Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча Кубка Лиги на 19.12.2024

Кубок Английской Лиги. Четвертьфинал.

19 декабря. 22:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Прекрасное противостояние дарит нам четвертьфинал Кубка Английской Лиги. Здесь не получится выпустить вторые составы, ведь градус противостояния и цена вероятной победы очень высоки. "Тоттенхэм" провел ужасную серию матчей накануне и нужно реабилитироваться, а для Рубена Аморима это шанс уже в начале карьеры в новом клубе пройти дальше и получить шанс побороться за первый трофей.

Новости "Тоттенхэма"

Команда Анге Постекоглу долгое время не могла победить и проводила просто ужасный отрезок. Это касалось не только чемпионата Англии, но и выступлений в Лиге Европы. Только на прошлой неделе они прервали этот греховный круг и сполна отыгрались на "Саутгемптоне", обыграв их 5:0, после чего уволили Рассела Мартина.

Однако до этого игра и результаты были едва ли не катастрофическими. Не смогли обыграть "Фулхэм" у себя дома (1:1), затем на выезде уступили "Борнмуту" (0:1), также уступили "Челси", когда играли у себя дома (3:4), а затем сыграли едва не позорный матч против "Рейнджерс" в Лиге Европы, где лишь на последних минутах спасли себе ничью.

То есть этой команде нужны победы, главный тренер уже открыто критикует футболистов и говорит, что они не могут прятаться от ответственности. Ответ на эти слова мы увидели против "Саутгемптона", но была ли это разовая акция, или это может превратиться в серию из удачных матчей? Покажет время. Уже в матче против "Юнайтед" посмотрим, насколько они готовы бороться дальше.

Новости "Манчестер Юнайтед"

Начало Рубена Аморима на "Олд Траффорд" складывается неплохо. Ну, относительно неплохо. Кажется, он понемногу привыкает к футболистам, находит им нужные роли и команда начинает все больше понимать требования главного тренера. Особенно это касается Амада Даилло, который просто задышал по-новому в новой системе.

За последние 5 матчей у них 3 победы и 2 поражения. Проиграли они "Арсеналу" на выезде (0:2), там вопросов минимум, ведь соперник выше классом и формой прямо здесь и сейчас. А после того было поражение от "Ноттингем Форест" (2:3) и там уже можно ругать "красных дьяволов" на Андре Онана, максимально неудачный матч провели и заслуженно уступили.

Зато удалось обыграть "Эвертон" (4:0), "Виктору Пльзень" (2:1), хотя там были небольшие проблемы. Ну и в прошлом туре за последние несколько минут они оформили шикарный камбэк против "Манчестер Сити" и одержали победу 2:1. Диалло был главным творцом того камбэка. Интересно, какой именно "Юнайтед" мы увидим против "Тоттенхэма" и насколько основные составы выпустят оба наставника.

Личные встречи

29.09.24 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм" 0:3

14.01.24 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм" 2:2

19.08.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед" 2:0

27.04.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед" 2:2

19.10.22 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм" 2:0

Цифры и факты

"Тоттенхэм" забил как минимум 2 гола в последних 4 матчах против "Манчестер Юнайтед";

В 5 из последних 6 матчей "Манчестер Юнайтед" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Анге Постекоглу сейчас просто в шоке от того количества травм, которое навалилось на его команду. Частично этим и можно оправдать неудачные результаты лондонцев. Бен Дэвис, Кристиан Ромеро, Уилсон Одобер, Микки Вин де Вен, Майки Мур, Ришарлсон и Гульельмо Викарио. Все они травмированы и не сыграют. Также все еще дисквалифицирован Бентанкур, ну и под вопросом физическая форма Дестини Удоджи.

У Рубена Аморима проблем куда меньше. На данный момент травмирован только Люк Шоу. Также есть вопросы по готовности Мейсона Маунта, Джонни Эванса и Нассера Мазрауи, не факт, что они сыграют.

"Тоттенхэм", 4-3-3: Форстер — Порро, Грей, Дрегушин, Спенс — Кулусевски, Биссума, Сарр — Джонсон, Соланке, Сон

"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Баиндир — Линделеф, Де Лигт, Мартинес — Диалло, Каземиро, Мейну, Маласия — Фернандеш, Антони — Зиркзе

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Две команды, имеющие различные проблемы и находящиеся в разных условиях, но все это точно обещает нам голы. Мы уверены, что их будет как минимум три, а вообще все больше похоже на результативную ничью и серию пенальти, в которой команды и будут решать, кто пройдет дальше. Мы бы поставили именно на ничью в основное время.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.