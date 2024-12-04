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Борнмут – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 05.12.2024

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Борнмутом" и "Тоттенхэмом" в рамках чемпионата Англии

Борнмут – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 05.12.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 14-й тур.

5 декабря. 22:15. Борнмут. "Виталити"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

Шанс для "вишен" обогнать команду Постекоглу. Да, именно шанс для хозяев, учитывая их неудачные результаты в матчах против середняков или аутсайдеров.

Команда Ильи Забарного ожидает очень сложный матч, впрочем, здесь уже вообще не безнадежно, дома они играют прекрасно, да и "шпоры" не являются каким-то соперником, которого невозможно победить. Очередная возможность для "вишен" обыграть в родных стенах команду из топ-6.

Содержание

Новости "Борнмута"

Результаты команды Андони Ираолы в последних матчах трудно назвать стабильными. Но это также касается и их соперников. Мы лишь знаем, что дома им выступать гораздо комфортнее и результаты в домашних стенах разительно отличаются от выездных противостояний.

За последние 5 матчей на их счету 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Проиграли они "Брайтону" как раз в родных стенах (1:2), а также "Брентфорду" на выезде (2:3). Это тот момент, когда они встретились с другой домашней командой и не справились.

Вничью сыграли против "Астон Виллы", когда вырвали результат на последних минутах, защищаясь почти всю игру. Зато дома обыграли "Манчестер Сити" (2:1), который еще тогда не был в официальном кризисе. А в минувшие выходные благодаря ловкости Эванилсона и умению реализовывать пенальти Клюйверта, обыграли "Вулверхэмптон" (4:2).

"Вишни" умеют играть по-разному, но качество их выступлений отличается из недели в неделю. Поэтому трудновато прогнозировать их матчи. Впрочем, когда они дома, то как-то автоматически склоняешься к тому, что они должны выиграть, или, как минимум, не проиграть.

Борнмут – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 05.12.2024 - изображение 1

Новости "Тоттенхэма"

Когда мы говорили о нестабильности "Борнумута", то это еще было очень мягко. Это не идет ни в какое сравнение с командой Анхе Постекоглу. Теперь просто обратите внимание на то, какие у них были результаты против номинально более слабых команд и как они сыграли против гранда.

За последние 5 матчей у них 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения. И единственная победа была против "Манчестер Сити" на выезде. Можно долго обсуждать ужасную форму "горожан", но обыграть их с таким счетом - это особое достижение и "шпорам" это удалось.

Однако успехи на этом завершились. Они на выезде проиграли "Галатасараю" в Лиге Европы (2:3), также сыграли вничью с очень слабой сейчас "Ромой" (2:2) у себя дома. Также они подарили первую победу в новом сезоне "Ипсвичу", проиграв им в родных стенах (1:2). А на прошлых выходных снова достаточно бездарно сыграли с "Фулхэмом" (1:1).

Если руководствоваться такой логикой, то против "Борнмута" ожидаем провал без победы, а уже на выходных против "Челси" настоящее топ-выступление и победу. Кажется, что так и будет.

Борнмут – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 05.12.2024 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 13 11 1 1 26-8 34
2 Арсенал "Арсенал" 13 7 4 2 26-14 25
3 Челси "Челси" 13 7 4 2 26-14 25
4 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 13 6 5 2 22-17 23
5 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 13 7 2 4 22-19 23
6 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 13 6 4 3 16-13 22
7 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 13 6 2 5 28-14 20
8 Брентфорд Брентфорд 13 6 2 5 26-23 20
9 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 13 5 4 4 17-13 19
10 Фулхэм "Фулхэм" 13 5 4 4 18-18 19
11 Ньюкасл "Ньюкасл" 13 5 4 4 14-14 19
12 Астон Вилла "Астон Вилла" 13 5 4 4 19-22 19
13 Борнмут "Борнмут" 13 5 3 5 20-19 18
14 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 14 4 3 7 18-27 15
15 Лестер Сити "Лестер Сити" 14 3 4 7 19-28 13
16 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 14 2 6 6 12-18 12
17 Эвертон Эвертон 13 2 5 6 10-21 11
18 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 13 2 3 8 22-32 9
19 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 14 1 6 7 13-25 9
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 13 1 2 10 10-25 5

Личные встречи

31.12.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Борнмут" 3:1

26.08.23 АПЛ "Борнмут" — "Тоттенхэм" 0:2

15.04.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Борнмут" 2:3

29.10.21 АПЛ "Борнмут" — "Тоттенхэм" 2:3

09.07.20 АПЛ "Борнмут" — "Тоттенхэм" 0:0

Цифры и факты

  • В последних 4 матчах "Борнмута" в рамках АПЛ проходила ставка ТБ 2.5;
  • "Тоттенхэм" забивал как минимум 2 гола в последних 4 матчах против "Борнмута" во всех турнирах;
  • "Борнмут" пропускал как минимум 2 гола в последних 3 матчах в рамках АПЛ.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Андони Ираола не может рассчитывать в этом матче на Алекса Скотта, Луиса Синистерру и Хулиана Араухо. Также под вопросом готовность Льюиса Кука.

Куда больше кадровых проблем у Постекоглу. Сейчас травмированы: Микки ван де Вен, Уилсон Одобер, Ришарлисон, Майки Мур и Гильельмо Викарио. Дисквалифицирован Бентанкур. Ну и под вопросом Соланке, Ромеро и Грей. Впрочем, последние трое должны быть готовы.

"Борнмут", 4-2-3-1: Кепа — Смит, Забарный, Сенеси, Керкез — Адамс, Кристи — Уаттара, Клюйверт, Семеньо — Эванилсон

"Тоттенхэм", 4-3-3: Форстер — Порро, Дрегушин, Дэвис, Удоджи — Сарр, Биссума, Маддисон — Кулусевски, Соланке, Сон

Трансляция матча
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Трансляция матча "Борнмут" — "Тоттенхэм"
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Ставки и коэффициенты на матч

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2.70
3.80
2.47
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2.68
3.82
2.54
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Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Два нестабильных коллектива сходятся между собой на очень комфортном для Забарного и компании "Виталити Стэдиум". В последнее время "вишни" немало пропускают, поэтому ожидаем от команды Постекоглу как минимум двух голов. Вот только победить у них, наверное, не получится. Ожидаем боевой ничьей с голами.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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