Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эвертон – Челси. Анонс и прогноз матча 17-го тура АПЛ на 22.12.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Эвертоном" и "Челси" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 17-й тур.
22 декабря. 16:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Невероятная форма команды Энцо Марески точно должна пугать соперника. "Эвертон" умеет играть по-разному и останавливать команды в форме они умеют, особенно если играют на родном стадионе.
Однако тот факт, что "синие" выиграли последние 8 матчей во всех турнирах, точно должно настораживать Шона Дайча. С другой стороны, кто как не Дайч знает, как противостоять подобным соперникам?
Новости "Эвертона"
Виталий Миколенко и его "Эвертон" продолжают находиться на этапе максимальной нестабильности. То есть они могут героически отстоять ничью на "Эмирейтс" против "Арсенала", не пропустив ни одного гола. А могут просто без шансов рассыпаться на "Олд Траффорд" против "Манчестер Юнайтед" и уступить со счетом 0:4.
Вообще за последние 5 матчей у них только одно поражение, также одна победа и три ничьи. Это уже неплохой показатель того, что они выздоравливают по сравнению с тем, что мы видели на старте сезона.
Важно отметить и то, что если они разыгрывают ничьи, то это именно результаты с двумя нулями, они умеют сдерживать атакующие потуги соперника, но и сами мало забивают. Так было с "Вест Хэмом" и "Брентфордом". Зато неожиданно удалось обыграть "Вулверхэмптон" со счетом 4:0. Это был матч тотальных аномалий. Какого матча следует ожидать здесь? Наверное, защитного и малорезультативного, даже очень атакующие команды "ириски" нередко останавливают.
Новости "Челси"
Энцо Мареска переживает период расцвета со своей командой и вопрос в том, как долго он сможет продержаться в таком темпе. Наверное, запаса этой команды не хватит на очень долгий период. Именно поэтому Мареска и постоянно говорит о том, что его команда не в борьбе за титул. Хотя, конечно, это также способ сбросить давление с его подопечных.
За последние 5 матчей "синие" выиграли все 5. Удалось обыграть "Саутгемптон" (5:1), затем "Тоттенхэм" (4:3), где пришлось оформлять красивый камбэк, ведь по ходу матча они уступали 0:2. Впоследствии они обыграли "Астану" на выезде практически третьим составом, а еще в Лиге Конференций на этой неделе одолели "Шемрок Роверс" (5:1).
Ну и не забываем про "Брентфорд" на прошлой неделе. Там все было скользко по счету, однако если бы они лучше использовали свои моменты, то могли спокойно обыграть "пчел". А так получилось с нервами, но все еще победа 2:1. Давно они не встречались с такой искусной командой в плане обороны. Сможет ли их атакующая мощь перевесить надежность обороны команды Дайча? Вопрос открытый.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|15
|11
|3
|1
|31-13
|36
|2
|"Челси"
|16
|10
|4
|2
|37-19
|34
|3
|"Арсенал"
|16
|8
|6
|2
|29-15
|30
|4
|Ноттингем Форест
|16
|8
|4
|4
|21-19
|28
|5
|"Манчестер Сити"
|16
|8
|3
|5
|28-23
|27
|6
|"Борнмут"
|16
|7
|4
|5
|24-21
|25
|7
|"Астон Вилла"
|16
|7
|4
|5
|24-25
|25
|8
|"Фулхэм"
|16
|6
|6
|4
|24-22
|24
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|16
|6
|6
|4
|26-25
|24
|10
|"Тоттенхэм"
|16
|7
|2
|7
|36-19
|23
|11
|Брентфорд
|16
|7
|2
|7
|32-30
|23
|12
|"Ньюкасл"
|16
|6
|5
|5
|23-21
|23
|13
|"Манчестер Юнайтед"
|16
|6
|4
|6
|21-19
|22
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|16
|5
|4
|7
|21-29
|19
|15
|"Кристал Пэлас"
|16
|3
|7
|6
|17-21
|16
|16
|Эвертон
|15
|3
|6
|6
|14-21
|15
|17
|"Лестер Сити"
|16
|3
|5
|8
|21-34
|14
|18
|Ипсвич Таун
|16
|2
|6
|8
|16-28
|12
|19
|"Вулверхэмптон"
|16
|2
|3
|11
|24-40
|9
|20
|"Саутгемптон"
|16
|1
|2
|13
|11-36
|5
Личные встречи
15.04.24 АПЛ "Челси" — "Эвертон" 6:0
10.12.23 АПЛ "Эвертон" — "Челси" 2:0
18.03.23 АПЛ "Челси" — "Эвертон" 2:2
06.08.22 АПЛ "Эвертон" — "Челси" 0:1
01.05.22 АПЛ "Эвертон" — "Челси" 1:0
Цифры и факты
- "Челси" выиграл каждый из последних 5 матчей в рамках Премьер-лиги;
- В последних 5 матчах "Челси" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;
- В 5 из последних 7 матчей между "Эвертоном" и "Челси" на "Гудисон Парк" "ириски" сохраняли свои ворота "сухими".
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Шон Дайч накануне этого матча имеет несколько потерь, в основном из-за травм. Не смогут сыграть Дуайт Макнил, Тим Айрогбунам и Джеймс Гарнер. Также под вопросом Юссеф Шермити, ну и Армандо Броя не может играть в этой игре из-за правил АПЛ, ведь он арендован именно из "Челси".
Что касается Марески, то к середине сезона начали появляться проблемы с травмами, которых не было в начале. Сейчас травмированы Бенуа Бадиашиль, Рис Джеймс и Уэсли Фофана. Дисквалифицирован из-за красной карточки Марк Кукурелья, отстранен Мудрик. Также есть вопросы к физической форме Ромео Лавии.
"Эвертон", 4-4-1-1: Пикфорд — Янг, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко — Гаррисон, Гейе, Мангала, Ндиай — Дукуре — Калверт-Льюин
"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Кайседо, Адарабиойо, Колвилл, Гюсто — Лавия, Фернандес — Нету, Палмер, Санчо — Джексон
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Эвертоном" и "Челси" от UA-Футбол
ТМ 2.5 — 1:1. Выезды на "Гудисон Парк" уже исторически для "Челси" являются одними из самых тяжелых выездов за весь сезон. Вряд ли сейчас что-то изменится, учитывая оптимальную форму обороны команды Дайча. Возможно, они не смогут беспрекословно сдержать атаки "синих", но они не проиграют. Ставим на ничью в этом матче.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Судьи будут тянуть Тайсона, чтобы организаторы продали трилогию? Большой анонс боя Усик – Фьюри
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию боя-реванша
- Футболист Динамо может перейти в турецкую команду
- Арсенал – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз Кубка лиги на 18.12.2024
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца