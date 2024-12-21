Эвертон – Челси. Анонс и прогноз матча 17-го тура АПЛ на 22.12.2024

Английская Премьер-лига. 17-й тур.

22 декабря. 16:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Невероятная форма команды Энцо Марески точно должна пугать соперника. "Эвертон" умеет играть по-разному и останавливать команды в форме они умеют, особенно если играют на родном стадионе.

Однако тот факт, что "синие" выиграли последние 8 матчей во всех турнирах, точно должно настораживать Шона Дайча. С другой стороны, кто как не Дайч знает, как противостоять подобным соперникам?

Новости "Эвертона"

Виталий Миколенко и его "Эвертон" продолжают находиться на этапе максимальной нестабильности. То есть они могут героически отстоять ничью на "Эмирейтс" против "Арсенала", не пропустив ни одного гола. А могут просто без шансов рассыпаться на "Олд Траффорд" против "Манчестер Юнайтед" и уступить со счетом 0:4.

Вообще за последние 5 матчей у них только одно поражение, также одна победа и три ничьи. Это уже неплохой показатель того, что они выздоравливают по сравнению с тем, что мы видели на старте сезона.

Важно отметить и то, что если они разыгрывают ничьи, то это именно результаты с двумя нулями, они умеют сдерживать атакующие потуги соперника, но и сами мало забивают. Так было с "Вест Хэмом" и "Брентфордом". Зато неожиданно удалось обыграть "Вулверхэмптон" со счетом 4:0. Это был матч тотальных аномалий. Какого матча следует ожидать здесь? Наверное, защитного и малорезультативного, даже очень атакующие команды "ириски" нередко останавливают.

Новости "Челси"

Энцо Мареска переживает период расцвета со своей командой и вопрос в том, как долго он сможет продержаться в таком темпе. Наверное, запаса этой команды не хватит на очень долгий период. Именно поэтому Мареска и постоянно говорит о том, что его команда не в борьбе за титул. Хотя, конечно, это также способ сбросить давление с его подопечных.

За последние 5 матчей "синие" выиграли все 5. Удалось обыграть "Саутгемптон" (5:1), затем "Тоттенхэм" (4:3), где пришлось оформлять красивый камбэк, ведь по ходу матча они уступали 0:2. Впоследствии они обыграли "Астану" на выезде практически третьим составом, а еще в Лиге Конференций на этой неделе одолели "Шемрок Роверс" (5:1).

Ну и не забываем про "Брентфорд" на прошлой неделе. Там все было скользко по счету, однако если бы они лучше использовали свои моменты, то могли спокойно обыграть "пчел". А так получилось с нервами, но все еще победа 2:1. Давно они не встречались с такой искусной командой в плане обороны. Сможет ли их атакующая мощь перевесить надежность обороны команды Дайча? Вопрос открытый.

Турнирная таблица

Личные встречи

15.04.24 АПЛ "Челси" — "Эвертон" 6:0

10.12.23 АПЛ "Эвертон" — "Челси" 2:0

18.03.23 АПЛ "Челси" — "Эвертон" 2:2

06.08.22 АПЛ "Эвертон" — "Челси" 0:1

01.05.22 АПЛ "Эвертон" — "Челси" 1:0

Цифры и факты

"Челси" выиграл каждый из последних 5 матчей в рамках Премьер-лиги;

В последних 5 матчах "Челси" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

В 5 из последних 7 матчей между "Эвертоном" и "Челси" на "Гудисон Парк" "ириски" сохраняли свои ворота "сухими".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Шон Дайч накануне этого матча имеет несколько потерь, в основном из-за травм. Не смогут сыграть Дуайт Макнил, Тим Айрогбунам и Джеймс Гарнер. Также под вопросом Юссеф Шермити, ну и Армандо Броя не может играть в этой игре из-за правил АПЛ, ведь он арендован именно из "Челси".

Что касается Марески, то к середине сезона начали появляться проблемы с травмами, которых не было в начале. Сейчас травмированы Бенуа Бадиашиль, Рис Джеймс и Уэсли Фофана. Дисквалифицирован из-за красной карточки Марк Кукурелья, отстранен Мудрик. Также есть вопросы к физической форме Ромео Лавии.

"Эвертон", 4-4-1-1: Пикфорд — Янг, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко — Гаррисон, Гейе, Мангала, Ндиай — Дукуре — Калверт-Льюин

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Кайседо, Адарабиойо, Колвилл, Гюсто — Лавия, Фернандес — Нету, Палмер, Санчо — Джексон

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Эвертоном" и "Челси" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Выезды на "Гудисон Парк" уже исторически для "Челси" являются одними из самых тяжелых выездов за весь сезон. Вряд ли сейчас что-то изменится, учитывая оптимальную форму обороны команды Дайча. Возможно, они не смогут беспрекословно сдержать атаки "синих", но они не проиграют. Ставим на ничью в этом матче.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.