Фулхэм – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 08.12.2024

Английская Премьер-лига, 15 тур

8 декабря, 16:00. "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный арбитр: Крис Кавана

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Одно из очередных лондонских дерби. В прошлом сезоне оно стало одним из топоров, зарубивших чемпионство "Арсенала": "канониры" в двух матчах против "Фулхэма" заработали только одно очко. Сейчас у "дачников" тоже довольно неплохая форма, да и отрыв в турнирной таблице не такой уж большой. Как же будет в этот раз?

Новости Фулхэма

В прошлом туре "дачники" встречались с "Брайтоном". Они нанесли по воротам соперника всего шесть ударов за игру, но забили три гола – вот она, результативность. И пусть один из этих мячей был автоголом. Это была третья победа в последние пять матчей. Кроме этого: ничья с "Тоттенхэмом" и неожиданное домашнее разгромное поражение "Вулверхэмптону".

"Фулхэм" по праву идет в верхней части турнирной таблицы. В этом сезоне все очень плотно: каждая победа или поражение может тебя поднять или отбросить сразу на несколько позиций вверх или вниз. К примеру, хоть и "Арсенал" идет в тройке, но "дачникам" к нему шесть очков. Подопечные да Силвы идут девятыми. И календарь дальше у них… Кроме “Арсенала” в следующих четырех турах придется сыграть с “Ливерпулем” и “Челси” (оба - в гостях). И только "Саутгемптон" здесь выглядит приемлемым соперником. Тяжелый декабрь.

Кадры хозяев

Кейрни сегодня точно не сыграет: пока отбывает дисквалификацию за прямую красную в матче 13 тура против "Тоттенхэма". Однако более важны потери ключевого защитника Йоахима Андерсена и воспитанника "Арсенала" Рисса Нелсона. Также в лазарете находится Гаррисон Рид.

Новости Арсенала

Победное шествие "канониров" составляет четыре матча. Да еще какой оно было! Сначала – разгромы крепких в этом сезоне "Ноттингема" и "Спортинга". Далее – пять голов за тайм "Вест Хэму". А в прошлом туре – сухая победа над “Манчестер Юнайтед”. Ну неплохо играли манкунианцы, практически ничего не удавалось создать из игры "канонирам". Но вот угловые решили все: сильное место подопечных Артеты и слабое – МЮ. Очень сильно трудятся над этим в команде испанского тренера лондонцев.

Потеряли "канониры" после матча с МЮ вторую позицию: у "Челси" теперь лучшая разница голов. Но все равно у обеих команд одинаковое количество очков. И одинаковый отрыв от первого "Ливерпуля". Ничья мерсисайдцев в прошлом туре показала, что подопечные Слота не идеальны и будут терять зачетные пункты. Теперь важно для “Арсенала” этим пользоваться.

Кадры гостей

Несколько тяжело будет это сделать, когда в распоряжении нет большой части обороны. Томиясу и Уайт до сих пор травмированы – они не сыграют. Калафиори и Габриэль – под вопросом. В матче с МЮ слева в обороне сыграл Зинченко на довольно хорошем уровне: как на атаку, так и на защиту. Поэтому вполне возможно его появление с первых минут и сегодня.

Последние пять матчей Фулхэма и Арсенала

Последние пять встреч хозяев

05.12. Фулхэм – Брайтон 3:1 (АПЛ)

01.12. Тоттенхэм – Фулхэм 1:1 (АПЛ)

23.11. Фулхэм – Вулверхэмптон 1:4 (АПЛ)

09.11. Кристал Пэлас – Фулхэм 0:2 (АПЛ)

04.11. Фулхэм – Брентфорд 2:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

04.12. Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)

30.11. Вест Хэм – Арсенал 2:5 (АПЛ)

26.11. Спортинг – Арсенал 1:5 (ЛЧ)

23.11. Арсенал – Ноттингем Форест 3:0 (АПЛ)

10.11. Челси – Арсенал 1:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

31.12.23. Фулхэм – Арсенал 2:1 (АПЛ)

26.08.23. Арсенал – Фулхэм 2:2 (АПЛ)

12.03.23. Фулхэм – Арсенал 0:3 (АПЛ)

27.08.22. Арсенал – Фулхэм 2:1 (АПЛ)

18.04.21. Арсенал – Фулхэм 1:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 14 11 2 1 29-11 35 2 "Челси" 14 8 4 2 31-15 28 3 "Арсенал" 14 8 4 2 28-14 28 4 "Манчестер Сити" 15 8 3 4 27-21 27 5 "Ноттингем Форест" 15 7 4 4 19-18 25 6 "Астон Вилла" 15 7 4 4 23-23 25 7 "Брентфорд" 15 7 2 6 31-28 23 8 "Брайтон" 14 6 5 3 23-20 23 9 "Фулхэм" 14 6 4 4 21-19 22 10 "Борнмут" 14 6 3 5 21-19 21 11 "Тоттенхэм" 14 6 2 6 28-15 20 12 "Ньюкасл" 15 5 5 5 19-21 20 13 "Манчестер Юнайтед" 15 5 4 6 19-18 19 14 "Вест Хэм Юнайтед" 14 4 3 7 18-27 15 15 "Эвертон" 14 3 5 6 14-21 14 16 "Кристал Пэлас" 15 2 7 6 14-20 13 17 "Лестер Сити" 14 3 4 7 19-28 13 18 "Ипсвич Таун" 14 1 6 7 13-25 9 19 "Вулверхэмптон" 14 2 3 9 22-36 9 20 "Саутгемптон" 15 1 2 12 11-31 5

Ставки и коэффициенты на матч Фулхэм – Арсенал

Прогноз матча Фулхэм – Арсенал от UA-Football

“Дачники” забивали абсолютно во всех матчах этого сезона, кроме первого тура – тогда они играли против “Манчестер Юнайтед”. В воротах “Арсенала” отмечались в четырех из последних пяти встреч. А "канониры" свой угловой найдут, не правда ли? И если серьезно, то не только стандартами подопечные Артеты сильны. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,75).