Ньюкасл - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024

Английская Премьер-лига. 14-й тур.

4 декабря. 21:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

"Ливерпуль" сыграет в гостях у одного из самых удобных для себя соперников за последние годы. Последняя победа "Ньюкасла" над мерсисайдцами датируется еще в 2015-м году. Шансы на повторение такого успеха в нынешних реалиях невелики, но удивлять "сороки" умеют.

Новости Ньюкасла

После трёхматчевой победной серии "Ньюкасл" (причём, с такими соперниками, как "Челси", "Арсенал" и нынешний "Ноттингем Форест") потерпел поражение от "Вест Хэма" (0:2) и обидно на 90+4 упустил три очка в игре с "Кристал Пэлас". Причем, во встрече с последними "сороки" не нанесли ни одного (!) удара в створ, забив лишь при помощи автогола.

Впрочем, в атаке подопечные Эдди Хау не блещут с самого начала сезона, и находятся по числу забитых мячей в топ-5 с конца турнирной таблицы АПЛ. Это при том, что по итогам прошлой кампании они финишировали по данному показателю в топ-5 с верха. Явным антиподом здесь выступает будущий соперник "Ньюкасла" - "Ливерпуль".

"Ливерпуль" переживает замечательный период. Они уверены в себе. Конечно, перед такой игрой мы волнуемся. Мы должны использовать наши сильные стороны. Мы просто должны придать игрокам уверенности, у нас есть несколько известных атакующих футболистов", - сказал Хау перед поединком.

В лазарете у "сорок" находятся Лассельс, Крафт и Ботман, также под большим вопросом готовность Исака.

Ориентировочный состав: Поуп – Ливраменто, Шер, Берн, Холл – Гимарайнш, Тонали, Лонгстафф – Жоэлинтон, Гордон, Барнс

Новости Ливерпуля

"Ливерпуль", в отличие от "Ньюкасла", подходит к очному матчу в потрясающей форме. Благодаря победе над "Манчестер Сити" коллектив Арне Слота увеличил отрыв от ближайших конкурентов в АПЛ до девяти очков.

Несмотря на сумасшедший график, "Ливерпуль" не сбавляет темп и уверенно обыгрывает грандов европейского футбола. Помимо вышеуказанной победы над "Сити" "красные" набрали три очка в играх с "Байером", "Астон Виллой" и "Реалом", забив в них восемь голов (в общей сумме), не пропустив при этом ни одного.

Немало слухов в начале недели возникло относительно будущего Мохамеда Салаха. Египетского вингера стали связывать с "ПСЖ", но позднее английский журналист и президент парижского клуба выступили с опровержением данной информации. Впрочем, продлевать контракт с мерсисайдцами Мо по-прежнему не спешит.

Точно не сыграют сегодня за "Ливерпуль" травмированные Конате, Алиссон, Цимикас и Жота.

Ориентировочный состав: Келлехер; Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон; Гравенберх, МакАллистер; Салах, Джонс, Гакпо; Нуньес.

Ньюкасл - Ливерпуль. Последние матчи

Ньюкасл:

30.11. Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 (АПЛ)

25.11. Ньюкасл - Вест Хэм 0:2 (АПЛ)

10.11. Ноттингем - Ньюкасл 1:3 (АПЛ)

02.11. Ньюкасл - Арсенал 1:0 (АПЛ)

30.10. Ньюкасл - Челси 2:0 (Кубок лиги)

Ливерпуль:

01.12. Ливерпуль - Манчестер Сити 2:0 (ЛЧ)

27.11. Ливерпуль - Реал 2:0 (ЛЧ)

24.11. Саутгемптон - Ливерпуль 2:3 (АПЛ)

09.11. Ливерпуль – Астон Вилла 2:0 (АПЛ)

05.11. Ливерпуль - Байер 4:0 (ЛЧ)

Ньюкасл - Ливерпуль. Последние личные встречи

01.01.24. Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 (АПЛ)

27.08.23. Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 (АПЛ)

18.02.23. Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

31.08.22. Ливерпуль - Ньюкасл 2:0 (АПЛ)

30.04.22. Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 (АПЛ)

Турнирное положение

Ставки и коэффициенты

Ньюкасл - Ливерпуль. Прогноз от UA-Футбол

Несмотря на отличные кондиции "Ливерпуля", создать немало проблем "Ньюкасл" может. Тем более, на своем поле. В текущем сезоне "сороки" уже обыгрывали дома "Тоттенхэм", "Арсенал", "Челси", а также играли вничью с "Ман Сити".

Наш прогноз - фора (+1,5) на "Ньюкасл" и тотал матча меньше (3,5) с общим коэффициентом 2,21.