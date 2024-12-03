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Ньюкасл - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024
Ньюкасл - Ливерпуль: Прогноз и анонс матча ⋉ 04.12.24 ⋊ АПЛ онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 14-й тур.
4 декабря. 21:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"
Главный судья: Энди Мадли (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
"Ливерпуль" сыграет в гостях у одного из самых удобных для себя соперников за последние годы. Последняя победа "Ньюкасла" над мерсисайдцами датируется еще в 2015-м году. Шансы на повторение такого успеха в нынешних реалиях невелики, но удивлять "сороки" умеют.
Новости Ньюкасла
После трёхматчевой победной серии "Ньюкасл" (причём, с такими соперниками, как "Челси", "Арсенал" и нынешний "Ноттингем Форест") потерпел поражение от "Вест Хэма" (0:2) и обидно на 90+4 упустил три очка в игре с "Кристал Пэлас". Причем, во встрече с последними "сороки" не нанесли ни одного (!) удара в створ, забив лишь при помощи автогола.
Впрочем, в атаке подопечные Эдди Хау не блещут с самого начала сезона, и находятся по числу забитых мячей в топ-5 с конца турнирной таблицы АПЛ. Это при том, что по итогам прошлой кампании они финишировали по данному показателю в топ-5 с верха. Явным антиподом здесь выступает будущий соперник "Ньюкасла" - "Ливерпуль".
"Ливерпуль" переживает замечательный период. Они уверены в себе. Конечно, перед такой игрой мы волнуемся. Мы должны использовать наши сильные стороны. Мы просто должны придать игрокам уверенности, у нас есть несколько известных атакующих футболистов", - сказал Хау перед поединком.
В лазарете у "сорок" находятся Лассельс, Крафт и Ботман, также под большим вопросом готовность Исака.
Ориентировочный состав: Поуп – Ливраменто, Шер, Берн, Холл – Гимарайнш, Тонали, Лонгстафф – Жоэлинтон, Гордон, Барнс
Новости Ливерпуля
"Ливерпуль", в отличие от "Ньюкасла", подходит к очному матчу в потрясающей форме. Благодаря победе над "Манчестер Сити" коллектив Арне Слота увеличил отрыв от ближайших конкурентов в АПЛ до девяти очков.
Несмотря на сумасшедший график, "Ливерпуль" не сбавляет темп и уверенно обыгрывает грандов европейского футбола. Помимо вышеуказанной победы над "Сити" "красные" набрали три очка в играх с "Байером", "Астон Виллой" и "Реалом", забив в них восемь голов (в общей сумме), не пропустив при этом ни одного.
Немало слухов в начале недели возникло относительно будущего Мохамеда Салаха. Египетского вингера стали связывать с "ПСЖ", но позднее английский журналист и президент парижского клуба выступили с опровержением данной информации. Впрочем, продлевать контракт с мерсисайдцами Мо по-прежнему не спешит.
Точно не сыграют сегодня за "Ливерпуль" травмированные Конате, Алиссон, Цимикас и Жота.
Ориентировочный состав: Келлехер; Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон; Гравенберх, МакАллистер; Салах, Джонс, Гакпо; Нуньес.
Ньюкасл - Ливерпуль. Последние матчи
Ньюкасл:
- 30.11. Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 (АПЛ)
- 25.11. Ньюкасл - Вест Хэм 0:2 (АПЛ)
- 10.11. Ноттингем - Ньюкасл 1:3 (АПЛ)
- 02.11. Ньюкасл - Арсенал 1:0 (АПЛ)
- 30.10. Ньюкасл - Челси 2:0 (Кубок лиги)
Ливерпуль:
- 01.12. Ливерпуль - Манчестер Сити 2:0 (ЛЧ)
- 27.11. Ливерпуль - Реал 2:0 (ЛЧ)
- 24.11. Саутгемптон - Ливерпуль 2:3 (АПЛ)
- 09.11. Ливерпуль – Астон Вилла 2:0 (АПЛ)
- 05.11. Ливерпуль - Байер 4:0 (ЛЧ)
Ньюкасл - Ливерпуль. Последние личные встречи
- 01.01.24. Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 (АПЛ)
- 27.08.23. Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 (АПЛ)
- 18.02.23. Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 (АПЛ)
- 31.08.22. Ливерпуль - Ньюкасл 2:0 (АПЛ)
- 30.04.22. Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 (АПЛ)
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|13
|11
|1
|1
|26-8
|34
|2
|13
|7
|4
|2
|26-14
|25
|3
|13
|7
|4
|2
|26-14
|25
|4
|13
|6
|5
|2
|22-17
|23
|5
|13
|7
|2
|4
|22-19
|23
|6
|13
|6
|4
|3
|16-13
|22
|7
|13
|6
|2
|5
|28-14
|20
|8
|13
|6
|2
|5
|26-23
|20
|9
|13
|5
|4
|4
|17-13
|19
|10
|13
|5
|4
|4
|18-18
|19
|11
|13
|5
|4
|4
|14-14
|19
|12
|13
|5
|4
|4
|19-22
|19
|13
|13
|5
|3
|5
|20-19
|18
|14
|13
|4
|3
|6
|17-24
|15
|15
|13
|2
|5
|6
|10-21
|11
|16
|13
|2
|4
|7
|16-27
|10
|17
|13
|1
|6
|6
|11-18
|9
|18
|13
|2
|3
|8
|22-32
|9
|19
|13
|1
|6
|6
|13-24
|9
|20
|13
|1
|2
|10
|10-25
|5
Ставки и коэффициенты
Ньюкасл - Ливерпуль. Прогноз от UA-Футбол
Несмотря на отличные кондиции "Ливерпуля", создать немало проблем "Ньюкасл" может. Тем более, на своем поле. В текущем сезоне "сороки" уже обыгрывали дома "Тоттенхэм", "Арсенал", "Челси", а также играли вничью с "Ман Сити".
Наш прогноз - фора (+1,5) на "Ньюкасл" и тотал матча меньше (3,5) с общим коэффициентом 2,21.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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