Манчестер Сити – Эвертон. Анонс и прогноз матча 18-го тура АПЛ на 26.12.2024

Английская Премьер-лига. 18-й тур.

26 декабря. 14:30. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Boxing Day в Англии — это особое сакральное событие, которое привлекает внимание всего мира. Что может быть лучше, чем футбол в день после Рождества? Открывают этот игровой день "Манчестер Сити" и "Эвертон".

Одна команда находится в глубоком кризисе, а другая, кажется, набрала форму и готова останавливать любого. Причем останавливать в прямом смысле. Они не очень любят забивать, но не позволяют подобраться к своим воротам никому. Способны ли "горожане" в нынешнем состоянии обыграть Миколенко и компанию?

Новости "Манчестер Сити"

Подопечные Пепа Гвардиолы вылетели из зоны топ-4 и прямо сейчас занимают 7-ю строчку в турнирной таблице. Особых улучшений в игре мы все еще не видим, на прошлой неделе они практически без шансов уступили "Астон Вилле" (1:2). По счету, конечно, там не было так все катастрофически, но если посмотреть матч, то впечатления будут другими, там именно без шансов поражение было.

Кроме этого поражения, они проиграли еще две предыдущие встречи. Их обыграл "Ювентус" в рамках Лиги Чемпионов (0:2), там все также выглядело не очень перспективно. А еще проиграли в манчестерском дерби, ведя в счете до последних минут встречи (1:2).

Перед этим еще была ничья против "Кристал Пэлас" (2:2), а также победа над "Ноттингем Форест" (3:0), которая полностью выбивается из нынешней формы команды. Конечно, футболисты постараются сделать подарок своим болельщикам в этот особенный день. Но есть сомнения, что они действительно на это способны.

Новости "Эвертона"

Форма у команды Шона Дайча просто волшебная. Они играют в своем типичном стиле: мощная оборона, а в атаке как сложится. Конечно, подобный стиль отражается в результатах. Прямо сейчас "ириски" имеют неплохую серию, если учитывать последние 5 матчей.

За это время у них аж три нулевые ничьи, в которых удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. И важно отметить, какие соперники не смогли забить в ворота Пикфорда. Это "Брентфорд", чрезвычайно результативная команда этого сезона, это "Арсенал" и "Челси", которые сейчас идут в зоне топ-4.

Между этими матчами был абсолютный провал на "Олд Траффорд", где Миколенко и его команда проиграли со счетом 0:4. То есть прошлый выезд в Манчестер был максимально неудачным. А еще была победа над "Вулверхэмптоном" (4:0). Это, что называется, когда прорвало. Насколько они сейчас истощены после таких тяжелых матчей против "Арсенала" и "Челси"? Наверное, достаточно уставшие и это может иметь свой след во встрече против "Сити", но увидим.

Турнирная таблица

Личные встречи

10.02.24 АПЛ "Манчестер Сити" — "Эвертон" 2:0

27.12.23 АПЛ "Эвертон" — "Манчестер Сити" 1:3

14.05.23 АПЛ "Эвертон" — "Манчестер Сити" 0:3

31.12.22 АПЛ "Манчестер Сити" — "Эвертон" 1:1

26.02.22 АПЛ "Эвертон" — "Манчестер Сити" 0:1

Цифры и факты

"Манчестер Сити" выиграл 13 из последних 14 матчей против "Эвертона" во всех турнирах;

"Манчестер Сити" забил как минимум 2 гола в 12 из последних 14 матчей против "Эвертона" во всех турнирах;

"Манчестер Сити" сохранил свои ворота в неприкосновенности в 6 из последних 8 матчей против "Эвертона" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Пеп Гвардиола все еще опустошен из-за ситуации, которая сложилась. Одной из причин такой формы являются и травмы. Из-за них не смогут сыграть Родри, Оскар Бобб, Натан Аке, Рубен Диаш и Джон Стоунз. Также под вопросом готовность Эдерсона и Матеуша Нуньеша.

Куда проще ситуация с травмами у Шона Дайча. Сейчас в лазарете его команды три футболиста. Не сыграют Дуайт Макнил, Тим Айрогбунам и Джеймс Гарнер.

"Манчестер Сити", 4-1-4-1: Ортега — Уокер, Аканджи, Гвардиол, Льюис — Ковачич — Силва, Фоден, Де Брюйне, Доку — Холанд

"Эвертон", 4-4-1-1: Пикфорд — Янг, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко — Гаррисон, Гейе, Мангала, Ндиай — Дукуре — Калверт-Льюин

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Эвертоном" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 0:0. Могут ли "ириски" в третий раз подряд сыграть с грандом английского футбола в нулевую ничью? Казалось, что атаки "Арсенала" и "Челси" точно достаточно качественные, чтобы пробить этот щит, но нет. Поэтому мы ожидаем здесь чрезвычайно сложного матча для "горожан", хотя они и будут играть дома. Возможно, какой-то гол мы все же увидим в их исполнении, но если давать прогноз, то мы поставим на то, что игра завершится без голов вообще.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.