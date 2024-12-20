Астон Вилла – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 17-го тура АПЛ на 21.12.2024

Английская Премьер-лига. 17-й тур.

21 декабря. 14:30. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Бирмингемцы попытаются опередить "Манчестер Сити" в турнирной таблице. Сейчас для подопечных Пепа Гвардиолы не бывает легких матчей, однако выезд на "Вилла Парк" не был бы легким, даже если бы они находились в прекрасной форме. А то, в каком состоянии команда сейчас, то тем более.

Матч обещает быть максимально непредсказуемым. Каким мы увидим "Сити", а что нам предложит Эмери, который также не отличается стабильностью в последнее время? Вопросов много, а мы попробуем хотя бы навести на какие-то ответы.

Новости "Астон Виллы"

Команда Унаи Эмери сначала очень удачно начала, потом просела и сейчас пытается выровнять свою игровую форму. К сожалению, сезон у "вилланов" проходит нестабильно и частично это связано с участием еще и в Лиге Чемпионов и достаточно короткой скамейкой запасных.

За последние 5 матчей на их счету 3 победы и 2 поражения. Различные матчи они успели провести за это время. Сначала просто без шансов уступили лондонскому "Челси" (0:3), затем обыграли "Брентфорд" (3:1) и там все было достаточно уверенно, хотя и не без проблем, конечно.

Далее была тяжелая победа над "Саутгемптоном" (1:0), однако они должны были забивать больше, просто так случилось. Впоследствии было противостояние в Лиге Чемпионов против "Лейпцига", который они обыграли со счетом 3:2. А в прошлом туре долгое время как будто держали под контролем матч против "Ноттингем Форест", но упустили победу на последних минутах. В итоге проиграли 1:2. То есть это команда, которая может быть нестабильной даже в пределах одного матча. Однако играть против таких открытых команд как "Сити" им обычно легче, чем против прагматичного "Ноттингема".

Новости "Манчестер Сити"

Ужасные результаты от команды Пепа Гвардиолы продолжаются. И все было бы не так страшно, если бы дело было только в результатах, но здесь вопросов к игре очень много и это основная проблема. Если есть игра, но нет результатов, то переживать сильно не нужно, они точно придут. А когда нет игры, то надо что-то менять и пока Пеп не может понять, как ему нужно перестроить команду.

Возможно, против "Виллы" мы увидим очередное интересное решение и оно все же может оказаться эффективным. Но если они не предложат ничего нового, то "горожанам" точно будет сложно.

За последние 5 матчей у них только одна победа, также одна ничья и 3 поражения. Обыграли они "Ноттингем Форест" (3:0) и это получилось как-то так легко и обыденно, что показалось, что сложный период пройден, но нет. Также была ничья против "Кристал Пэлас" (2:2), а проиграли "Ливерпулю" (0:2) полностью без шансов. Также проиграли "Ювентусу" (0:2), а в прошлом туре уступили в манчестерском дерби, где выигрывали до последних минут игры. Хотя там они на победу точно не наиграли. Все плохо и нужно что-то менять.

Турнирная таблица

Личные встречи

03.04.24 АПЛ "Манчестер Сити" — "Астон Вилла" 4:1

06.12.23 АПЛ "Астон Вилла" — "Манчестер Сити" 1:0

12.02.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Астон Вилла" 3:1

03.09.22 АПЛ "Астон Вилла" — "Манчестер Сити" 1:1

22.05.22 АПЛ "Манчестер Сити" — "Астон Вилла" 3:2

Цифры и факты

"Манчестер Сити" выиграл 11 из последних 13 матчей против "Астон Виллы" во всех турнирах;

"Манчестер Сити" забил как минимум 2 гола в 11 из последних 13 матчей против "Астон Виллы" во всех турнирах;

В 6 из последних 7 матчей "Манчестер Сити" в рамках АПЛ проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сейчас Унаи Эмери не может рассчитывать на помощь Джейкоба Рамзи, футболист продолжает залечивать травму. Также под вопросом на эту игру Леон Бейли и Тайрон Мингз.

У Пепа Гвардиолы все еще нет Родри и Оскара Бобба, у обоих долговременные травмы. Кроме них, в лазарете находятся Натан Аке и Мануэль Аканджи.

"Астон Вилла", 4-2-3-1: Мартинес — Конса, Карлос, Торрес, Динь — Онана, Тилеманс — Кэш, Роджерс, Макгинн — Дуран

"Манчестер Сити", 4-1-4-1: Эдерсон — Льюис, Стоунз, Диаш, Гвардиол — Ковачич — Силва, Фоден, Де Брюйне, Доку — Холанд

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Астон Виллой" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Конечно, обе команды далеко не в идеальных кондициях, однако если мы говорим о "Вилле", то там лишь небольшие локальные неудачи, а команда все еще работает, а у Гвардиолы команда вообще забыла, как должна функционировать. Если все продолжится в том же духе, здесь следует ожидать победы бирмингемцев. Непростую, минимальную, но победу.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.