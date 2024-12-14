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Арсенал – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.12.2024
Без украинского дерби, но с турнирными задачами
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 16 тур
14 декабря, 17:00. "Эмирейтс" (Лондон)
Главный арбитр: Крэйг Поусон
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Матч команд АПЛ, где выступают украинские футболисты, всегда вызывают дополнительный интерес у отечественных болельщиков. Но… сегодня дерби не будет, ведь один из представителей сине-желтой сборной в этом поединке не сыграет. В матче, в котором встретятся коллективы с совершенно противоположными задачами: одни борются за чемпионство, другие – за непопадание в зону вылета.
Новости Арсенала
В прошлой встрече "канониры" дома встречали "Монако". Представители Лиги 1 довольно неплохо сопротивлялись в Лондоне, однако так и не смогли в итоге вывезти из "Эмирейтс" хоть очко. Особенно их помучил Сака, который оформил дубль и результативную передачу. Не то чтобы “Арсенал” много создал в этой игре… однако сначала в результате прессинга открыл счет, а затем к концу встречи добил соперника. Взвешенная, тактическая победа.
А вот в 15 туре АПЛ взять три очка не удалось. "Фулхэм" продемонстрировал чуть ли не цементную игру в обороне и пропустил только после углового. К тому же “дачники” вели в счете 40 минут. Это была первая потеря зачетных пунктов “Арсенала” за четыре последних тура, в которых он с отрывом переиграл довольно неплохих соперников. В результате подопечные Артеты пропустили вперед на второе место "Челси" – к нему теперь два очка. От “Ливерпуля” отрыв составляет шесть, но у него матч в запасе (с тем же “Эвертоном”).
Кадры хозяев
Собственно, Зинченко сегодня и не сыграет – это подтвердил Микель Артета. Он до сих пор восстанавливается от травмы, как и еще три других защитника "Арсенала": Уайт, Томмиясу, Калафиори. Однако из лазарета вернулся Габриэл, который пропустил семь последних таймов команды. Потому определенный плюс все-таки есть.
Новости Эвертона
В то время как “Арсенал” проводил матч три дня назад, “ириски” играли 10 дней назад. В прошлом туре дерби с "Ливерпулем" не было из-за непогоды в Великобритании. Информация о переносе матча стала известна всего за несколько часов до начала. А вот перед тем "Эвертон" впервые за два месяца победил в АПЛ. Четыре игры не могли забить "ириски", а "Вулверхэмптону" отгрузили четыре гола. Правда, два "волка" забили в свои ворота: "дубль" оформил Доусон.
Это третья победа подопечных Дайча в чемпионате. И все из них были против конкурентов за выживание. Кроме "вулвз" Миколенко и Ко взяли верх над "Кристал Пэлас" и "Ипсвичем". Все команды идут ниже "Эвертона" в турнирной таблице. А сами "ириски" пока расположились на 15-м месте. Отрыв от зоны вылета относительно комфортен – пять очков. Но даже до 14-го "Вест Хэма" четыре зачетных пункта. А впереди у команды такой календарь… не позавидуешь: "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити" и "Ноттингем Форест" в течение 15 дней.
Кадры гостей
Миколенко будет сегодня единственным украинцем, который сыграет на “Эмирейтс”. У "Эвертона" потерь меньше: два игрока первой команды находятся в лазарете. Ироэгбунам и Гарнер уже больше двух месяцев восстанавливаются от травм.
Последние пять матчей Арсенала и Эвертона
Последние пять встреч хозяев
- 11.12. Арсенал – Монако 3:0 (ЛЧ)
- 08.12. Фулхэм – Арсенал 1:1 (АПЛ)
- 04.12. Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)
- 30.11. Вест Хэм – Арсенал 2:5 (АПЛ)
- 26.11. Спортинг – Арсенал 1:5 (ЛЧ)
Последние пять встреч гостей
- 04.12. Эвертон – Вулверхэмптон 4:0 (АПЛ)
- 01.12. Манчестер Юнайтед – Эвертон 4:0 (АПЛ)
- 23.11. Эвертон – Брентфорд 0:0 (АПЛ)
- 09.11. Вест Хэм – Эвертон 0:0 (АПЛ)
- 02.11. Саутгемптон – Эвертон 1:0 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между командами
- 19.05.24. Арсенал – Эвертон 2:1 (АПЛ)
- 17.09.23. Эвертон – Арсенал 0:1 (АПЛ)
- 01.03.23. Арсенал – Эвертон 4:0 (АПЛ)
- 04.02.23. Эвертон – Арсенал 1:0 (АПЛ)
- 17.07.22. Арсенал – Эвертон 2:0 (ТМ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|14
|11
|2
|1
|29-11
|35
|2
|
"Челси"
|15
|9
|4
|2
|35-18
|31
|3
|
"Арсенал"
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|4
|
"Манчестер Сити"
|15
|8
|3
|4
|27-21
|27
|5
|
Ноттингем Форест
|15
|7
|4
|4
|19-18
|25
|6
|
"Астон Вилла"
|15
|7
|4
|4
|23-23
|25
|7
|
"Брайтон"
|15
|6
|6
|3
|25-22
|24
|8
|
"Борнмут"
|15
|7
|3
|5
|23-20
|24
|9
|
Брентфорд
|15
|7
|2
|6
|31-28
|23
|10
|
"Фулхэм"
|15
|6
|5
|4
|22-20
|23
|11
|
"Тоттенхэм"
|15
|6
|2
|7
|31-19
|20
|12
|
"Ньюкасл"
|15
|5
|5
|5
|19-21
|20
|13
|
"Манчестер Юнайтед"
|15
|5
|4
|6
|19-18
|19
|14
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|15
|5
|3
|7
|20-28
|18
|15
|
Эвертон
|14
|3
|5
|6
|14-21
|14
|16
|
"Лестер Сити"
|15
|3
|5
|7
|21-30
|14
|17
|
"Кристал Пэлас"
|15
|2
|7
|6
|14-20
|13
|18
|
Ипсвич Таун
|15
|1
|6
|8
|14-27
|9
|19
|
"Вулверхэмптон"
|15
|2
|3
|10
|23-38
|9
|20
|
"Саутгемптон"
|15
|1
|2
|12
|11-31
|5
Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Эвертон
Прогноз на матч Арсенал – Эвертон от UA-Football
За последние пять поединков дома "канониры" пропустили только от "Ливерпуля". Но перед этим им забивали "Саутгемптон", "Лестер", "Болтон" – "солидная" компания. "Эвертон" же на "Эмирейтс" отличился в пяти из последних шести матчей. Поэтому можно пойти не слишком очевидным путём. Прогноз: Обе забьют (Кф 2,3).
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