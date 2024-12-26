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Арсенал - Ипсвич. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.12.2024
Арсенал - Ипсвич: Прогноз и анонс матча ⋉ 27.12.2024 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
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Противостояние одного из претендентов на чемпионство с одним из главных аутсайдеров в турнирной таблице. Сможет ли "Арсенал" воспользоваться осечкой "Челси" и выйти на второе место АПЛ?
"Арсенал" – "Ипсвич" 22:15
Английская Премьер-лига. 18-й тур.
27 декабря. Лондон. "Эмирейтс"
Арбитр: Даррен Ингленд (Англия)
Видеотрансляция: Setanta Sports
"Арсенал": последние новости
На прошлой неделе "Арсенал" успел дважды обыграть "Кристал Пэлас": сперва в четвертьфинале Кубка Лиги (3:2), а затем в АПЛ (5:1). Причем, последняя победа была самая крупной для "канониров" в нынешнем сезоне английского чемпионата. Также после ничьих с "Фулхэмом" (1:1) и "Эвертоном" (0:0) была прервана двухматчевая безвыигрышная серия.
До "Ливерпуля" "Арсеналу" еще довольно далеко (6 очков при игре в запасе у мерсисайдцев), но зато у лондонцев есть шанс опередить в таблице "Челси" и "Ноттингем Форест".
После встречи с "Ипсвичем" у "Арсенала" с начала нового года наступит крайне непростой и плотный отрезок с поединками против команд высшего эшелона.
Крайне невовремя у подопечных Микеля Артеты травму получил Букайо Сака, который по предварительной информации пропустит около двух месяцев. Также в лазерете Рахим Стерлинг, Такехиро Томиясу и Бен Уайт. И под вопросом участие в матче украинца Александра Зинченко.
Ориентировочный состав: Райя – Тимбер, Салиба, Габриэл, Калафьори – Партей, Райс, Эдегор – Жезус, Мартинелли, Хаверц
"Ипсвич": последние новости
Добыв 14 декабря вторую победу в АПЛ, "Ипсвич" в следующем матче потерпел дома сокрушительное поражение от "Ньюкасла" (0:4).
На данный момент "Ипсвич" находится на 19-м месте в таблице, и уже вряд ли покинет зону вылета как минимум до конца первого круга, учитывая наличие в предстоящих двух турах (18-м и 19-м) таких соперников, как "Арсенал" и "Челси".
Пропустят встречу с "канонирами" из-за травм Аксель Туанзебе, Джордж Херст и Чидози Огбене, а также Сэм Морси из-за дисквалификации.
Ориентировочный состав: Мурич – Кларк, О'Ши, Берджесс, Дэвис – Филлипс, Каюсте – Хатчинсон, Чаплин, Смодич – Делап
Последние матчи
"Арсенал":
- 21.12.24. "Кристал Пэлас" - "Арсенал" 1:5 (АПЛ)
- 18.12.24. "Арсенал" - "Кристал Пэлас" 3:2 (Кубок Лиги)
- 14.12.24. "Арсенал" - "Эвертон" 0:0 (АПЛ)
"Ипсвич":
- 21.12.24. "Ипсвич" - "Ньюкасл" 0:4 (АПЛ)
- 14.12.24. "Вулверхэмптон" - "Ипсвич" 1:2 (АПЛ)
- 08.12.24. "Ипсвич" - "Борнмут" 1:2 (АПЛ)
Личные встречи
- 25.01.11. "Арсенал" - "Ипсвич" 3:0
- 12.01.11. "Ипсвич" - "Арсенал" 1:0
- 21.04.02. "Арсенал" - "Ипсвич" 2:0
- 01.12.01. "Ипсвич" - "Арсенал" 0:2
- 10.02.01. "Арсенал" - "Ипсвич" 1:0
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|16
|12
|3
|1
|37-16
|39
|2
|18
|10
|5
|3
|38-21
|35
|3
|18
|10
|4
|4
|24-19
|34
|4
|17
|9
|6
|2
|34-16
|33
|5
|18
|8
|5
|5
|30-21
|29
|6
|18
|8
|5
|5
|27-21
|29
|7
|18
|8
|4
|6
|30-26
|28
|8
|18
|7
|7
|4
|26-23
|28
|9
|18
|8
|4
|6
|26-29
|28
|10
|17
|6
|7
|4
|27-26
|25
|11
|18
|7
|2
|9
|39-26
|23
|12
|17
|7
|2
|8
|32-32
|23
|13
|18
|6
|5
|7
|23-30
|23
|14
|17
|6
|4
|7
|21-22
|22
|15
|17
|3
|8
|6
|15-22
|17
|16
|18
|3
|8
|7
|18-26
|17
|17
|17
|3
|5
|9
|21-37
|14
|18
|17
|3
|3
|11
|27-40
|12
|19
|17
|2
|6
|9
|16-32
|12
|20
|18
|1
|3
|14
|11-37
|6
Ставки и коэффициенты
"Арсенал" - "Ипсвич". Прогноз от UA-Футбол
В некоторых матчах с грандами "Ипсвич" смотрелся весьма прилично, но нет почти никаких шансов, что коллектив Кирана Маккенны увезет с "Эмирейтс" хотя бы один балл. Да и вряд ли забьет хоть один гол.
Наш прогноз - победа "Арсенала" и индивидуальный тотал "Ипсвича" меньше (0,5) с общим коэффициентом 1,92.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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