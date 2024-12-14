Арсенал – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.12.2024

Английская Премьер-лига, 16 тур

14 декабря, 17:00. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

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Матч команд АПЛ, где выступают украинские футболисты, всегда вызывают дополнительный интерес у отечественных болельщиков. Но… сегодня дерби не будет, ведь один из представителей сине-желтой сборной в этом поединке не сыграет. В матче, в котором встретятся коллективы с совершенно противоположными задачами: одни борются за чемпионство, другие – за непопадание в зону вылета.

Новости Арсенала

В прошлой встрече "канониры" дома встречали "Монако". Представители Лиги 1 довольно неплохо сопротивлялись в Лондоне, однако так и не смогли в итоге вывезти из "Эмирейтс" хоть очко. Особенно их помучил Сака, который оформил дубль и результативную передачу. Не то чтобы “Арсенал” много создал в этой игре… однако сначала в результате прессинга открыл счет, а затем к концу встречи добил соперника. Взвешенная, тактическая победа.

А вот в 15 туре АПЛ взять три очка не удалось. "Фулхэм" продемонстрировал чуть ли не цементную игру в обороне и пропустил только после углового. К тому же “дачники” вели в счете 40 минут. Это была первая потеря зачетных пунктов “Арсенала” за четыре последних тура, в которых он с отрывом переиграл довольно неплохих соперников. В результате подопечные Артеты пропустили вперед на второе место "Челси" – к нему теперь два очка. От “Ливерпуля” отрыв составляет шесть, но у него матч в запасе (с тем же “Эвертоном”).

Кадры хозяев

Собственно, Зинченко сегодня и не сыграет – это подтвердил Микель Артета. Он до сих пор восстанавливается от травмы, как и еще три других защитника "Арсенала": Уайт, Томмиясу, Калафиори. Однако из лазарета вернулся Габриэл, который пропустил семь последних таймов команды. Потому определенный плюс все-таки есть.

Новости Эвертона

В то время как “Арсенал” проводил матч три дня назад, “ириски” играли 10 дней назад. В прошлом туре дерби с "Ливерпулем" не было из-за непогоды в Великобритании. Информация о переносе матча стала известна всего за несколько часов до начала. А вот перед тем "Эвертон" впервые за два месяца победил в АПЛ. Четыре игры не могли забить "ириски", а "Вулверхэмптону" отгрузили четыре гола. Правда, два "волка" забили в свои ворота: "дубль" оформил Доусон.

Это третья победа подопечных Дайча в чемпионате. И все из них были против конкурентов за выживание. Кроме "вулвз" Миколенко и Ко взяли верх над "Кристал Пэлас" и "Ипсвичем". Все команды идут ниже "Эвертона" в турнирной таблице. А сами "ириски" пока расположились на 15-м месте. Отрыв от зоны вылета относительно комфортен – пять очков. Но даже до 14-го "Вест Хэма" четыре зачетных пункта. А впереди у команды такой календарь… не позавидуешь: "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити" и "Ноттингем Форест" в течение 15 дней.

Кадры гостей

Миколенко будет сегодня единственным украинцем, который сыграет на “Эмирейтс”. У "Эвертона" потерь меньше: два игрока первой команды находятся в лазарете. Ироэгбунам и Гарнер уже больше двух месяцев восстанавливаются от травм.

Последние пять матчей Арсенала и Эвертона

Последние пять встреч хозяев

11.12. Арсенал – Монако 3:0 (ЛЧ)

08.12. Фулхэм – Арсенал 1:1 (АПЛ)

04.12. Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)

30.11. Вест Хэм – Арсенал 2:5 (АПЛ)

26.11. Спортинг – Арсенал 1:5 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

04.12. Эвертон – Вулверхэмптон 4:0 (АПЛ)

01.12. Манчестер Юнайтед – Эвертон 4:0 (АПЛ)

23.11. Эвертон – Брентфорд 0:0 (АПЛ)

09.11. Вест Хэм – Эвертон 0:0 (АПЛ)

02.11. Саутгемптон – Эвертон 1:0 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

19.05.24. Арсенал – Эвертон 2:1 (АПЛ)

17.09.23. Эвертон – Арсенал 0:1 (АПЛ)

01.03.23. Арсенал – Эвертон 4:0 (АПЛ)

04.02.23. Эвертон – Арсенал 1:0 (АПЛ)

17.07.22. Арсенал – Эвертон 2:0 (ТМ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 14 11 2 1 29-11 35 2 "Челси" 15 9 4 2 35-18 31 3 "Арсенал" 15 8 5 2 29-15 29 4 "Манчестер Сити" 15 8 3 4 27-21 27 5 Ноттингем Форест 15 7 4 4 19-18 25 6 "Астон Вилла" 15 7 4 4 23-23 25 7 "Брайтон" 15 6 6 3 25-22 24 8 "Борнмут" 15 7 3 5 23-20 24 9 Брентфорд 15 7 2 6 31-28 23 10 "Фулхэм" 15 6 5 4 22-20 23 11 "Тоттенхэм" 15 6 2 7 31-19 20 12 "Ньюкасл" 15 5 5 5 19-21 20 13 "Манчестер Юнайтед" 15 5 4 6 19-18 19 14 "Вест Хэм Юнайтед" 15 5 3 7 20-28 18 15 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14 16 "Лестер Сити" 15 3 5 7 21-30 14 17 "Кристал Пэлас" 15 2 7 6 14-20 13 18 Ипсвич Таун 15 1 6 8 14-27 9 19 "Вулверхэмптон" 15 2 3 10 23-38 9 20 "Саутгемптон" 15 1 2 12 11-31 5

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Эвертон

Прогноз на матч Арсенал – Эвертон от UA-Football

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За последние пять поединков дома "канониры" пропустили только от "Ливерпуля". Но перед этим им забивали "Саутгемптон", "Лестер", "Болтон" – "солидная" компания. "Эвертон" же на "Эмирейтс" отличился в пяти из последних шести матчей. Поэтому можно пойти не слишком очевидным путём. Прогноз: Обе забьют (Кф 2,3).