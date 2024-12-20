Кристал Пэлас – Арсенал. Анонс и прогноз матча 17-го тура АПЛ на 21.12.2024

Английская Премьер-лига. 17-й тур.

21 декабря. 19:30. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Дубль два. На этой неделе эти коллективы встретились в рамках четвертьфинала Кубка Английской Лиги на "Эмирейтс", а теперь действие перенесется на другой стадион, хотя он также в пределах Лондона. Тогда гениальный Габриэл Жезус практически самостоятельно выиграл матч для своей команды, а сможет ли он повторить нечто подобное уже в рамках АПЛ? Или "Арсеналу" надо будет искать других героев?

Новости "Кристал Пэлас"

Оливер Гласнер понемногу выводит свою команду со дна турнирной таблицы после провального старта сезона. Наконец мы видим играющую команду, которая может давать бой практически любому сопернику. Однако на этой неделе испытания "Арсеналом" они не прошли, но это было в рамках Кубка Английской Лиги, поэтому выносим за скобки поражение, однако и там они неплохо себя показали.

Кроме того матча, у них за последнее время 2 ничьи и 2 победы. Ничьи они разыграли с "Ньюкаслом" (1:1) и "Манчестер Сити" (2:2). То есть два крепких коллектива и дважды они смогли испортить настроение сопернику. Также "орлы" успели обыграть "Ипсвич" (1:0) и "Брайтон" (3:1). Особенно победа над "чайками" была зрелищной и уверенной.

То есть команда на ходу, однако будут ли они готовы к потенциальному давлению настроенного на все 100% "Арсенала"? Трудно сказать. Однако есть ощущение, что создать проблем они могут.

Новости "Арсенала"

Микель Артета и его "Арсенал" также находят свою игру, правда критики по отношению к ним все еще много. Основная критика идет именно в сторону стиля, в котором стали играть "канониры". Слишком много прагматизма и минимальное желание рисковать, этим они отличаются на этом этапе сезона.

Правда матчи бывают разные в их исполнении. За последние 5 встреч у них 3 победы и 2 ничьи. О последней победе мы уже упоминали выше. Поэтому рассмотрим остальные 4 матча. Сначала они обыграли "Манчестер Юнайтед" благодаря двум голам после стандартов, и это важно отмечать. Далее была ничья с "Фулхэмом" (1:1), где они могли вырвать победу на последних минутах, однако помешал офсайд.

Далее была невероятно уверенная победа против "Монако" в Лиге Чемпионов, просто не заметили соперника "канониры" (3:0). На прошлой неделе они не смогли забить "Эвертону" и все завершилось вничью 0:0. Моментов вроде хватало, но это был именно тот матч, где не залетало. Это лондонское дерби будет чрезвычайно важным, ведь амбиции по поводу погони за титул никуда не исчезают.

Турнирная таблица

Личные встречи

18.12.24 КАЛ "Арсенал" — "Кристал Пэлас" 3:2

20.01.24 АПЛ "Арсенал" — "Кристал Пэлас" 5:0

21.08.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Арсенал" 0:1

19.03.23 АПЛ "Арсенал" — "Кристал Пэлас" 4:1

05.08.22 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Арсенал" 0:2

Цифры и факты

"Арсенал" выиграл каждый из своих последних 5 матчей против "Кристал Пэлас" во всех турнирах;

В последних 3 матчах "Арсенала" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТМ 2.5;

"Арсенал" не проигрывает в последних 6 матчах в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Оливер Гласнер не может в этом матче рассчитывать на помощь Матеуса Франсы и Адама Уортона, оба травмированы. Также дисквалифицирован Даниэль Муньос. Кроме того, есть немалые сомнения по поводу того, сыграют ли Шади Рияд, Роб Голдинг и Жоэль Уорд.

Что касается головной боли Артеты, то он не может рассчитывать на помощь Бена Уайта, Такехиро Томиясу, Риккардо Калафиори и Александра Зинченко, все травмированы. Также под вопросом физическая готовность Деклана Райса.

"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон — Чалоба, Лакруа, Гейи — Кпора, Хьюз, Лерма, Митчелл — Сарр, Эзе — Матета

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли — Эдегор, Партей, Райс — Сака, Гаверц, Мартинелли

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 0:2. На этой неделе команды уже провели репетицию матча. Наверное, в рамках АПЛ подопечные Артеты будут более осторожными и прагматичными. Поэтому поставим на сухую победу гостей. Да, теперь они будут играть на выезде и вроде бы все должно быть сложнее, однако мы уверены в силе обороны "канониров", да и в атаке есть кому забивать. Победа гостей с комфортным преимуществом в два гола.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.