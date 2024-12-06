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Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 07.12.2024

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингем Форест" в рамках чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 07.12.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 15-й тур.

7 декабря. 19:30. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Новая эра с Рубеном Аморимом набирает обороты на "Олд Траффорд". Свои два матча на этом стадионе новый наставник выиграл, однако теперь к ним в гости пожалует знаменитый съемщик скальпов "Ноттингем Форест". Удастся ли "красным дьяволам" разобраться с таким сложным пазлом, как команда Нуну Эшпириту Санту.

Содержание

Новости "Манчестер Юнайтед"

На этой неделе Рубен Аморим проиграл свой первый матч во главе "Манчестер Юнайтед" и это было относительно ожидаемо, ведь манкунианцы пожаловали в гости к "Арсеналу". Не то, чтобы они там провалились, нет. Просто судьбу матча решили стандарты, которые гости очень много допускали на собственные ворота, а хозяева умело использовали.

Однако перед этим была победа над "Эвертоном", где хозяева "Олд Траффорд" практически не заметили соперника (4:0), также победы "Буде/Глимт" в Лиге Европы (3:2), ну и в первом матче португальца они не смогли обыграть "Ипсвич" (1:1), причем они даже были близки к поражению.

То, как хочет играть Аморим, мы понимаем. Очень быстрый и вертикальный футбол без задержки круглого в центре поля, а сразу резко колоть контратаками, да и позиционными также. Кажется, что "Ноттингем Форест" не очень удобный соперник для такого стиля, ведь "лесники" сами не против играть на контратаках и отдают инициативу сопернику, умело играя в обороне. Посмотрим, что из этого получится.

Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 07.12.2024 - изображение 1

Новости "Ноттингем Форест"

В последнее время календарь у команды Нуну Эшпириту Санту непростой. За последние 5 матчей им пришлось встретиться с "Ньюкаслом", "Арсеналом" и "Манчестер Сити". Каждый из этих матчей они проиграли и не смогли показать свою привычную игру с убийственными контратаками. Слишком легко их ликвидировали.

Хотя именно с "Ньюкаслом" получился неплохой бой, несмотря на поражение 1:3. Зато в матче с "Вест Хэмом" они практически без шансов обыграли своего соперника (3:0), а с "Ипсвичем" выиграли скромно по счету (1:0), однако по игре там должно было залетать как минимум три гола.

Стиль этой команды также понятен. Они умеют организовывать игру в обороне и вылетать в быстрые контратаки, от которых пострадало немало соперников в этом сезоне. Однако, обычно, они так комфортно чувствуют себя в родных стенах, а не на выезде, поэтому здесь будет непросто.

Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 07.12.2024 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 14 11 2 1 29-11 35
2 Челси "Челси" 14 8 4 2 31-15 28
3 Арсенал "Арсенал" 14 8 4 2 28-14 28
4 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 14 8 2 4 25-19 26
5 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 14 6 5 3 23-20 23
6 Фулхэм "Фулхэм" 14 6 4 4 21-19 22
7 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 14 6 4 4 16-16 22
8 Астон Вилла "Астон Вилла" 14 6 4 4 22-23 22
9 Борнмут "Борнмут" 14 6 3 5 21-19 21
10 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 14 6 2 6 28-15 20
11 Брентфорд Брентфорд 14 6 2 6 27-26 20
12 Ньюкасл "Ньюкасл" 14 5 5 4 17-17 20
13 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 14 5 4 5 17-15 19
14 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 14 4 3 7 18-27 15
15 Эвертон Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
16 Лестер Сити "Лестер Сити" 14 3 4 7 19-28 13
17 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 14 2 6 6 12-18 12
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 14 1 6 7 13-25 9
19 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 14 2 3 9 22-36 9
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 14 1 2 11 11-30 5

Личные встречи

28.02.24 КА "Ноттингем Форест" — "Манчестер Юнайтед" 0:1

30.12.23 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Манчестер Юнайтед" 2:1

26.08.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Ноттингем Форест" 3:2

16.04.23 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Манчестер Юнайтед" 0:2

01.02.23 КАЛ "Манчестер Юнайтед" — "Ноттингем Форест" 2:0

Цифры и факты

  • "Манчестер Юнайтед" выиграл 6 из последних 7 матчей против "Ноттингем Форест" во всех турнирах;
  • В 5 из последних 6 матчей "Ноттингем Форест" в Премьер-лиге проходила ставка ТБ 2.5;
  • "Манчестер Юнайтед" забил как минимум 2 гола в последних 3 домашних матчах против "Ноттингем Форест" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Рубен Аморим теперь имеет в распоряжении Лени Йоро, который после своего трансфера летом практически не играл из-за травмы. Однако травмированными остаются Виктор Линделеф и Люк Шоу. Последний только вернулся после травмы и вновь вылетел на долгий период. Под вопросом готовность Джонни Эванса, все остальные готовы играть.

Что касается кадровых проблем Нуну Эшпириту Санту, то у него также двое травмированных. Не сыграют Данило и Ибраим Сангаре.

"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Онана — Мазрауи, Де Лигт, Мартинес — Диалло, Каземиро, Мейну, Далот — Фернандеш, Рашфорд — Зиркзе

"Ноттингем Форест", 4-2-3-1: Селс — Айна, Миленкович, Мурилло, Морено — Йейтс, Домингес — Эланга, Гиббз-Уайт, Хадсон-Одои — Вуд

Ставки и коэффициенты на матч

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1.69
3.95
5.10
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1.68
4.09
5.28
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Прогноз на матч между "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингем Форест" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 2:0. Учитывая тот факт, что "Форест" проиграл свои последние три матча на "Олд Траффорд" и то, в каком состоянии находятся обе команды, шок-результата мы здесь не ожидаем. Думается, что подопечным Рубена Аморима удастся добыть комфортную победу в родных стенах даже без пропущенных голов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Ноттингем Форест АПЛ Манчестер Юнайтед прогноз UA-Футбол Нуну Эшпириту Санту Прогнозы Рубен Аморим
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