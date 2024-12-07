Тоттенхэм – Челси. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 08.12.2024

Английская Премьер-лига. 15-й тур.

8 декабря. 18:30. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Лондонское дерби, которое всегда невероятно интригует. Анге Постекоглу на днях получил порцию критики и оскорблений со стороны собственных болельщиков, а Энцо Мареска наоборот, впервые услышал песню в свою честь от фанатов "Челси". Полярные настроения в лагерях обеих команд, однако это точно никак не гарантирует успеха или неудачи одних и других, поэтому давайте разбираться, с чем к этой игре подходят лондонские коллективы.

Новости "Тоттенхэма"

Команда Анге Постекоглу только что проиграла "Борнмуту" свой последний матч и остается на 10-й строчке в турнирной таблице. У них все максимально нестабильно и нелогично. Результаты неудачные, однако среди них выделяются победы именно в важных матчах против грандов.

То есть в двух матчах против "Манчестер Сити" у них две победы, также разгромили "Астон Виллу". Зато когда речь заходит о середняках, то там "шпоры" почему-то растворяются. Поражение против "Ипсвича" (1:2), ничья с "Ромой" (2:2), затем с "Фулхэмом" (1:1). Ну и про последний матч с "Борнмутом" мы уже упоминали.

Настоящие Робин Гуды Английской Премьер-лиги в этом сезоне, кажется, готовы снова отбирать очки у богатых. Конечно, результаты можно объяснить и травмами, в частности в зоне центра обороны, но напомним, что это им не мешало обыгрывать грандов. Однако тенденция явно намекает нам на то, что против "Челси" мы увидим собранный коллектив, который будет готов давать серьезный бой.

Новости "Челси"

Неплохой старт сезона перерос в неплохую форму уже в середине кампании. Подопечные Энцо Марески играют относительно стабильно и побеждают там, где номинально должны побеждать. И это важно уточнить, ведь когда они играют матчи против команд из топ-6, то там все еще без побед, только ничьи и поражения.

Одно из таких произошло не так давно, когда они у себя дома принимали "Арсенал" (1:1). Зато после той встречи "синие" только побеждали. Сначала с "Лестером" (2:1), "Хайденхаймом" (2:0), надо отметить, что оба матча все же были непростыми и могли сложиться по-разному, особенно второй. Также не оставили шансов "Астон Вилле" (3:0), а на неделе обыграли обескровленный дисквалификациями и травмами "Сайтгемптон" (5:1).

Испытание "Тоттенхэмом" куда сложнее. Именно в таких матчах "Челси" в основном проседает под давлением и не может показать свою лучшую игру. Учитывая тот факт, как их соперники вообще играют против топ-клубов, есть сомнения по поводу того, что "синие" смогут забрать все три очка, хотя у букмекеров они и остаются небольшими фаворитами.

Турнирная таблица

Личные встречи

02.05.24 АПЛ "Челси" — "Тоттенхэм" 2:0

06.11.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Челси" 1:4

26.02.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Челси" 2:0

14.08.22 АПЛ "Челси" — "Тоттенхэм" 2:2

23.01.22 АПЛ "Челси" — "Тоттенхэм" 2:0

Цифры и факты

"Челси" непобедим в 16 из последних 17 матчей против "Тоттенхэма" во всех турнирах;

В последних 3 матчах в рамках Премьер-лиги Челси выигрывал как после первого, так и после второго таймов;

"Челси" выиграл последние 3 матча в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Именно на этом пункте мы попробуем оправдать такие неудачные результаты от команды Анхе Постекоглу. Сейчас у него 6 травмированных футболистов: Микки ван де Вен, Уилсон Одобер, Ришарлисон, Майки Мур, Гульельмо Викарио и Бен Дэвис. Под вопросом Кристиан Ромеро, то есть потенциально на матч может быть недоступны сразу двое основных центральных защитников, однако Ромеро вроде бы уже восстановился и будет готов. Также продолжает отбывать дисквалификацию Родриго Бентанкур.

В "Челси" все проще, травмированы Рис Джеймс и Уэсли Фофана и оба пропустит около месяца. Также под вопросом больной Михаил Мудрик. Как вчера заявил Мареска, украинец все еще не восстановился от болезни.

"Тоттенхэм", 4-3-3: Форстер — Порро, Ромеро, Дрегушин, Удоджи — Кулусевски, Биссума, Маддисон — Джонсон, Соланке, Сон

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Гюсто, Бадиашиль, Колвилл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Нету, Палмер, Санчо — Джексон

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Если посмотреть на последние результаты обоих коллективов, то здесь будто напрашивается победа гостей. Вот только "шпоры" в последнее время если и показывают топовый футбол, то именно в матчах против именитых коллективов. Есть стойкое ощущение, что на этот раз они снова повторят нечто подобное и, как минимум, не проиграют, а может и выиграют. Но мы поставим на результативную ничью.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.