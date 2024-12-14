Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 16-го тура АПЛ на 15.12.2024

Английская Премьер-лига. 16-й тур.

15 декабря. 18:30. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Одно из самых интригующих манчестерских дерби за последние годы. Конечно, "дьяволы" нередко обыгрывали своих соседей, даже если находились в не лучшей форме, однако когда в последний раз они играли против "Сити", находившегося в крайне неудачной форме? Подобное припомнить трудно.

Встреча амбициозного новичка английского тренерского цеха с кризисным Гвардиолой. Матч, от которого можно ожидать все, что угодно.

Новости "Манчестер Сити"

Есть мнение, что кризис команды Пепа Гвардиолы уже не надо называть кризисом, это обычное состояние команды. Мы все же частично с этим не согласимся, однако отмечать печальное актуальное состояние этого коллектива необходимо.

Они все еще идут в топ-4, несмотря на последние неудачи. За последние 5 матчей на их счету 1 победа, 2 поражения и 2 ничьи. Победили "Ноттингем Форест" у себя дома (3:0), причем это все было оформлено в таком спокойном и взвешенном стиле, что могло показаться, что знакомый нам всем "Сити" возвращается, но пока что нет.

Также была ничья с "Фейеноордом" (3:3), когда по ходу матча упустили преимущество в три гола, а еще ничья с "Кристал Пэлас" (2:2), где "горожане" все еще не были похожи сами на себя. А в матчах против более именитых команд они бездарно проиграли. Сначала "Ливерпулю" на выезде (0:2), а на этой неделе "Ювентусу" в Лиге Чемпионов (0:2). Поиски удачного игрового решения без главного лидера центра поля продолжаются. Поиск оптимальной формы имеющихся лидеров также. Пока это выглядит печально.

Новости "Манчестер Юнайтед"

Команда только начала новую эру с новым главным тренером. Рубен Аморим знакомится с тонкостями английского футбола, поэтому тот факт, что его подопечные выступают нестабильно, никого не должен удивлять.

За последние 5 матчей мы увидели разных "красных дьяволов", которые одержали три победы и дважды проиграли. Стоит отметить, что выигрывали в основном именно в Лиге Европы, хотя и там эти победы давались непросто. Это речь о победах над "Буде/Глимт" (3:2) и "Викторией Пльзень" (2:1). Команды номинально слабые, здесь победы ожидались.

Что касается дел в Премьер-лиге, то там удалось разгромить "Эвертон", который не подъехал на "Олд Траффорд", однако с более сложными соперниками возникли соответствующие проблемы. Поражение против "Арсенала" (0:2), а также против "Ноттингем Форест" (2:3). Стиль этой команды становится все более понятным, но тонкости исполнения еще предстоит отточить.

Турнирная таблица

Личные встречи

10.08.24 СК "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" 1:1

25.05.24 КА "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" 1:2

03.03.24 АПЛ "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" 3:1

29.10.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" 0:3

03.06.23 КА "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" 2:1

Цифры и факты

В 5 из последних 6 матчей с участием "Манчестер Сити" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

"Манчестер Сити" пропускал как минимум 2 гола в 5 из последних 6 матчей в рамках Премьер-лиги;

В 4 из последних 5 матчей "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Пеп Гвардиолау этом матче не может рассчитывать на помощь Родри, Оскара Бобба, Натана Аке, Мануэля Аканджи и Джонса Стоунза. Все они травмированы. А еще не нужно забывать о дисквалификации Рико Льюиса, который получил удаление в прошлом матче против "Кристал Пэлас".

У Рубена Аморима куда меньше головной боли, связанной с кадровой ситуацией. Он не может рассчитывать на Люка Шоу, который снова травмирован. Ну и под вопросом участие Джонни Эванса.

"Манчестер Сити", 4-1-4-1: Ортега — Уокер, Саймон-Пьюзи, Диаш, Гвардиол — Ковачич — Савиньо, Силва, Де Брюйне, Нуньеш — Холанд

"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Онана — Йоро, Де Лигт, Мартинес — Диалло, Угарте, Мейну, Далот — Фернандеш, Рашфорд — Хойлунд

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Матч, в котором может произойти буквально все, что угодно. У обоих коллективов хватает проблем на данный момент и поставить на чью-то победу будет слишком рискованно. Есть лишь ощущение, что голы будут, но если определять итоговый результат, то есть ощущение, что ничья является наиболее вероятным вариантом.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.