасл - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024 - изображение 17"Кристал Пэлас"

 13 1 6 6 11-18 9
18

Ньюкасл - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024 - изображение 18"Вулверхэмптон"

 13 2 3 8 22-32 9
19

Ньюкасл - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024 - изображение 19Ипсвич Таун

 13 1 6 6 13-24 9
20

Ньюкасл - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024 - изображение 20"Саутгемптон"

 13 1 2 10 10-25 5

Ставки и коэффициенты

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4.40
3.95
1.78
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4.34
4.16
1.79
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Ньюкасл - Ливерпуль. Прогноз от UA-Футбол

Несмотря на отличные кондиции "Ливерпуля", создать немало проблем "Ньюкасл" может. Тем более, на своем поле. В текущем сезоне "сороки" уже обыгрывали дома "Тоттенхэм", "Арсенал", "Челси", а также играли вничью с "Ман Сити".

Наш прогноз - фора (+1,5) на "Ньюкасл" и тотал матча меньше (3,5) с общим коэффициентом 2,21.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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