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Арсенал - Ипсвич. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.2024

Англия

Арсенал - Ипсвич: Прогноз и анонс матча ⋉ 27.12.2024 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Арсенал - Ипсвич. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Противостояние одного из претендентов на чемпионство с одним из главных аутсайдеров в турнирной таблице. Сможет ли "Арсенал" воспользоваться осечкой "Челси" и выйти на второе место АПЛ?

"Арсенал" – "Ипсвич" 22:15

Английская Премьер-лига. 18-й тур.

27 декабря. Лондон. "Эмирейтс"

Арбитр: Даррен Ингленд (Англия)

Видеотрансляция: Setanta Sports

Содержание

"Арсенал": последние новости

На прошлой неделе "Арсенал" успел дважды обыграть "Кристал Пэлас": сперва в четвертьфинале Кубка Лиги (3:2), а затем в АПЛ (5:1). Причем, последняя победа была самая крупной для "канониров" в нынешнем сезоне английского чемпионата. Также после ничьих с "Фулхэмом" (1:1) и "Эвертоном" (0:0) была прервана двухматчевая безвыигрышная серия.

До "Ливерпуля" "Арсеналу" еще довольно далеко (6 очков при игре в запасе у мерсисайдцев), но зато у лондонцев есть шанс опередить в таблице "Челси" и "Ноттингем Форест".

После встречи с "Ипсвичем" у "Арсенала" с начала нового года наступит крайне непростой и плотный отрезок с поединками против команд высшего эшелона.

Крайне невовремя у подопечных Микеля Артеты травму получил Букайо Сака, который по предварительной информации пропустит около двух месяцев. Также в лазерете Рахим Стерлинг, Такехиро Томиясу и Бен Уайт. И под вопросом участие в матче украинца Александра Зинченко.

Ориентировочный состав: Райя – Тимбер, Салиба, Габриэл, Калафьори – Партей, Райс, Эдегор – Жезус, Мартинелли, Хаверц

"Ипсвич": последние новости

Добыв 14 декабря вторую победу в АПЛ, "Ипсвич" в следующем матче потерпел дома сокрушительное поражение от "Ньюкасла" (0:4).

На данный момент "Ипсвич" находится на 19-м месте в таблице, и уже вряд ли покинет зону вылета как минимум до конца первого круга, учитывая наличие в предстоящих двух турах (18-м и 19-м) таких соперников, как "Арсенал" и "Челси".

Пропустят встречу с "канонирами" из-за травм Аксель Туанзебе, Джордж Херст и Чидози Огбене, а также Сэм Морси из-за дисквалификации.

Ориентировочный состав: Мурич – Кларк, О'Ши, Берджесс, Дэвис – Филлипс, Каюсте – Хатчинсон, Чаплин, Смодич – Делап

Последние матчи

"Арсенал":

  • 21.12.24. "Кристал Пэлас" - "Арсенал" 1:5 (АПЛ)
  • 18.12.24. "Арсенал" - "Кристал Пэлас" 3:2 (Кубок Лиги)
  • 14.12.24. "Арсенал" - "Эвертон" 0:0 (АПЛ)

"Ипсвич":

  • 21.12.24. "Ипсвич" - "Ньюкасл" 0:4 (АПЛ)
  • 14.12.24. "Вулверхэмптон" - "Ипсвич" 1:2 (АПЛ)
  • 08.12.24. "Ипсвич" - "Борнмут" 1:2 (АПЛ)

Личные встречи

  • 25.01.11. "Арсенал" - "Ипсвич" 3:0
  • 12.01.11. "Ипсвич" - "Арсенал" 1:0
  • 21.04.02. "Арсенал" - "Ипсвич" 2:0
  • 01.12.01. "Ипсвич" - "Арсенал" 0:2
  • 10.02.01. "Арсенал" - "Ипсвич" 1:0

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Арсенал - Ипсвич. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.2024 - изображение 1"Ливерпуль"

 16 12 3 1 37-16 39
2

Арсенал - Ипсвич. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.2024 - изображение 2"Челси"

 18 10 5 3 38-21 35
3

Арсенал - Ипсвич. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.2024 - изображение 3Ноттингем Форест

 18 10 4 4 24-19 34
4

Арсенал - Ипсвич. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.2024 - изображение 4"Арсенал"

 17 9 6 2 34-16 33
5

Арсенал - Ипсвич. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.2024 - изображение 5"Ньюкасл"

 18 8 5 5 30-21 29
6

Арсенал - Ипсвич. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.2024 - изображение 6"Борнмут"

 18 8 5 5 27-21 29
7

Арсенал - Ипсвич. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.2024 - изображение 7"Манчестер Сити"

 18 8 4 6 30-26 28
8

Арсенал - Ипсвич. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.2024 - изображение 8"Фулхэм"

 18 7 7 4 26-23 28
9

Арсенал - Ипсвич. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.2024 - изображение 9"Астон Вилла"

 18 8 4 6 26-29 28
10

Арсенал - Ипсвич. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.2024 - изображение 10"Брайтон энд Хоув Альбион"

 17 6 7 4 27-26 25
11

Арсенал - Ипсвич. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.2024 - изображение 11"Тоттенхэм"

 18 7 2 9 39-26 23
12

Арсенал - Ипсвич. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.2024 - изображение 12Брентфорд

 17 7 2 8 32-32 23
13

Арсенал - Ипсвич. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.2024 - изображение 13"Вест Хэм Юнайтед"

 18 6 5 7 23-30 23
14

Арсенал - Ипсвич. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.2024 - изображение 14"Манчестер Юнайтед"

 17 6 4 7 21-22 22
15

Арсенал - Ипсвич. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.2024 - изображение 15Эвертон

 17 3 8 6 15-22 17
16

Арсенал - Ипсвич. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.2024 - изображение 16"Кристал Пэлас"

 18 3 8 7 18-26 17
17

Арсенал - Ипсвич. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.2024 - изображение 17"Лестер Сити"

 17 3 5 9 21-37 14
18

Арсенал - Ипсвич. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.2024 - изображение 18"Вулверхэмптон"

 17 3 3 11 27-40 12
19

Арсенал - Ипсвич. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.2024 - изображение 19Ипсвич Таун

 17 2 6 9 16-32 12
20

Арсенал - Ипсвич. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.2024 - изображение 20"Саутгемптон"

 18 1 3 14 11-37 6

Ставки и коэффициенты

Favbet
1.14
8.80
20.00
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"Арсенал" - "Ипсвич". Прогноз от UA-Футбол

В некоторых матчах с грандами "Ипсвич" смотрелся весьма прилично, но нет почти никаких шансов, что коллектив Кирана Маккенны увезет с "Эмирейтс" хотя бы один балл. Да и вряд ли забьет хоть один гол.

Наш прогноз - победа "Арсенала" и индивидуальный тотал "Ипсвича" меньше (0,5) с общим коэффициентом 1,92.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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