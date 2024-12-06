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Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 07.12.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингем Форест" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 15-й тур.
7 декабря. 19:30. Манчестер. "Олд Траффорд"
Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)
Трансляция: Setanta Sports OTT
Новая эра с Рубеном Аморимом набирает обороты на "Олд Траффорд". Свои два матча на этом стадионе новый наставник выиграл, однако теперь к ним в гости пожалует знаменитый съемщик скальпов "Ноттингем Форест". Удастся ли "красным дьяволам" разобраться с таким сложным пазлом, как команда Нуну Эшпириту Санту.
Новости "Манчестер Юнайтед"
На этой неделе Рубен Аморим проиграл свой первый матч во главе "Манчестер Юнайтед" и это было относительно ожидаемо, ведь манкунианцы пожаловали в гости к "Арсеналу". Не то, чтобы они там провалились, нет. Просто судьбу матча решили стандарты, которые гости очень много допускали на собственные ворота, а хозяева умело использовали.
Однако перед этим была победа над "Эвертоном", где хозяева "Олд Траффорд" практически не заметили соперника (4:0), также победы "Буде/Глимт" в Лиге Европы (3:2), ну и в первом матче португальца они не смогли обыграть "Ипсвич" (1:1), причем они даже были близки к поражению.
То, как хочет играть Аморим, мы понимаем. Очень быстрый и вертикальный футбол без задержки круглого в центре поля, а сразу резко колоть контратаками, да и позиционными также. Кажется, что "Ноттингем Форест" не очень удобный соперник для такого стиля, ведь "лесники" сами не против играть на контратаках и отдают инициативу сопернику, умело играя в обороне. Посмотрим, что из этого получится.
Новости "Ноттингем Форест"
В последнее время календарь у команды Нуну Эшпириту Санту непростой. За последние 5 матчей им пришлось встретиться с "Ньюкаслом", "Арсеналом" и "Манчестер Сити". Каждый из этих матчей они проиграли и не смогли показать свою привычную игру с убийственными контратаками. Слишком легко их ликвидировали.
Хотя именно с "Ньюкаслом" получился неплохой бой, несмотря на поражение 1:3. Зато в матче с "Вест Хэмом" они практически без шансов обыграли своего соперника (3:0), а с "Ипсвичем" выиграли скромно по счету (1:0), однако по игре там должно было залетать как минимум три гола.
Стиль этой команды также понятен. Они умеют организовывать игру в обороне и вылетать в быстрые контратаки, от которых пострадало немало соперников в этом сезоне. Однако, обычно, они так комфортно чувствуют себя в родных стенах, а не на выезде, поэтому здесь будет непросто.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|14
|11
|2
|1
|29-11
|35
|2
|"Челси"
|14
|8
|4
|2
|31-15
|28
|3
|"Арсенал"
|14
|8
|4
|2
|28-14
|28
|4
|"Манчестер Сити"
|14
|8
|2
|4
|25-19
|26
|5
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|14
|6
|5
|3
|23-20
|23
|6
|"Фулхэм"
|14
|6
|4
|4
|21-19
|22
|7
|Ноттингем Форест
|14
|6
|4
|4
|16-16
|22
|8
|"Астон Вилла"
|14
|6
|4
|4
|22-23
|22
|9
|"Борнмут"
|14
|6
|3
|5
|21-19
|21
|10
|"Тоттенхэм"
|14
|6
|2
|6
|28-15
|20
|11
|Брентфорд
|14
|6
|2
|6
|27-26
|20
|12
|"Ньюкасл"
|14
|5
|5
|4
|17-17
|20
|13
|"Манчестер Юнайтед"
|14
|5
|4
|5
|17-15
|19
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|14
|4
|3
|7
|18-27
|15
|15
|Эвертон
|14
|3
|5
|6
|14-21
|14
|16
|"Лестер Сити"
|14
|3
|4
|7
|19-28
|13
|17
|"Кристал Пэлас"
|14
|2
|6
|6
|12-18
|12
|18
|Ипсвич Таун
|14
|1
|6
|7
|13-25
|9
|19
|"Вулверхэмптон"
|14
|2
|3
|9
|22-36
|9
|20
|"Саутгемптон"
|14
|1
|2
|11
|11-30
|5
Личные встречи
28.02.24 КА "Ноттингем Форест" — "Манчестер Юнайтед" 0:1
30.12.23 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Манчестер Юнайтед" 2:1
26.08.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Ноттингем Форест" 3:2
16.04.23 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Манчестер Юнайтед" 0:2
01.02.23 КАЛ "Манчестер Юнайтед" — "Ноттингем Форест" 2:0
Цифры и факты
- "Манчестер Юнайтед" выиграл 6 из последних 7 матчей против "Ноттингем Форест" во всех турнирах;
- В 5 из последних 6 матчей "Ноттингем Форест" в Премьер-лиге проходила ставка ТБ 2.5;
- "Манчестер Юнайтед" забил как минимум 2 гола в последних 3 домашних матчах против "Ноттингем Форест" во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Рубен Аморим теперь имеет в распоряжении Лени Йоро, который после своего трансфера летом практически не играл из-за травмы. Однако травмированными остаются Виктор Линделеф и Люк Шоу. Последний только вернулся после травмы и вновь вылетел на долгий период. Под вопросом готовность Джонни Эванса, все остальные готовы играть.
Что касается кадровых проблем Нуну Эшпириту Санту, то у него также двое травмированных. Не сыграют Данило и Ибраим Сангаре.
"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Онана — Мазрауи, Де Лигт, Мартинес — Диалло, Каземиро, Мейну, Далот — Фернандеш, Рашфорд — Зиркзе
"Ноттингем Форест", 4-2-3-1: Селс — Айна, Миленкович, Мурилло, Морено — Йейтс, Домингес — Эланга, Гиббз-Уайт, Хадсон-Одои — Вуд
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингем Форест" от UA-Футбол
ТМ 2.5 — 2:0. Учитывая тот факт, что "Форест" проиграл свои последние три матча на "Олд Траффорд" и то, в каком состоянии находятся обе команды, шок-результата мы здесь не ожидаем. Думается, что подопечным Рубена Аморима удастся добыть комфортную победу в родных стенах даже без пропущенных голов.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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