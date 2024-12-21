Тоттенхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 17-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 17-й тур.

22 декабря. 18:30. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Арне Слот продолжает свой путь к титулу АПЛ в первом же сезоне в Мерсисайде. Да, в последнее время победы начали чередоваться с ничьими, однако эту тенденцию легко исправить. Но будет ли так легко это сделать против "шпор", которые после громкой критики от Анге Постекоглу заиграли новыми красками и, кажется, готовы на любые локальные свершения?

Новости "Тоттенхэма"

Неужели "шпоры" наконец-то возрождаются? В последнее время у них была серия из неудачных матчей, после которых наставник команды Анге Постекоглу выступил с категорической критикой собственных футболистов. И ответ от них последовал, две победы подряд и переход из состояния кризисной команды в коллектив, который может перевернуть ход собственного сезона.

За последние 5 матчей у них 2 поражения, ничья и 2 победы. Две победы произошли именно в последних двух противостояниях. Это уже было ответом на критику от тренера. А перед ней были поражения от "Борнмута" (0:1) и "Челси" (3:4). Также была ничья в Лиге Европы против "Рейнджерс", правда там вырвали ничью на последних минутах не без доли везения.

Именно после того матча Постекоглу набросился на команду. После этого они уверенно обыграли "Саутгемптон" (5:0), а на неделе в Кубке Лиги прошли "Манчестер Юнайтед" (4:3). И даже там могла быть куда более уверенная победа, если бы не индивидуальные ошибки Форстера, которые поиграли на нервах болельщиков "шпор". Настолько ли мощна эта команда прямо сейчас, чтобы отобрать очки у лидера чемпионата Англии?

Новости "Ливерпуля"

Лидеры остаются лидерами и лучшая команда Европы на данный момент остается таковой и сейчас. Арне Слот продолжает свой победный путь, который в последнее время перестал быть настолько идеальным, но от этого сила команды точно не проседает.

За последние 5 матчей на счету мерсисайдцев 3 победы и 2 ничьи. Удалось без шансов обыграть у себя дома "Манчестер Сити" (2:0), где только счет получился скромным, по игре там был разгром. После этого была ничья против "Ньюкасла" (3:3), там получилась интересная голевая перестрелка со спасением матча на последних минутах. "Сороки" нашли подход к сопернику и забивали почти все, что создавали.

Затем была победа над "Жироной" в экономном режиме (1:0). После чего ничья против "Фулхэма" в чемпионате (2:2). Но там они практически весь матч провели в меньшинстве и даже при таких условиях едва не одержали победу, это надо отмечать. А посреди этой недели полурезервным составом спокойно разобрались с "Саутгемптоном" и вышли в полуфинал Кубка Лиги. Следующий вызов — выезд к "Тоттенхэму", вряд ли этот матч будет легкой прогулкой для Салаха и компании.

Турнирная таблица

Личные встречи

05.05.24 АПЛ "Ливерпуль" — "Тоттенхэм" 4:2

30.09.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" 2:1

30.04.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Тоттенхэм" 4:3

06.11.22 АПЛ "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" 1:2

07.05.22 АПЛ "Ливерпуль" — "Тоттенхэм" 1:1

Цифры и факты

В 36 из 45 последних матчей "Тоттенхэма" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

"Ливерпуль" забивал как минимум 2 гола в последних 8 матчах в рамках Премьер-лиги;

В 7 из последних 8 матчей между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Возможно, Анге Постекоглу мог бы рассчитывать на результат даже против такого соперника, если бы не травмы. Из-за них он не может рассчитывать в этом матче на Микки ван де Вена, Ришарлисона, Гульельмо Викарио, Бена Дэвиса, Кристиана Ромаро и Уилсона Одобера.

К этим проблемам добавляется дисквалификация Родриго Бентанкура. Также под вопросом готовность Дестини Удоджи и Тимо Вернера.

У Арне Слота все куда проще, у него травмированы Конор Брэдли и Ибраима Конате, а все остальные готовы выходить на поле.

"Тоттенхэм", 4-3-3: Форстер — Порро, Грей, Дэвис, Дрегушин, Спенс — Кулусевски, Биссума, Сарр — Джонсон, Соланке, Сон

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон — Александер-Арнолд, Гомез, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Собослай, Гакпо — Диас

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:3. Если бы не кадровые проблемы нынешних "шпор", то всерьез можно было бы говорить о том, что они могут обыграть "Ливерпуль". На самом деле, даже с такими проблемами они могут, однако мы бы на это не поставили. Команда Слота здоровее и солиднее. Их борьба за титул продолжается и, кажется, выезд на "Тоттенхэм Стэдиум" просто станет очередной победой против серьезного соперника. Не без пропущенного гола, да, но победа гостей.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.