Арсенал – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз Кубка лиги на 18.12.2024

Кубок футбольной лиги, 1/4 финала

18 декабря, 21:30. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Эндрю Медли

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Первый титул сезона в Англии подходит к завершающим раундам. В нем остались только команды АПЛ, половина из которых (не удивительно) представляют столицу. И два лондонских клуба сыграют в очном противостоянии сегодня на "Эмирейтс", казалось бы, с очевидным фаворитом.

Новости Арсенала

Почему "казалось бы"? Потому что в предыдущем матче – также домашнем – против “Эвертона” подопечные Артеты были безоговорочными фаворитами. Но не то что гол им не удалось забить. С течением времени они даже перестали пытаться это делать. То есть относительно смирились с нулями в матче против "ирисок", идущих перед зоной вылета. А перед этим 40 минут пытались отыграться против "Фулхэма", получив в итоге только один гостевой зачетный пункт.

Две потери очков подряд для, казалось бы, для все еще претендента на чемпионство. Или все-таки такие результаты команды говорят обратное: команда Артеты снова не выдержала конкуренцию? На этот раз "Ливерпулю" и "Челси". Сейчас подходит самый тяжелый отрезок сезона, когда футболисты и так истощены количеством поединков. Но "канонирам" улыбнулся нрав: через две недели не придется играть с командами из высшей части турнирной таблицы. Однако и не с топами “Арсенал” регулярно имеет неожиданные результаты.

Кадры хозяев

Зинченко до сих пор вне игры из-за травмы мышцы. Уайт и Томмиасу тоже точно не сыграют. Под вопросом участие Калафиори и Райса. Первый уже четыре матча в лазарете, второй – получил повреждение в поединке с "Эвертоном".

Новости Кристал Пэлас

Еще одна команда из Лондона, однако она представляет андеграунд турнирной таблицы. Скорее даже переходящий этап от зоны вылета к середине соревнования. По крайней мере, от 18 позиции четыре очка: на один тур безопасно, но в перспективе – совсем нет. И это довольно неплохой промежуточный результат для "стекольщиков", которые и в зоне вылета в текущем сезоне уже побывали. Ведь особенно в последних турах они прибавили.

За пять матчей "Кристал Пэлас" дважды победил, а еще трижды с крепкими командами сыграл вничью: против "Астон Виллы", "Ньюкасла" и "Манчестер Сити". Во всех поединках забивал, а в трех – минимум два мяча. Кроме этого не забываем, что именно бирмингемцов "стекольщики" прошли в предыдущем туре Кубка лиги. И еще на чужом поле. Тогда хватило двух ударов в створ: оба стали результативными. Кстати, тогда – 30 октября – и началась беспроигрышная гостевая серия "Кристал Пэлас", которая длится уже пять матчей.

Кары гостей

Потерь у "стекольщиков" примерно поменьше, да и не такой важности игроков. Матеус Франко и Риад точно недоступны тренеру из-за травм, Уортон и Уорд – под вопросом. Но из этой группы разве что Матеуса и Уортона выделить можно. Остальные в текущем сезоне АПЛ провели один поединок на двоих.

Последние пять матчей Арсенала и Кристал Пэлас

Последние пять встреч хозяев

14.12. Арсенал – Эвертон 0:0 (АПЛ)

11.12. Арсенал – Монако 3:0 (ЛЧ)

08.12. Фулхэм – Арсенал 1:1 (АПЛ)

04.12. Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)

30.11. Вест Хэм – Арсенал 2:5 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

15.12. Брайтон – Кристал Пэлас 1:3 (АПЛ)

07.12. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 2:2 (АПЛ)

03.12. Ипсвич – Кристал Пэлас 0:1 (АПЛ)

30.11. Кристал Пэлас – Ньюкасл 1:1 (АПЛ)

23.11. Астон Вилла – Кристал Пэлас 2:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

20.01.23. Арсенал – Кристал Пэлас 5:0 (АПЛ)

21.08.23. Кристал Пэлас – Арсенал 0:1 (АПЛ)

19.03.23. Арсенал – Кристал Пэлас 4:1 (АПЛ)

05.08.22. Кристал Пэлас – Арсенал 0:2 (АПЛ)

04.04.22. Кристал Пэлас – Арсенал 3:0 (АПЛ)

Турнирный путь команд в Кубке лиги

Второй раунд

Кристал Пэлас – Норвич 4:0

Третий раунд

Арсенал – Болтон 5:1

КПР – Кристал Пэлас 1:2

Четвертый раунд

Престон – Арсенал 0:3

Астон Вилла – Кристал Пэлас 1:2

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Кристал Пэлас

Прогноз на матч Арсенал – Кристал Пэлас от UA-Football

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Артета сегодня будет немного экспериментировать с составом. Это позволит "Пэлас" снова реализовать один из своих немногочисленных моментов. В пяти из семи последних матчей на "Эмирейтс" "стекольщики" забивали. Более того, в трех случаях – минимум дважды. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,95).