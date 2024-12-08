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Фулхэм – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 08.12.2024
Еще одна возможность для Зинченко сыграть в старте
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 15 тур
8 декабря, 16:00. "Крейвен Коттедж" (Лондон)
Главный арбитр: Крис Кавана
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Одно из очередных лондонских дерби. В прошлом сезоне оно стало одним из топоров, зарубивших чемпионство "Арсенала": "канониры" в двух матчах против "Фулхэма" заработали только одно очко. Сейчас у "дачников" тоже довольно неплохая форма, да и отрыв в турнирной таблице не такой уж большой. Как же будет в этот раз?
Новости Фулхэма
В прошлом туре "дачники" встречались с "Брайтоном". Они нанесли по воротам соперника всего шесть ударов за игру, но забили три гола – вот она, результативность. И пусть один из этих мячей был автоголом. Это была третья победа в последние пять матчей. Кроме этого: ничья с "Тоттенхэмом" и неожиданное домашнее разгромное поражение "Вулверхэмптону".
"Фулхэм" по праву идет в верхней части турнирной таблицы. В этом сезоне все очень плотно: каждая победа или поражение может тебя поднять или отбросить сразу на несколько позиций вверх или вниз. К примеру, хоть и "Арсенал" идет в тройке, но "дачникам" к нему шесть очков. Подопечные да Силвы идут девятыми. И календарь дальше у них… Кроме “Арсенала” в следующих четырех турах придется сыграть с “Ливерпулем” и “Челси” (оба - в гостях). И только "Саутгемптон" здесь выглядит приемлемым соперником. Тяжелый декабрь.
Кадры хозяев
Кейрни сегодня точно не сыграет: пока отбывает дисквалификацию за прямую красную в матче 13 тура против "Тоттенхэма". Однако более важны потери ключевого защитника Йоахима Андерсена и воспитанника "Арсенала" Рисса Нелсона. Также в лазарете находится Гаррисон Рид.
Новости Арсенала
Победное шествие "канониров" составляет четыре матча. Да еще какой оно было! Сначала – разгромы крепких в этом сезоне "Ноттингема" и "Спортинга". Далее – пять голов за тайм "Вест Хэму". А в прошлом туре – сухая победа над “Манчестер Юнайтед”. Ну неплохо играли манкунианцы, практически ничего не удавалось создать из игры "канонирам". Но вот угловые решили все: сильное место подопечных Артеты и слабое – МЮ. Очень сильно трудятся над этим в команде испанского тренера лондонцев.
Потеряли "канониры" после матча с МЮ вторую позицию: у "Челси" теперь лучшая разница голов. Но все равно у обеих команд одинаковое количество очков. И одинаковый отрыв от первого "Ливерпуля". Ничья мерсисайдцев в прошлом туре показала, что подопечные Слота не идеальны и будут терять зачетные пункты. Теперь важно для “Арсенала” этим пользоваться.
Кадры гостей
Несколько тяжело будет это сделать, когда в распоряжении нет большой части обороны. Томиясу и Уайт до сих пор травмированы – они не сыграют. Калафиори и Габриэль – под вопросом. В матче с МЮ слева в обороне сыграл Зинченко на довольно хорошем уровне: как на атаку, так и на защиту. Поэтому вполне возможно его появление с первых минут и сегодня.
Последние пять матчей Фулхэма и Арсенала
Последние пять встреч хозяев
- 05.12. Фулхэм – Брайтон 3:1 (АПЛ)
- 01.12. Тоттенхэм – Фулхэм 1:1 (АПЛ)
- 23.11. Фулхэм – Вулверхэмптон 1:4 (АПЛ)
- 09.11. Кристал Пэлас – Фулхэм 0:2 (АПЛ)
- 04.11. Фулхэм – Брентфорд 2:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 04.12. Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)
- 30.11. Вест Хэм – Арсенал 2:5 (АПЛ)
- 26.11. Спортинг – Арсенал 1:5 (ЛЧ)
- 23.11. Арсенал – Ноттингем Форест 3:0 (АПЛ)
- 10.11. Челси – Арсенал 1:1 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между соперниками
31.12.23. Фулхэм – Арсенал 2:1 (АПЛ)
26.08.23. Арсенал – Фулхэм 2:2 (АПЛ)
12.03.23. Фулхэм – Арсенал 0:3 (АПЛ)
27.08.22. Арсенал – Фулхэм 2:1 (АПЛ)
18.04.21. Арсенал – Фулхэм 1:1 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|14
|11
|2
|1
|29-11
|35
|2
|
"Челси"
|14
|8
|4
|2
|31-15
|28
|3
|
"Арсенал"
|14
|8
|4
|2
|28-14
|28
|4
|
"Манчестер Сити"
|15
|8
|3
|4
|27-21
|27
|5
|
"Ноттингем Форест"
|15
|7
|4
|4
|19-18
|25
|6
|
"Астон Вилла"
|15
|7
|4
|4
|23-23
|25
|7
|
"Брентфорд"
|15
|7
|2
|6
|31-28
|23
|8
|
"Брайтон"
|14
|6
|5
|3
|23-20
|23
|9
|
"Фулхэм"
|14
|6
|4
|4
|21-19
|22
|10
|
"Борнмут"
|14
|6
|3
|5
|21-19
|21
|11
|
"Тоттенхэм"
|14
|6
|2
|6
|28-15
|20
|12
|
"Ньюкасл"
|15
|5
|5
|5
|19-21
|20
|13
|
"Манчестер Юнайтед"
|15
|5
|4
|6
|19-18
|19
|14
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|14
|4
|3
|7
|18-27
|15
|15
|
"Эвертон"
|14
|3
|5
|6
|14-21
|14
|16
|
"Кристал Пэлас"
|15
|2
|7
|6
|14-20
|13
|17
|
"Лестер Сити"
|14
|3
|4
|7
|19-28
|13
|18
|
"Ипсвич Таун"
|14
|1
|6
|7
|13-25
|9
|19
|
"Вулверхэмптон"
|14
|2
|3
|9
|22-36
|9
|20
|
"Саутгемптон"
|15
|1
|2
|12
|11-31
|5
Ставки и коэффициенты на матч Фулхэм – Арсенал
Прогноз матча Фулхэм – Арсенал от UA-Football
“Дачники” забивали абсолютно во всех матчах этого сезона, кроме первого тура – тогда они играли против “Манчестер Юнайтед”. В воротах “Арсенала” отмечались в четырех из последних пяти встреч. А "канониры" свой угловой найдут, не правда ли? И если серьезно, то не только стандартами подопечные Артеты сильны. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,75).
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