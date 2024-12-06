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Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.12.2024

Англия

Крепкий орешек в матчах против топов встретится с кризисным коллективом Гвардиолы

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.12.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 15 тур

7 декабря, 17:00. "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный арбитр: Роберт Джонс

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Трасляція матчу Крістал Пелас - Манчестер Сіті
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Содержание

После прерывания подопечными Гвардиолы неудачной серии теперь возник вопрос: они в дальнейшем будут продолжать не заставлять своего тренера себя избивать или разочаруют? Для этого им попалась на пути команда, находящаяся практически перед зоной вылета. И только в недавнем матче она от нее отделилась. Поэтому задача в "Сити" одна: снова не проиграть самим себе. А против "стекольщиков" потери очков были. И неоднократно за последнее время

Новости Кристал Пэлас

В активе коллектива Гласнера две победы в текущем сезоне. В девятом туре они уверенно одолели современных Робин Гудов – "Тоттенхэм". Все решил один мяч Матеты. Также благодаря голу нападающего "стекольщики" победили и в прошлом поединке посреди недели. В соперниках именно был "Ипсвич", это была битва за шесть очков. "Пэлас" сейчас идет на 17 месте, а "трактористы" занимают 18 позицию. Разрыв составляет три зачетных пункта – именно те, которые лондонцы заработали в очном противостоянии.

Еще шесть очков "стекольщики" заработали благодаря ничейным результатам. В остальных поединках были зафиксированы поражения, но только однажды на расстоянии больше, чем в один мяч. Тактика "тише едешь, дальше будешь". В конце концов, против таких команд, как "Ньюкасл", "Астон Вилла", "Манчестер Юнайтед", "Челси", подопечные Гласнера не проиграли. А коллектив Уная Эмери – бирмингемцев – еще и выбили из Кубка лиги в гостевом матче. Что-то у этого австрийского тренера есть такое интересное.

Кадры хозяев

Трое травмированных в лазарете лондонцев. Но только одному стоит уделить внимание – 20-летнему Адаму Уортону. Спрогресировал он за последнее время и стал основой полузащиты команды, однако травмировался и уже пропустил пять матчей. Также вне игры Холдинг и Матеус Франко.

Новости Манчестер Сити

В ночь с 4 на 5 декабря 2024 года Гвардиола официально хорошо выспался впервые почти за 1,5 месяца. Об ужасной серии для такой команды, как “Ман Сити”, много было сказано. Однако она уже в прошлом. И пока Гвардиолу точно никто увольнять не собирается. Нельзя восемь лет плодотворной, результативной и трофейной работы перечеркнуть семью неудачными матчами. Пусть и подряд. Доверие от шейхов и руководства клуба в целом к ​​испанцу точно есть.

Именно несколько дней назад "горожане" разгромили довольно крепкий сейчас "Ноттингем Форест". Перед этим матчем "лесники" всего на одно очко уступали МС в турнирной таблице, поэтому можно было ожидать и отсутствия победы в восьмом подряд поединке. Но полное преимущество на поле конвертировалось в два гола в первом тайме и один – во втором. Пока "Сити" идет на четвертом месте на расстоянии девять очков от "Ливерпуля". Кто знает, что случится за следующие 24 тура.

Кадры гостей

Однако изменить что-то для "Сити" будет стоить сверхусилий. В такой по-футбольному тяжелый месяц (восемь матчей за декабрь) у Гвардиолы полный лазарет. Вне игры Родри, Ковачич, Фоден, Бобб, Аке, Аканджи. Под вопросом Стоунс. Поэтому испанский специалист лепит из того, что есть. Хотя материалом он не слишком обделен.

Последние пять матчей Кристал Пэлас и Манчестер Сити

Последние пять встреч хозяев

  • 03.12. Ипсвич – Кристал Пэлас 0:1 (АПЛ)
  • 30.11. Кристал Пэлас – Ньюкасл Юнайтед 1:1 (АПЛ)
  • 23.11. Астон Вилла – Кристал Пэлас 2:2 (АПЛ)
  • 09.11. Кристал Пэлас – Фулхэм 0:2 (АПЛ)
  • 02.11. Вулвергемптон – Кристал Пэлас 2:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 04.12. Манчестер Сити – Ноттингем Форест 3:0 (АПЛ)
  • 01.12. Ливерпуль – Манчестер Сити 2:0 (АПЛ)
  • 26.11. Манчестер Сити – Фейеноорд 3:3 (ЛЧ)
  • 23.11. Манчестер Сити – Тоттенхэм 0:4 (АПЛ)
  • 09.11. Брайтон – Манчестер Сити 2:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч Кристалл Пэлас – Манчестер Сити

06.04.24. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 2:4 (АПЛ)

16.12.23. Манчестер Сити – Кристал Пэлас 2:2 (АПЛ)

11.03.23. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)

27.08.22. Манчестер Сити – Кристал Пэлас 4:2 (АПЛ)

14.03.22. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 0:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.12.2024 - изображение 4"Ливерпуль"

 14 11 2 1 29-11 35
2

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.12.2024 - изображение 5"Челси"

 14 8 4 2 31-15 28
3

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.12.2024 - изображение 6"Арсенал"

 14 8 4 2 28-14 28
4

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.12.2024 - изображение 7"Манчестер Сити"

 14 8 2 4 25-19 26
5

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.12.2024 - изображение 8"Брайтон"

 14 6 5 3 23-20 23
6

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.12.2024 - изображение 9"Фулхэм"

 14 6 4 4 21-19 22
7

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.12.2024 - изображение 10"Ноттингем Форест"

 14 6 4 4 16-16 22
8

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.12.2024 - изображение 11"Астон Вилла"

 14 6 4 4 22-23 22
9

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.12.2024 - изображение 12"Борнмут"

 14 6 3 5 21-19 21
10

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.12.2024 - изображение 13"Тоттенхэм"

 14 6 2 6 28-15 20
11

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.12.2024 - изображение 14"Брентфорд"

 14 6 2 6 27-26 20
12

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.12.2024 - изображение 15"Ньюкасл"

 14 5 5 4 17-17 20
13

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.12.2024 - изображение 16"Манчестер Юнайтед"

 14 5 4 5 17-15 19
14

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.12.2024 - изображение 17"Вест Хэм Юнайтед"

 14 4 3 7 18-27 15
15

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.12.2024 - изображение 18"Эвертон"

 14 3 5 6 14-21 14
16

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.12.2024 - изображение 19"Лестер Сити"

 14 3 4 7 19-28 13
17

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.12.2024 - изображение 20"Кристал Пэлас"

 14 2 6 6 12-18 12
18

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.12.2024 - изображение 21Ипсвич Таун

 14 1 6 7 13-25 9
19

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.12.2024 - изображение 22"Вулверхэмптон"

 14 2 3 9 22-36 9
20

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.12.2024 - изображение 23"Саутгемптон"

 14 1 2 11 11-30 5

Ставки и коэффициенты на матч Кристал Пэлас – Манчестер Сити

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5.00
4.15
1.67
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5.07
4.33
1.66
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Прогноз матча Кристал Пэлас – Манчестер Сити от UA-Football

За последние шесть поединков против команды Гвардиолы "стекольщики" трижды отбирали очки. В том числе однажды побеждали на Этихаде. В этом сезоне их осторожная игра принесла зачетные пункты там, где этого не ожидалось. Не факт, что так будет в этом поединке, но подопечные Гласнера хотя бы моментами попытаются даже предложить сопернику свой атакующий футбол. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,68).

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