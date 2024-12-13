Ливерпуль – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 16-го тура АПЛ на 14.12.2024

Английская Премьер-лига. 16-й тур.

14 декабря. 17:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Один тур передохнули из-за неблагоприятных погодных условий и вновь возвращаются к своей борьбе за титул. Хотя как борьбе. Кажется, что прямо сейчас активной конкуренции мерсисайдцам никто не навязывает. И сможет ли в итоге навязать — вопрос открытый.

Несмотря на силу хозяев "Энфилда", команда Марку Силвы сделает все возможное, чтобы прервать их удачную серию и отобрать очки. Учитывая их форму в этом сезоне, они на подобное способны.

Новости "Ливерпуля"

Подопечные Арне Слота впервые за очень долгое время покинули поле не в качестве победителя матча. Посреди прошлой недели им не очень удался выезд на "Сент-Джеймс Парк", где они сначала проигрывали, потом героически вышли вперед, но все же пропустили снова и все завершилось вничью 3:3.

Именно там мы увидели очевидные слабости этой команды. Особенно в первом тайме едва ли не сильнейший клуб мира выглядел очень растерянно и как будто потерял собственные ориентиры. Во втором тайме уже все исправили и это было похоже на привычную нам команду Слота.

Посреди этой недели они успели обыграть "Жирону" в относительно непростом матче. "Красные" все еще имеют 100% результат в Лиге Чемпионов, просто фантастическая форма. Что касается АПЛ, то до потери очков с "Ньюкаслом" они только побеждали. Например, не заметили "Манчестер Сити" (2:0), также одолели мадридский "Реал" (2:0), а еще в непростой игре одержали волевую победу против "Саутгемптона" (3:2).

Новости "Фулхэма"

Подопечные Марку Силвы прямо сейчас выглядят как середняк, однако для контекста: до 5 места их отделяет всего 2 балла, то есть это потенциально расстояние одного сыгранного тура и можно оказаться уже на 5-й строчке.

Они неплохо проводят этот сезон и это несколько неожиданно. Конечно, "дачники" с самого начала считались середняком лиги, но сейчас они идут даже лучше. За последние 5 матчей на их счету 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Проиграли они "Вулверхэмптону" с сенсационным счетом 1:4. Та игра выбивается из общей формы и законов логики. Это была аномалия, учитывая форму "волков".

Зато какие были классные ничьи. Им удалось отобрать очки у "Тоттенхэма" (1:1) и "Арсенала" (1:1). Оба матча против номинально сильных соперников, оба сложные и оба завершились с набранными баллами. Ну и также им удалось победить "Кристал Пэлас" (2:0) и "Брайтон" (3:1). Они умеют отбирать очки у грандов, поэтому "Ливерпулю" надо быть осторожным.

Турнирная таблица

Личные встречи

21.04.24 АПЛ "Фулхэм" — "Ливерпуль" 1:3

24.01.24 КАЛ "Фулхэм" — "Ливерпуль" 1:1

10.01.24 КАЛ "Ливерпуль" — "Фулхэм" 2:1

03.12.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Фулхэм" 4:3

03.05.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Фулхэм" 1:0

Цифры и факты

"Ливерпуль" забил как минимум 2 гола в последних 7 матчах Премьер-лиги;

"Ливерпуль" выиграл 6 из последних 7 домашних матчей против "Фулхэма" во всех турнирах;

"Ливерпуль" непобедим в последних 10 матчах в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Арне Слот в этом матче не может рассчитывать на помощь травмированных Федерико Кьезы, Диогу Жоты, Костаса Цимикаса, Конора Брэдли и Ибраима Конате. Также дисквалифицирован Алексис Мак Аллистер. Все остальные готовы играть.

Что касается Марку Силвы, то у него двое футболистов, пропускающих игру из-за дисквалификации: Том Кейрни и Калвин Бесси. Кроме того, травмированы Гаррисон Рид, Оахим Андерсен и Рис Нелсон.

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон — Александер-Арнолд, Гомез, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Джонс — Салах, Собослай, Гакпо — Диас

"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено — Тете, Диоп, Куэнка, Робинсон — Лукич, Берге — Траоре, Смит-Роу, Ивоби — Хименес

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ливерпуль" — "Фулхэм" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Фулхэмом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. У обеих команд примерно равные кадровые потери накануне матча. Номинально фаворит очевиден, а на этот раз фаворит еще и играет у себя дома. Трудно увидеть здесь что-то другое, кроме победы мерсайдцев с преимуществом в два гола. Однако на один гол от "дачников" мы бы также поставили.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.