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Челси – Брентфорд. Анонс и прогноз матча 16-го тура АПЛ на 15.12.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Челси" и "Брентфордом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 16-й тур.
15 декабря. 21:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports OTT
Матч, в котором мы потенциально можем увидеть украинское дерби в Англии. До конца неизвестно, восстановился ли Михаил Мудрик к этому матчу, однако Егор Ярмолюк готов и, более того, он понемногу становится основным исполнителем, в последних двух матчах своей команды он выходил в стартовом составе.
Надеемся по ту сторону увидеть еще и Мудрика и как следует насладиться противостоянием двух украинских футболистов. Однако пока давайте разбираться, в каком состоянии к этой игре подходят обе команды.
Новости "Челси"
"Мы не претенденты на титул", - сказал Энцо Мареска примерно 10 раз за последние 2 недели. У него продолжают спрашивать о погоне за титул, учитывая форму и место команды в таблице, однако наставник "синих" так не думает. Он уверен, что его команда пока недостаточно опытна по сравнению с конкурентами. Что-то в его словах есть.
Да, сейчас "синие" идут очень ровно и стабильно, учитывая два состава и пока что минимальное количество травм. За последние 5 матчей у них только победы. Две из них добыты в рамках Лиги Конференций, на выезде они одолели "Хайденхайм" (2:0), а на этой неделе вообще едва ли не третьим составом обыграли "Астану" в Казахстане (3:1).
Между этими победами были также победы над "Астон Виллой" (3:0), "Саутгемптоном" (5:1), а еще "Тоттенхэмом" в прошлом туре (4:3). Против "шпор" все изначально пошло не так с двумя ошибками Кукуреллы, но команда исправила все и в итоге относительно спокойно выиграла матч. Сейчас у них новый вызов, против команда Томаса Франка обычно непросто, даже если они играют на выезде, то непременно забивают и создают проблем. А учитывая форму "синих" в матчах против "пчел", им стоит бояться этого матча.
Новости "Брентфорда"
Подопечные Томаса Франка являются максимально домашней командой в этом сезоне. Практически все матчи на своем стадионе они выигрывали и это бросается в глаза. Однако и на выезде создавать проблемы они умеют, хотя и результаты там не столь успешны.
За последние 5 матчей у них 3 победы, ничья и поражение. Проиграли они на выезде "Астон Вилле" и там практически без шансов все было (1:3), также ничья против "Эвертона" (0:0), еще одна потеря очков без достаточно качественного выступления на поле.
Зато в последних трех домашних матчах они обыграли очень крепкий "Борнмут" (3:2), затем "Лестер" (4:1), а в прошлом туре разгромили "Ньюкасл" (4:2). Приятно, что в последних двух матчах в стартовом составе выходил Егор Ярмолюк. Кажется, украинец начинает пользоваться доверием главного тренера. Форварды команды в хорошей форме, причем не только основные, но и запасные, как тот же Кевин Шаде. Команда готова удивлять и в дальнейшем.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|14
|11
|2
|1
|29-11
|35
|2
|"Челси"
|15
|9
|4
|2
|35-18
|31
|3
|"Арсенал"
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|4
|"Манчестер Сити"
|15
|8
|3
|4
|27-21
|27
|5
|Ноттингем Форест
|15
|7
|4
|4
|19-18
|25
|6
|"Астон Вилла"
|15
|7
|4
|4
|23-23
|25
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|15
|6
|6
|3
|25-22
|24
|8
|"Борнмут"
|15
|7
|3
|5
|23-20
|24
|9
|Брентфорд
|15
|7
|2
|6
|31-28
|23
|10
|"Фулхэм"
|15
|6
|5
|4
|22-20
|23
|11
|"Тоттенхэм"
|15
|6
|2
|7
|31-19
|20
|12
|"Ньюкасл"
|15
|5
|5
|5
|19-21
|20
|13
|"Манчестер Юнайтед"
|15
|5
|4
|6
|19-18
|19
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|15
|5
|3
|7
|20-28
|18
|15
|Эвертон
|14
|3
|5
|6
|14-21
|14
|16
|"Лестер Сити"
|15
|3
|5
|7
|21-30
|14
|17
|"Кристал Пэлас"
|15
|2
|7
|6
|14-20
|13
|18
|Ипсвич Таун
|15
|1
|6
|8
|14-27
|9
|19
|"Вулверхэмптон"
|15
|2
|3
|10
|23-38
|9
|20
|"Саутгемптон"
|15
|1
|2
|12
|11-31
|5
Личные встречи
02.03.24 АПЛ "Брентфорд" — "Челси" 2:2
28.10.23 АПЛ "Челси" — "Брентфорд" 0:2
26.04.23 АПЛ "Челси" — "Брентфорд" 0:2
19.10.22 АПЛ "Брентфорд" — "Челси" 0:0
02.04.22 АПЛ "Челси" — "Брентфорд" 1:4
Цифры и факты
- "Челси" не может обыграть "Брентфорд" уже в 5 матчах подряд (2 ничьи и 3 поражения);
- В 8 из последних 9 матчей "Брентфорда" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;
- "Челси" выиграл каждый из последних 4 матчей в рамках Премьер-лиги;
- "Челси" забивал как минимум 3 гола в последних 3 матчах в рамках Премьер-лиги.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Накануне этого матча у Энцо Марески есть несколько кадровых потерь из-за травм. Не сыграют Рис Джеймс и Уэсли Фофана. Кроме того, дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек Педру Нету.
Томас Франк не может рассчитывать на помощь Джоша Дасилвы, Рико Генри, Арона Гики и Матиаса Йенсена. Также под вопросом готовность Витали Янельта.
"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Кайседо, Бадиашиль, Колвилл, Кукурелья — Лавия, Фернандес — Мадуэке, Палмер, Санчо — Джексон
"Брентфорд", 3-4-2-1: Флеккен — Берг, Коллинз, Пиннок — Мбемо, Ярмолюк, Норгор, Льбюис-Поттер — Карвалью, Висса — Тьяго
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Челси" и "Брентфордом" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 3:2. В этом матче прямо читается ливень голов. Прошлые встречи между этими соперниками не всегда приносили высокую результативность, однако здесь и сейчас подобного следует ожидать. Вопрос лишь в том, кто допустит меньше ошибок и лучше будет реализовывать созданные моменты. Прогнозируем, что лучшими в реализации будут именно подопечные Марески. Ставим на их очень сложную победу.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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