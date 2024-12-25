Челси – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 18-го тура АПЛ на 26.12.2024

Английская Премьер-лига. 18-й тур.

26 декабря. 17:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Классический тур Английской Премьер-лиги на Boxing Day, который заставляет болельщиков со всего мира включить телевизор и по-настоящему насладиться рождественской футбольной атмосферой.

"Челси" будет противостоять "Фулхэму", который проводит очень хороший сезон и уже неоднократно удивлял даже самых сильных соперников. "Ливерпуль" не даст соврать. Сможет ли Мареска переиграть Марку Силву в лондонском дерби?

Новости "Челси"

Великолепная победная серия команды Энцо Марески подошла к завершению на прошлой неделе, когда они приехали на "Гудисон Парк". Это стадион, где они уже исторически мало побеждают, поэтому больших удивлений подобный результат не вызвал.

Именно против "Эвертона" они не смогли забить хотя бы один гол в матче Премьер-лиги впервые с августа, где в матче первого тура проиграли "Манчестер Сити" (0:2). В Ливерпуле все завершилось нулевой ничьей и это была неудача, но перед этим "синие" оформляли исключительно победы.

Удалось обыграть "Шемрок Роверс" в Лиге Конференций (5:1), также одолели "Брентфорд" (2:1) у себя дома, на выезде практически третьим составом обыграли "Астану" (3:1), а перед этим оформили красивый камбэк против "Тоттенхэма", уступая по ходу матча 0:2. В итоге выиграли 4:3. То есть команда в неплохой форме, но их победная серия была прервана и повлияет ли это не итоговый результат уже здесь, на Boxing Day, вопрос открытый.

Новости "Фулхэма"

Марку Силва прекрасно начал новый сезон Премьер-лиги, где успел отобрать очки у большого количества серьезных соперников. И даже в последнее время они продолжили это делать. Да, за последние 5 матчей у них всего лишь 1 победа и 4 ничьи. Но важно понимать контекст этих матчей.

Сначала они на выезде сыграли вничью с "Тоттенхэмом" (1:1), далее была победа над "Брайтоном" (3:1) и это также был непростой матч, который удалось выиграть скорее за счет индивидуального мастерства, в частности Ивоби. Затем снова лондонское дерби, на этот раз против "Арсенала" и там не без доли везения с офсайдом, удалось сыграть вничью 1:1.

Выезд в "Ливерпуль" казался просто смертельным на бумаге, однако удаление Робертсона помогло и там также получилась ничья. В последнем туре ничья была скорее неудачей. Они не смогли забить "Саутгемптону", но и не пропустили, поэтому 0:0 с привкусом потерянных очков. Именно из-за такой формы команды "синим" следует опасаться "дачников". Они умеют играть против грандов и продолжают это доказывать из недели в неделю.

Турнирная таблица

Личные встречи

13.01.24 АПЛ "Челси" — "Фулхэм" 1:0

02.10.23 АПЛ "Фулхэм" — "Челси" 0:2

30.07.23 КТМ "Челси" — "Фулхэм" 2:0

03.02.23 АПЛ "Челси" — "Фулхэм" 0:0

12.01.23 АПЛ "Фулхэм" — "Челси" 2:1

Цифры и факты

В последних 10 матчах между "Челси" и "Фулхэмом" на "Стэмфорд Бридж" проходила ставка ТМ 2.5;

"Челси" сохранил свои ворота в неприкосновенности в последних 7 домашних матчах против "Фулхэма" во всех турнирах;

"Челси" выиграл 10 из последних 12 матчей против "Фулхэма" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Энцо Мареска в этом матче не сможет рассчитывать на помощь Бенуа Бадиашиля, Риса Джеймса и Уэсли Фофана. Все они травмированы. Также травмирован Ромео Лавия, об этом сообщил главный тренер перед матчем. Ну и Михаил Мудрик все еще отстранен от футбола из-за своего допинг-скандала.

Что касается Марку Силвы, то у него травмированы Гаррисон Рид, Рис Нелсон и Кенни Тете. Также под вопросом физическая готовность Сандера Берге, Саши Лукича и Эмиля Смита-Роу.

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Гюсто, Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Нету, Палмер, Санчо — Джексон

"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено — Кастань, Андерсен, Бесси, Робинсон — Лукич, Берге — Ивоби, Кинг, Траоре — Муниз

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Челси" — "Фулхэм" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Фулхэмом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Несмотря на то, что на "Стэмфорд Бридж" в матчах между этими соперниками в основном фиксировалось немного голов. Но в нынешней форме эти команды готовы забивать больше. Легкой прогулки для "синих" не предвидится, а вот победа - вполне возможно. Поэтому мы поставим на минимальную победу хозяев, но с пропущенным голом.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.