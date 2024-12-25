Ливерпуль – Лестер. Анонс и прогноз матча 18-го тура АПЛ на 26.12.2024

Английская Премьер-лига. 18-й тур.

26 декабря. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Наверное, наименее интригующий матч на Boxing Day в Англии. Ну а что говорить, если лучшая команда Европы прямо здесь и сейчас встречается с одним из аутсайдеров чемпионата, который несмотря на приход нового тренера все еще пребывает в непонятной форме, много пропускает и не очень много забивает? Кажется, что здесь все решено заранее, но давайте разбираться подробнее.

Новости "Ливерпуля"

Мерсисайдцы продолжают уверенно идти на первом месте турнирной таблицы и спокойно разбираться со своими соперниками. Да, за последние 5 матчей было несколько неудач в виде ничьих. Это мы вспоминаем противостояние с "Ньюкаслом", где перестрелка между соперниками завершилась со счетом 3:3. А также игра с "Фулхэмом", которую не удалось выиграть в основном из-за раннего удаления Робертсона. Там все завершилось вничью, однако даже там команда Слота была близкой к победе.

Также в рамках последних встреч они обыграли "Жирону" в Лиге Чемпионов (1:0), "Саутгемптон" в Кубке Лиги, когда играли вторым составом (2:1), а на прошлых выходных просто не заметили "Тоттенхэм" и разгромили своего соперника со счетом 6:3, а могли забивать и больше.

То есть мы говорим о крепкой и очень классной команде, находящейся в хорошей форме. Поэтому от них мы ожидаем очередной перформанс топового уровня, особенно если в соперниках скромный "Лестер", который имеет игровые проблемы.

Новости "Лестера"

Карьера Руда ван Нистелроя на новом месте работы началась непросто. Конечно, были свои взлеты. Например, обыграли "Вест Хэм" со счетом 3:1 и тогда показалось, что "лисы" вообще готовы к борьбе за середину турнирной таблицы. Однако дальнейшие матчи опустили их с небес на землю.

Ничья с "Брайтоном" (2:2) - это неплохой результат, учитывая уровень соперника. Однако команда Гюрцелера последний месяц неустанно буксует и это также надо отмечать. Затем их просто без шансов уничтожил "Ньюкасл" (0:4), причем "сороки" могли забивать и больше голов.

А в минувшие выходные они уступили "Вулверхэмптону" (0:3), который также назначил нового тренера и это был его дебютный матч. Малоэффективно перед чужими воротами выглядит "Лестер" и это не может не тревожить болельщиков. Вряд ли они получат подарок от своей команды на Boxing Day.

Турнирная таблица

Личные встречи

27.09.23 КАЛ "Ливерпуль" — "Лестер" 3:1

30.07.23 КТМ "Лестер" — "Ливерпуль" 4:0

15.05.23 АПЛ "Лестер" — "Ливерпуль" 0:3

30.12.22 АПЛ "Ливерпуль" — "Лестер" 2:1

10.02.22 АПЛ "Ливерпуль" — "Лестер" 2:0

Цифры и факты

"Ливерпуль" забил как минимум 2 гола в последних 9 матчах в рамках Премьер-лиги;

В последних 7 матчах "Лестера" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

"Ливерпуль" выиграл последние 5 матчей против "Лестера" в официальных турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Прямо сейчас у Арне Слоата всего две потери в составе команды, травмированы Конор Брэдли и Ибраима Конате. Все остальные готовы играть.

Немного масштабнее проблемы у Руда ван Нистелроя, он не может рассчитывать на Абдула Фатаву, Рикурду Перейру и Уилфреда Ндиди. Кроме того, под вопросом готовность Мадса Германсена.

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон — Александер-Арнолд, Гомез, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Джонс, Диас — Нуньес

"Лестер", 4-2-3-1: Уорд — Джастин, Околи, Фас, Кристиансен — Сумаре, Уинкс — Эль-Каннус, Буонанотте, Мавидиди — Варди

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Лестером" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 5:0. В попытках найти какие-то сильные стороны, чтобы зацепиться за них и дать какие-то шансы "лисам" в этом противостоянии, мы потерпели фиаско. Будет очень странно, если "Ливерпуль" не заберет свои три очка и будет странно, если они это сделают без разгрома собственного соперника. Будет много голов и вряд ли "Лестер" чем-то ответит.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.