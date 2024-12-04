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Борнмут – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 05.12.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Борнмутом" и "Тоттенхэмом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 14-й тур.
5 декабря. 22:15. Борнмут. "Виталити"
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports+
Шанс для "вишен" обогнать команду Постекоглу. Да, именно шанс для хозяев, учитывая их неудачные результаты в матчах против середняков или аутсайдеров.
Команда Ильи Забарного ожидает очень сложный матч, впрочем, здесь уже вообще не безнадежно, дома они играют прекрасно, да и "шпоры" не являются каким-то соперником, которого невозможно победить. Очередная возможность для "вишен" обыграть в родных стенах команду из топ-6.
Новости "Борнмута"
Результаты команды Андони Ираолы в последних матчах трудно назвать стабильными. Но это также касается и их соперников. Мы лишь знаем, что дома им выступать гораздо комфортнее и результаты в домашних стенах разительно отличаются от выездных противостояний.
За последние 5 матчей на их счету 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Проиграли они "Брайтону" как раз в родных стенах (1:2), а также "Брентфорду" на выезде (2:3). Это тот момент, когда они встретились с другой домашней командой и не справились.
Вничью сыграли против "Астон Виллы", когда вырвали результат на последних минутах, защищаясь почти всю игру. Зато дома обыграли "Манчестер Сити" (2:1), который еще тогда не был в официальном кризисе. А в минувшие выходные благодаря ловкости Эванилсона и умению реализовывать пенальти Клюйверта, обыграли "Вулверхэмптон" (4:2).
"Вишни" умеют играть по-разному, но качество их выступлений отличается из недели в неделю. Поэтому трудновато прогнозировать их матчи. Впрочем, когда они дома, то как-то автоматически склоняешься к тому, что они должны выиграть, или, как минимум, не проиграть.
Новости "Тоттенхэма"
Когда мы говорили о нестабильности "Борнумута", то это еще было очень мягко. Это не идет ни в какое сравнение с командой Анхе Постекоглу. Теперь просто обратите внимание на то, какие у них были результаты против номинально более слабых команд и как они сыграли против гранда.
За последние 5 матчей у них 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения. И единственная победа была против "Манчестер Сити" на выезде. Можно долго обсуждать ужасную форму "горожан", но обыграть их с таким счетом - это особое достижение и "шпорам" это удалось.
Однако успехи на этом завершились. Они на выезде проиграли "Галатасараю" в Лиге Европы (2:3), также сыграли вничью с очень слабой сейчас "Ромой" (2:2) у себя дома. Также они подарили первую победу в новом сезоне "Ипсвичу", проиграв им в родных стенах (1:2). А на прошлых выходных снова достаточно бездарно сыграли с "Фулхэмом" (1:1).
Если руководствоваться такой логикой, то против "Борнмута" ожидаем провал без победы, а уже на выходных против "Челси" настоящее топ-выступление и победу. Кажется, что так и будет.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|13
|11
|1
|1
|26-8
|34
|2
|"Арсенал"
|13
|7
|4
|2
|26-14
|25
|3
|"Челси"
|13
|7
|4
|2
|26-14
|25
|4
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|13
|6
|5
|2
|22-17
|23
|5
|"Манчестер Сити"
|13
|7
|2
|4
|22-19
|23
|6
|Ноттингем Форест
|13
|6
|4
|3
|16-13
|22
|7
|"Тоттенхэм"
|13
|6
|2
|5
|28-14
|20
|8
|Брентфорд
|13
|6
|2
|5
|26-23
|20
|9
|"Манчестер Юнайтед"
|13
|5
|4
|4
|17-13
|19
|10
|"Фулхэм"
|13
|5
|4
|4
|18-18
|19
|11
|"Ньюкасл"
|13
|5
|4
|4
|14-14
|19
|12
|"Астон Вилла"
|13
|5
|4
|4
|19-22
|19
|13
|"Борнмут"
|13
|5
|3
|5
|20-19
|18
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|14
|4
|3
|7
|18-27
|15
|15
|"Лестер Сити"
|14
|3
|4
|7
|19-28
|13
|16
|"Кристал Пэлас"
|14
|2
|6
|6
|12-18
|12
|17
|Эвертон
|13
|2
|5
|6
|10-21
|11
|18
|"Вулверхэмптон"
|13
|2
|3
|8
|22-32
|9
|19
|Ипсвич Таун
|14
|1
|6
|7
|13-25
|9
|20
|"Саутгемптон"
|13
|1
|2
|10
|10-25
|5
Личные встречи
31.12.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Борнмут" 3:1
26.08.23 АПЛ "Борнмут" — "Тоттенхэм" 0:2
15.04.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Борнмут" 2:3
29.10.21 АПЛ "Борнмут" — "Тоттенхэм" 2:3
09.07.20 АПЛ "Борнмут" — "Тоттенхэм" 0:0
Цифры и факты
- В последних 4 матчах "Борнмута" в рамках АПЛ проходила ставка ТБ 2.5;
- "Тоттенхэм" забивал как минимум 2 гола в последних 4 матчах против "Борнмута" во всех турнирах;
- "Борнмут" пропускал как минимум 2 гола в последних 3 матчах в рамках АПЛ.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Андони Ираола не может рассчитывать в этом матче на Алекса Скотта, Луиса Синистерру и Хулиана Араухо. Также под вопросом готовность Льюиса Кука.
Куда больше кадровых проблем у Постекоглу. Сейчас травмированы: Микки ван де Вен, Уилсон Одобер, Ришарлисон, Майки Мур и Гильельмо Викарио. Дисквалифицирован Бентанкур. Ну и под вопросом Соланке, Ромеро и Грей. Впрочем, последние трое должны быть готовы.
"Борнмут", 4-2-3-1: Кепа — Смит, Забарный, Сенеси, Керкез — Адамс, Кристи — Уаттара, Клюйверт, Семеньо — Эванилсон
"Тоттенхэм", 4-3-3: Форстер — Порро, Дрегушин, Дэвис, Удоджи — Сарр, Биссума, Маддисон — Кулусевски, Соланке, Сон
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:2. Два нестабильных коллектива сходятся между собой на очень комфортном для Забарного и компании "Виталити Стэдиум". В последнее время "вишни" немало пропускают, поэтому ожидаем от команды Постекоглу как минимум двух голов. Вот только победить у них, наверное, не получится. Ожидаем боевой ничьей с голами.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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