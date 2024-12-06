Эвертон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 07.12.2024

Английская Премьер-лига. 15-й тур.

7 декабря. 14:30. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Мерсисайдское дерби уже давно перестало так сильно интриговать из-за разницы в классе обеих команд. Возможно, интриги в этих матчах не так много, однако эмоционального градуса всегда хватает.

Даже если "ириски" вообще не найдут никаких аргументов на футбольном поле, просто спокойно победу они точно не отдадут, болельщики такого не оценят. Поэтому если интриги не так много, стоит обращать внимание на другие аспекты. Однако посмотрим, возможно, даже какую-то интригу команды все же подарят.

Новости "Эвертона"

Команда Шона Дайча наконец оторвалась от зоны вылета и хотя бы на некоторое время может чувствовать себя относительно комфортно. Ну если их амбиции завершаются на том, чтобы не вылететь, то точно можно выдохнуть.

Результаты последних матчей позволили им выровнять свою позицию в турнирной таблице и почувствовать хоть какую-то уверенность. За последние 5 матчей на их счету 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения. Проиграли они "Саутгемптону" (0:1), что было настоящей катастрофой, ведь именно там они планировали выигрывать матч за шесть очков. А также уступили "Манчестер Юнайтед" (0:4), ну там практически без шансов более именитый соперник вынес их вперед ногами, просто вывесили белый флажок.

Зато "ириски" дали неплохой бой в матчах с "Вест Хэмом" и "Брентфордом", оба завершились ничейными результатами без голов. А посреди недели они неожиданно разгромили "Вулверхэмптон" (4:0). Победы в этом матче можно было ожидать, однако точно не с таким счетом. Несмотря на это, они все еще остаются аутсайдером, особенно в мерсисайдском дерби.

Новости "Ливерпуля"

Подопечные Арне Слота впервые за очень долгое время покинули поле не в качестве победителя матча. Посреди недели им не очень удался выезд на "Сент-Джеймс Парк", где они сначала проигрывали, затем героически вышли вперед, но все же пропустили снова и все завершилось вничью 3:3.

Именно там мы увидели очевидные слабости этой команды. Особенно в первом тайме едва ли не сильнейший клуб мира выглядел очень растерянно и как будто потерял собственные ориентиры. Во втором тайме уже все исправили и это было похоже на привычную нам команду Слота.

До этого у них одни лишь победы. В Лиге Чемпионов одолели мадридский "Реал" у себя дома (2:0), также в АПЛ обыграли "Астон Виллу" (2:0), "Саутгемптон" (3:2) и "Манчестер Сити" (2:0). Не зря они возглавляют турнирную таблицу не только АПЛ, но и Лиги Чемпионов. Проблем с "Эвертоном" возникнуть не должно, хотя это мерсисайдское дерби, здесь все возможно.

Турнирная таблица

Личные встречи

24.04.24 АПЛ "Эвертон" — "Ливерпуль" 2:0

21.10.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Эвертон" 2:0

13.02.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Эвертон" 2:0

03.09.22 АПЛ "Эвертон" — "Ливерпуль" 0:0

24.04.22 АПЛ "Ливерпуль" — "Эвертон" 2:0

Цифры и факты

"Ливерпуль" забил как минимум 2 гола в последних 7 матчах Премьер-лиги;

В 8 из последних 10 матчей между этими командами на "Гудисон Парк" проходила ставка ТМ 2.5;

"Эвертон" оставлял свои ворота "сухими" в 5 из последних 7 домашних матчей против "Ливерпуля".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У Шона Дайча пока все в порядке с кадрами, лишь двое травмированных в составе его команды. Речь о Тиме Айрогбунаме и Джеймсе Гарнере. Также под вопросом Юссеф Шермити. Все остальные готовы.

Арне Слот все еще не рассчитывает на Алиссона, Костаса Цимикаса, Ибраима Конате и Конора Брэдли. Также дисквалифицирован за перебор желтых карточек Алексис Мак Аллистер. Ну и неизвестно, готовы ли будут Феберико Кьеза и Диогу Жота.

"Эвертон", 4-4-1-1: Пикфорд — Янг, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко — Ндиай, Гейе, Мангала, Макнил — Дукуре — Калверт-Льюин

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Келлехер — Александер-Арнолд, Гомез, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Джонс — Салах, Собослай, Гакпо — Диас

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Эвертон" — "Ливерпуль" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Эвертоном" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 0:2. Когда эти команды играют друг против друга, то болельщики редко видят ливень забитых голов. Не ожидаем мы его и на этот раз. Но уверенная победа команды Слота напрашивается, как бы там ни было. Поэтому ставим на победу гостей с разницей в два гола и без пропущенных в свои ворота.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.