Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 26.12.2024

В прошлом сезоне "Вулверхэмптон" и "Манчестер Юнайтед" подарили болельщикам на "Молинью" феерические 3:4. Зная о тенденциях результативности в Boxing day, есть большая вероятность увидеть в этом году нечто похожее.

АПЛ. 18 тур

26.12.2024. Молинью Стэдиум (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Тони Харрингтон

Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед. 19:30

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Вулверхэмптон

Текущий сезон складывается для "Вулверхэмптона" очень плохо. В АПЛ команда является одной из участниц борьбы за выживание, а Кубок Футбольной лиги покинула уже на этапе 1/16 финала.

18-е место в чемпионате выглядит полным провалом. 40 пропущенных мячей за 17 игр - это худший показатель в лиге. Недавно боссы клуба таки решились на какие-то изменения. 4 подряд поражения от команд из нижней части таблицы пересекли границу их терпения. Главный тренер Гари О'Нил был уволен, а вместо него назначен Витор Перейра.

Дебют нового тренера оказался удачным. Разгром прямого конкурента "Лестера" (3:0) помог сократить до него отставание в турнирной таблице. В дальнейшем Перейру ждет более серьезный соперник. К тому же, "волки" будут играть в домашних стенах, где проиграли в этом сезоне в рамках АПЛ 6 матчей из 8-ми.

Ко всем бедам добавляется немалое количество потерь. Из-за травм не смогут принять участие в матче Гонсалес, Калайджчи, Москера, Сарабия и Траоре. Под вопросом Лемина.

Манчестер Юнайтед

Впервые с сезона 1989/90 годов "Манчестер Юнайтед" встречает Рождество в нижней части турнирной таблицы АПЛ. 13-е место для такого величественного клуба выглядит просто унизительным.

Казалось, приход успешного Рубена Аморима должен решить все проблемы. Но мгновенного результата не произошло. Глубина проблем "красных дьяволов" настолько велика, что даже Амориму для их решения потребуется немало времени.

Кстати, под руководством португальца команда уже провела 9 поединков, в которых 4 раза победила, столько же проиграла и добыла ничью. Последние 2 матча завершились неудачно. За последнюю неделю "Манчестер Юнайтед" вылетел из Кубка Футбольной лиги, а затем еще и унизился в игре с "Борнмутом" (0:3).

Единственное действительно светлое пятно - победа над "Манчестер Сити" (1:2). Воспользовались слабостью чемпиона, так сказать. Однако, какой в ней смысл, если проигрывать "Ноттингему" или терять очки с "Ипсвичем".

Из-за травм не смогут сыграть в четверг Линделоф, Маунт и Шоу. Защитник Де Лигт, похоже, преодолел болезнь, и будет в заявке.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Вулверхэмптона:

22.12. Лестер - Вулверхэмптон 0:3 (АПЛ)

14.12. Вулверхэмптон - Ипсвич 1:2 (АПЛ)

09.12. Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)

Последние 3 встречи Манчестер Юнайтед:

22.12. Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 (АПЛ)

19.12. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 4:3 (Кубок Футбольной лиги)

15.12. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

Последние очные встречи:

01.02. Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 (АПЛ)

2023. Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)

2023. Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 (АПЛ)

Турнирная таблица

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед от UA-Футбол

В этом матче, среди двух нестабильных команд, приходится искать немного более стабильную. И такой можно назвать "Манчестер Юнайтед". Хозяева демонстрируют крайне плохую игру, к тому же привыкают к требованиям нового тренера. Ожидаем победу Аморима и компании.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша