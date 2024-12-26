Арсенал - Ипсвич. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.2024

Противостояние одного из претендентов на чемпионство с одним из главных аутсайдеров в турнирной таблице. Сможет ли "Арсенал" воспользоваться осечкой "Челси" и выйти на второе место АПЛ?

"Арсенал" – "Ипсвич" 22:15

Английская Премьер-лига. 18-й тур.

27 декабря. Лондон. "Эмирейтс"

Арбитр: Даррен Ингленд (Англия)

Видеотрансляция: Setanta Sports

"Арсенал": последние новости

На прошлой неделе "Арсенал" успел дважды обыграть "Кристал Пэлас": сперва в четвертьфинале Кубка Лиги (3:2), а затем в АПЛ (5:1). Причем, последняя победа была самая крупной для "канониров" в нынешнем сезоне английского чемпионата. Также после ничьих с "Фулхэмом" (1:1) и "Эвертоном" (0:0) была прервана двухматчевая безвыигрышная серия.

До "Ливерпуля" "Арсеналу" еще довольно далеко (6 очков при игре в запасе у мерсисайдцев), но зато у лондонцев есть шанс опередить в таблице "Челси" и "Ноттингем Форест".

После встречи с "Ипсвичем" у "Арсенала" с начала нового года наступит крайне непростой и плотный отрезок с поединками против команд высшего эшелона.

Крайне невовремя у подопечных Микеля Артеты травму получил Букайо Сака, который по предварительной информации пропустит около двух месяцев. Также в лазерете Рахим Стерлинг, Такехиро Томиясу и Бен Уайт. И под вопросом участие в матче украинца Александра Зинченко.

Ориентировочный состав: Райя – Тимбер, Салиба, Габриэл, Калафьори – Партей, Райс, Эдегор – Жезус, Мартинелли, Хаверц

"Ипсвич": последние новости

Добыв 14 декабря вторую победу в АПЛ, "Ипсвич" в следующем матче потерпел дома сокрушительное поражение от "Ньюкасла" (0:4).

На данный момент "Ипсвич" находится на 19-м месте в таблице, и уже вряд ли покинет зону вылета как минимум до конца первого круга, учитывая наличие в предстоящих двух турах (18-м и 19-м) таких соперников, как "Арсенал" и "Челси".

Пропустят встречу с "канонирами" из-за травм Аксель Туанзебе, Джордж Херст и Чидози Огбене, а также Сэм Морси из-за дисквалификации.

Ориентировочный состав: Мурич – Кларк, О'Ши, Берджесс, Дэвис – Филлипс, Каюсте – Хатчинсон, Чаплин, Смодич – Делап

Последние матчи

"Арсенал":

21.12.24. "Кристал Пэлас" - "Арсенал" 1:5 (АПЛ)

18.12.24. "Арсенал" - "Кристал Пэлас" 3:2 (Кубок Лиги)

14.12.24. "Арсенал" - "Эвертон" 0:0 (АПЛ)

"Ипсвич":

21.12.24. "Ипсвич" - "Ньюкасл" 0:4 (АПЛ)

14.12.24. "Вулверхэмптон" - "Ипсвич" 1:2 (АПЛ)

08.12.24. "Ипсвич" - "Борнмут" 1:2 (АПЛ)

Личные встречи

25.01.11. "Арсенал" - "Ипсвич" 3:0

12.01.11. "Ипсвич" - "Арсенал" 1:0

21.04.02. "Арсенал" - "Ипсвич" 2:0

01.12.01. "Ипсвич" - "Арсенал" 0:2

10.02.01. "Арсенал" - "Ипсвич" 1:0

Турнирное положение

Ставки и коэффициенты

"Арсенал" - "Ипсвич". Прогноз от UA-Футбол

В некоторых матчах с грандами "Ипсвич" смотрелся весьма прилично, но нет почти никаких шансов, что коллектив Кирана Маккенны увезет с "Эмирейтс" хотя бы один балл. Да и вряд ли забьет хоть один гол.

Наш прогноз - победа "Арсенала" и индивидуальный тотал "Ипсвича" меньше (0,5) с общим коэффициентом 1,92.