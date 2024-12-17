Саутгемптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Кубка Лиги на 18.12.2024

Кубок Английской Лиги. Четвертьфинал.

18 декабря. 22:00. Саутгемптон. "Сент-Меррис"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Тот самый Кубок Английской Лиги, о престижности которого ходят легенды. Многие болельщики считают, что это просто лишние матчи в календаре, а некоторые консерваторы все же выступают за сохранение футбольных традиций.

Как к этому турнирному относятся клубы АПЛ давно понятно, как минимум до стадии полуфинала там основные составы практически никогда не увидишь. Наверняка, что-то такое мы увидим и на этот раз от команды Арне Слота. Да и "Саутгемптон" вряд ли выйдет в полностью основном составе. Хотя там как раз переходный период, может и попытаются отдать все силы на поле.

Новости "Саутгемптона"

Теперь это уже не подопечные Рассела Мартина. После последнего матча в АПЛ наставник был уволен и пока что нового тренера не назначили. Это означает, что на игру с мерсисайдцами команду выведет помощник главного тренера.

Подобный период во всех командах является шансом получить какие-то неожиданные победы на эмоциональном подъеме. Возможно, увольнение Мартина поможет "святым" именно в этой игре показать топовый перформанс чисто за счет эмоций. А потом, когда придет новый тренер, продержаться несколько матчей и от того эмоционального подъема.

В последних 5 матчах "святые" имеют 4 поражения и 1 ничью И ничья произошла против "Брайтона" и там они сыграли так хорошо, что едва не вырвали победу против такого именитого соперника. А все остальное - это поражения. Проиграли тому же "Ливерпулю" (2:3), но дали там неплохой бой своим оппонентам. Затем уступили "Челси" (1:5), "Астон Вилле" (0:1) и "Тоттенхэму" (0:5). Они остаются аутсайдером чемпионата, но будет интересно посмотреть, что-то изменится после ухода главного тренера.

Новости "Ливерпуля"

Команда Арне Слота немножечко просела в результатах. Но только в результатах, ведь все, что касается непосредственно игры на поле, все еще не вызывает никаких вопросов. Они продолжают лидировать в таблице АПЛ, Лиги Чемпионов и уверенно идут к очередному финалу Кубка Лиги, который они выиграли год назад против "Челси".

За последние 5 матчей у них 3 победы и 2 ничьи. Вот именно те две ничьи начали вызывать определенные вопросы у болельщиков, однако если смотреть именно на выступление, то оно было неудачным только с "Ньюкаслом" (3:3), в прошлом туре с "Фулхэмом" (2:2) они практически весь матч провели в меньшинстве из-за удаления Робертсона, но и так давили и пытались выиграть, им почти это удалось.

А также было три победы: над "Реалом" (2:0), "Манчестер Сити" (2:0) и "Жироной" (1:0). То есть если здесь и есть какие-то проблемы, то скорее только в результатах, которые не всегда удается добывать, по игре это все еще одна из лучших, если не лучшая команда мира.

Личные встречи

24.11.24 АПЛ "Саутгемптон" — "Ливерпуль" 2:3

28.02.24 КА "Ливерпуль" — "Саутгемптон" 3:0

28.05.23 АПЛ "Саутгемптон" — "Ливерпуль" 4:4

22.11.22 АПЛ "Ливерпуль" — "Саутгемптон" 3:1

17.05.22 АПЛ "Саутгемптон" — "Ливерпуль" 1:2

Цифры и факты

"Ливерпуль" забил как минимум 3 гола в последних 4 матчах против "Саутгемптона" во всех турнирах;

В последних 6 матчах между этими соперниками во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Накануне этого матча в составе "святых" есть несколько потерь. Травмированы Уилл Смоллбоун, Гэвин Базуну и Росс Стюарт. Также дисквалифицирован Джек Стивенс и неизвестно, сыграет ли Аарон Рамсдейл.

Что касается "Ливерпуля", то у них все еще травмированы Ибраима Конате и Конор Брэдли. Также свой матч дисквалификации за удаление в прошлом матче отбудет Энди Робертсон. Под вопросом физическая готовность Костаса Цимикаса. Все остальные готовы играть.

"Саутгемптон", 3-4-3: Рамсдейл — Харвуд-Беллис, Беднарек, Вуд — Сугавара, Даунс, Фернандеш, Уокер-Питерс — Диблинг, Онуачу, Арчер

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Келлехер — Александер-Арнолд, Куанса, ван Дейк, Гомез — Эндо, Мортон — Кьеза, Собослай, Гакпо — Нуньес

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Саутгемптоном" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 0:2. Поскольку мы вряд ли увидим основной состав мерсисайдцев на этот матч, голевой феерии может и не будет, однако их качества должно быть достаточно, чтобы одержать комфортную победу против столь избитого "Саутгемптона", который пока в поисках нового тренера и до этого не блистал результатами. Поэтому поставим на победу гостей с преимуществом в два гола.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.