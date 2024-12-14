Челси – Брентфорд. Анонс и прогноз матча 16-го тура АПЛ на 15.12.2024

Английская Премьер-лига. 16-й тур.

15 декабря. 21:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Матч, в котором мы потенциально можем увидеть украинское дерби в Англии. До конца неизвестно, восстановился ли Михаил Мудрик к этому матчу, однако Егор Ярмолюк готов и, более того, он понемногу становится основным исполнителем, в последних двух матчах своей команды он выходил в стартовом составе.

Надеемся по ту сторону увидеть еще и Мудрика и как следует насладиться противостоянием двух украинских футболистов. Однако пока давайте разбираться, в каком состоянии к этой игре подходят обе команды.

Новости "Челси"

"Мы не претенденты на титул", - сказал Энцо Мареска примерно 10 раз за последние 2 недели. У него продолжают спрашивать о погоне за титул, учитывая форму и место команды в таблице, однако наставник "синих" так не думает. Он уверен, что его команда пока недостаточно опытна по сравнению с конкурентами. Что-то в его словах есть.

Да, сейчас "синие" идут очень ровно и стабильно, учитывая два состава и пока что минимальное количество травм. За последние 5 матчей у них только победы. Две из них добыты в рамках Лиги Конференций, на выезде они одолели "Хайденхайм" (2:0), а на этой неделе вообще едва ли не третьим составом обыграли "Астану" в Казахстане (3:1).

Между этими победами были также победы над "Астон Виллой" (3:0), "Саутгемптоном" (5:1), а еще "Тоттенхэмом" в прошлом туре (4:3). Против "шпор" все изначально пошло не так с двумя ошибками Кукуреллы, но команда исправила все и в итоге относительно спокойно выиграла матч. Сейчас у них новый вызов, против команда Томаса Франка обычно непросто, даже если они играют на выезде, то непременно забивают и создают проблем. А учитывая форму "синих" в матчах против "пчел", им стоит бояться этого матча.

Новости "Брентфорда"

Подопечные Томаса Франка являются максимально домашней командой в этом сезоне. Практически все матчи на своем стадионе они выигрывали и это бросается в глаза. Однако и на выезде создавать проблемы они умеют, хотя и результаты там не столь успешны.

За последние 5 матчей у них 3 победы, ничья и поражение. Проиграли они на выезде "Астон Вилле" и там практически без шансов все было (1:3), также ничья против "Эвертона" (0:0), еще одна потеря очков без достаточно качественного выступления на поле.

Зато в последних трех домашних матчах они обыграли очень крепкий "Борнмут" (3:2), затем "Лестер" (4:1), а в прошлом туре разгромили "Ньюкасл" (4:2). Приятно, что в последних двух матчах в стартовом составе выходил Егор Ярмолюк. Кажется, украинец начинает пользоваться доверием главного тренера. Форварды команды в хорошей форме, причем не только основные, но и запасные, как тот же Кевин Шаде. Команда готова удивлять и в дальнейшем.

Турнирная таблица

Личные встречи

02.03.24 АПЛ "Брентфорд" — "Челси" 2:2

28.10.23 АПЛ "Челси" — "Брентфорд" 0:2

26.04.23 АПЛ "Челси" — "Брентфорд" 0:2

19.10.22 АПЛ "Брентфорд" — "Челси" 0:0

02.04.22 АПЛ "Челси" — "Брентфорд" 1:4

Цифры и факты

"Челси" не может обыграть "Брентфорд" уже в 5 матчах подряд (2 ничьи и 3 поражения);

В 8 из последних 9 матчей "Брентфорда" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

"Челси" выиграл каждый из последних 4 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Челси" забивал как минимум 3 гола в последних 3 матчах в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Накануне этого матча у Энцо Марески есть несколько кадровых потерь из-за травм. Не сыграют Рис Джеймс и Уэсли Фофана. Кроме того, дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек Педру Нету.

Томас Франк не может рассчитывать на помощь Джоша Дасилвы, Рико Генри, Арона Гики и Матиаса Йенсена. Также под вопросом готовность Витали Янельта.

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Кайседо, Бадиашиль, Колвилл, Кукурелья — Лавия, Фернандес — Мадуэке, Палмер, Санчо — Джексон

"Брентфорд", 3-4-2-1: Флеккен — Берг, Коллинз, Пиннок — Мбемо, Ярмолюк, Норгор, Льбюис-Поттер — Карвалью, Висса — Тьяго

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Брентфордом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:2. В этом матче прямо читается ливень голов. Прошлые встречи между этими соперниками не всегда приносили высокую результативность, однако здесь и сейчас подобного следует ожидать. Вопрос лишь в том, кто допустит меньше ошибок и лучше будет реализовывать созданные моменты. Прогнозируем, что лучшими в реализации будут именно подопечные Марески. Ставим на их очень сложную победу.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.