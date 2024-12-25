Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль – Лестер. Анонс и прогноз матча 18-го тура АПЛ на 26.12.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ливерпулем" и "Лестером" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 18-й тур.
26 декабря. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Даррен Бонд (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Наверное, наименее интригующий матч на Boxing Day в Англии. Ну а что говорить, если лучшая команда Европы прямо здесь и сейчас встречается с одним из аутсайдеров чемпионата, который несмотря на приход нового тренера все еще пребывает в непонятной форме, много пропускает и не очень много забивает? Кажется, что здесь все решено заранее, но давайте разбираться подробнее.
Новости "Ливерпуля"
Мерсисайдцы продолжают уверенно идти на первом месте турнирной таблицы и спокойно разбираться со своими соперниками. Да, за последние 5 матчей было несколько неудач в виде ничьих. Это мы вспоминаем противостояние с "Ньюкаслом", где перестрелка между соперниками завершилась со счетом 3:3. А также игра с "Фулхэмом", которую не удалось выиграть в основном из-за раннего удаления Робертсона. Там все завершилось вничью, однако даже там команда Слота была близкой к победе.
Также в рамках последних встреч они обыграли "Жирону" в Лиге Чемпионов (1:0), "Саутгемптон" в Кубке Лиги, когда играли вторым составом (2:1), а на прошлых выходных просто не заметили "Тоттенхэм" и разгромили своего соперника со счетом 6:3, а могли забивать и больше.
То есть мы говорим о крепкой и очень классной команде, находящейся в хорошей форме. Поэтому от них мы ожидаем очередной перформанс топового уровня, особенно если в соперниках скромный "Лестер", который имеет игровые проблемы.
Новости "Лестера"
Карьера Руда ван Нистелроя на новом месте работы началась непросто. Конечно, были свои взлеты. Например, обыграли "Вест Хэм" со счетом 3:1 и тогда показалось, что "лисы" вообще готовы к борьбе за середину турнирной таблицы. Однако дальнейшие матчи опустили их с небес на землю.
Ничья с "Брайтоном" (2:2) - это неплохой результат, учитывая уровень соперника. Однако команда Гюрцелера последний месяц неустанно буксует и это также надо отмечать. Затем их просто без шансов уничтожил "Ньюкасл" (0:4), причем "сороки" могли забивать и больше голов.
А в минувшие выходные они уступили "Вулверхэмптону" (0:3), который также назначил нового тренера и это был его дебютный матч. Малоэффективно перед чужими воротами выглядит "Лестер" и это не может не тревожить болельщиков. Вряд ли они получат подарок от своей команды на Boxing Day.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|16
|12
|3
|1
|37-16
|39
|2
|"Челси"
|17
|10
|5
|2
|37-19
|35
|3
|"Арсенал"
|17
|9
|6
|2
|34-16
|33
|4
|Ноттингем Форест
|17
|9
|4
|4
|23-19
|31
|5
|"Борнмут"
|17
|8
|4
|5
|27-21
|28
|6
|"Астон Вилла"
|17
|8
|4
|5
|26-26
|28
|7
|"Манчестер Сити"
|17
|8
|3
|6
|29-25
|27
|8
|"Ньюкасл"
|17
|7
|5
|5
|27-21
|26
|9
|"Фулхэм"
|17
|6
|7
|4
|24-22
|25
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|17
|6
|7
|4
|27-26
|25
|11
|"Тоттенхэм"
|17
|7
|2
|8
|39-25
|23
|12
|Брентфорд
|17
|7
|2
|8
|32-32
|23
|13
|"Манчестер Юнайтед"
|17
|6
|4
|7
|21-22
|22
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|17
|5
|5
|7
|22-30
|20
|15
|Эвертон
|16
|3
|7
|6
|14-21
|16
|16
|"Кристал Пэлас"
|17
|3
|7
|7
|18-26
|16
|17
|"Лестер Сити"
|17
|3
|5
|9
|21-37
|14
|18
|"Вулверхэмптон"
|17
|3
|3
|11
|27-40
|12
|19
|Ипсвич Таун
|17
|2
|6
|9
|16-32
|12
|20
|"Саутгемптон"
|17
|1
|3
|13
|11-36
|6
Личные встречи
27.09.23 КАЛ "Ливерпуль" — "Лестер" 3:1
30.07.23 КТМ "Лестер" — "Ливерпуль" 4:0
15.05.23 АПЛ "Лестер" — "Ливерпуль" 0:3
30.12.22 АПЛ "Ливерпуль" — "Лестер" 2:1
10.02.22 АПЛ "Ливерпуль" — "Лестер" 2:0
Цифры и факты
- "Ливерпуль" забил как минимум 2 гола в последних 9 матчах в рамках Премьер-лиги;
- В последних 7 матчах "Лестера" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;
- "Ливерпуль" выиграл последние 5 матчей против "Лестера" в официальных турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Прямо сейчас у Арне Слоата всего две потери в составе команды, травмированы Конор Брэдли и Ибраима Конате. Все остальные готовы играть.
Немного масштабнее проблемы у Руда ван Нистелроя, он не может рассчитывать на Абдула Фатаву, Рикурду Перейру и Уилфреда Ндиди. Кроме того, под вопросом готовность Мадса Германсена.
"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон — Александер-Арнолд, Гомез, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Джонс, Диас — Нуньес
"Лестер", 4-2-3-1: Уорд — Джастин, Околи, Фас, Кристиансен — Сумаре, Уинкс — Эль-Каннус, Буонанотте, Мавидиди — Варди
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Лестером" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 5:0. В попытках найти какие-то сильные стороны, чтобы зацепиться за них и дать какие-то шансы "лисам" в этом противостоянии, мы потерпели фиаско. Будет очень странно, если "Ливерпуль" не заберет свои три очка и будет странно, если они это сделают без разгрома собственного соперника. Будет много голов и вряд ли "Лестер" чем-то ответит.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Известно, где сборная Украины по футзалу сыграет домашний матч с Германией
- Усиление для Полесья, амбиции Эпицентра, конкурент для Мудрика, трансферные планы Карпат. Главные новости за 24 декабря
- Максимов попытается пригласить в Ворсклу своего бывшего подопечного
- Манчестер Сити – Эвертон. Анонс и прогноз матча 18-го тура АПЛ на 26.12.2024
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола