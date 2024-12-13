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Ливерпуль – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 16-го тура АПЛ на 14.12.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ливерпулем" и "Фулхэмом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 16-й тур.
14 декабря. 17:00. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Один тур передохнули из-за неблагоприятных погодных условий и вновь возвращаются к своей борьбе за титул. Хотя как борьбе. Кажется, что прямо сейчас активной конкуренции мерсисайдцам никто не навязывает. И сможет ли в итоге навязать — вопрос открытый.
Несмотря на силу хозяев "Энфилда", команда Марку Силвы сделает все возможное, чтобы прервать их удачную серию и отобрать очки. Учитывая их форму в этом сезоне, они на подобное способны.
Новости "Ливерпуля"
Подопечные Арне Слота впервые за очень долгое время покинули поле не в качестве победителя матча. Посреди прошлой недели им не очень удался выезд на "Сент-Джеймс Парк", где они сначала проигрывали, потом героически вышли вперед, но все же пропустили снова и все завершилось вничью 3:3.
Именно там мы увидели очевидные слабости этой команды. Особенно в первом тайме едва ли не сильнейший клуб мира выглядел очень растерянно и как будто потерял собственные ориентиры. Во втором тайме уже все исправили и это было похоже на привычную нам команду Слота.
Посреди этой недели они успели обыграть "Жирону" в относительно непростом матче. "Красные" все еще имеют 100% результат в Лиге Чемпионов, просто фантастическая форма. Что касается АПЛ, то до потери очков с "Ньюкаслом" они только побеждали. Например, не заметили "Манчестер Сити" (2:0), также одолели мадридский "Реал" (2:0), а еще в непростой игре одержали волевую победу против "Саутгемптона" (3:2).
Новости "Фулхэма"
Подопечные Марку Силвы прямо сейчас выглядят как середняк, однако для контекста: до 5 места их отделяет всего 2 балла, то есть это потенциально расстояние одного сыгранного тура и можно оказаться уже на 5-й строчке.
Они неплохо проводят этот сезон и это несколько неожиданно. Конечно, "дачники" с самого начала считались середняком лиги, но сейчас они идут даже лучше. За последние 5 матчей на их счету 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Проиграли они "Вулверхэмптону" с сенсационным счетом 1:4. Та игра выбивается из общей формы и законов логики. Это была аномалия, учитывая форму "волков".
Зато какие были классные ничьи. Им удалось отобрать очки у "Тоттенхэма" (1:1) и "Арсенала" (1:1). Оба матча против номинально сильных соперников, оба сложные и оба завершились с набранными баллами. Ну и также им удалось победить "Кристал Пэлас" (2:0) и "Брайтон" (3:1). Они умеют отбирать очки у грандов, поэтому "Ливерпулю" надо быть осторожным.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|14
|11
|2
|1
|29-11
|35
|2
|"Челси"
|15
|9
|4
|2
|35-18
|31
|3
|"Арсенал"
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|4
|"Манчестер Сити"
|15
|8
|3
|4
|27-21
|27
|5
|Ноттингем Форест
|15
|7
|4
|4
|19-18
|25
|6
|"Астон Вилла"
|15
|7
|4
|4
|23-23
|25
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|15
|6
|6
|3
|25-22
|24
|8
|"Борнмут"
|15
|7
|3
|5
|23-20
|24
|9
|Брентфорд
|15
|7
|2
|6
|31-28
|23
|10
|"Фулхэм"
|15
|6
|5
|4
|22-20
|23
|11
|"Тоттенхэм"
|15
|6
|2
|7
|31-19
|20
|12
|"Ньюкасл"
|15
|5
|5
|5
|19-21
|20
|13
|"Манчестер Юнайтед"
|15
|5
|4
|6
|19-18
|19
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|15
|5
|3
|7
|20-28
|18
|15
|Эвертон
|14
|3
|5
|6
|14-21
|14
|16
|"Лестер Сити"
|15
|3
|5
|7
|21-30
|14
|17
|"Кристал Пэлас"
|15
|2
|7
|6
|14-20
|13
|18
|Ипсвич Таун
|15
|1
|6
|8
|14-27
|9
|19
|"Вулверхэмптон"
|15
|2
|3
|10
|23-38
|9
|20
|"Саутгемптон"
|15
|1
|2
|12
|11-31
|5
Личные встречи
21.04.24 АПЛ "Фулхэм" — "Ливерпуль" 1:3
24.01.24 КАЛ "Фулхэм" — "Ливерпуль" 1:1
10.01.24 КАЛ "Ливерпуль" — "Фулхэм" 2:1
03.12.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Фулхэм" 4:3
03.05.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Фулхэм" 1:0
Цифры и факты
- "Ливерпуль" забил как минимум 2 гола в последних 7 матчах Премьер-лиги;
- "Ливерпуль" выиграл 6 из последних 7 домашних матчей против "Фулхэма" во всех турнирах;
- "Ливерпуль" непобедим в последних 10 матчах в рамках Премьер-лиги.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Арне Слот в этом матче не может рассчитывать на помощь травмированных Федерико Кьезы, Диогу Жоты, Костаса Цимикаса, Конора Брэдли и Ибраима Конате. Также дисквалифицирован Алексис Мак Аллистер. Все остальные готовы играть.
Что касается Марку Силвы, то у него двое футболистов, пропускающих игру из-за дисквалификации: Том Кейрни и Калвин Бесси. Кроме того, травмированы Гаррисон Рид, Оахим Андерсен и Рис Нелсон.
"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон — Александер-Арнолд, Гомез, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Джонс — Салах, Собослай, Гакпо — Диас
"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено — Тете, Диоп, Куэнка, Робинсон — Лукич, Берге — Траоре, Смит-Роу, Ивоби — Хименес
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Фулхэмом" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 3:1. У обеих команд примерно равные кадровые потери накануне матча. Номинально фаворит очевиден, а на этот раз фаворит еще и играет у себя дома. Трудно увидеть здесь что-то другое, кроме победы мерсайдцев с преимуществом в два гола. Однако на один гол от "дачников" мы бы также поставили.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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