Вест Хэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 29.12.2024

Английская Премьер-лига. 19-й тур.

29 декабря. 19:15. Лондон. "Лондон Стедиум"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Прямо сейчас "Ливерпуль" выглядит как команда, которую невозможно остановить. Они крушат своих соперников, они могут даже пропустить первыми, а затем с легкостью отыграться, они играют максимально уверенно против любого соперника.

"Вест Хэм" точно не выглядит как команда, которая может создать проблемы нынешней команде Слота. Однако они играют у себя дома, что уже является небольшим плюсом. Однако этого, почти наверняка, будет мало.

Новости "Вест Хэма"

После очень провального старта сезона под руководством Лопетеги, команда идет на выздоровление и это заметно, если взглянуть на их игру и результаты в недавних матчах. "Молотобойцы" улучшили свою позицию в турнирной таблице и теперь все выглядит не так катастрофически плохо, как буквально 2 месяца назад.

За последние 5 матчей на их счету 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. И единственное поражение было против "Лестера" и это вызвало немало удивлений. Но там был первый матч Руда ван Нистелроя во главе "лис", поэтому эмоционального запала для победы хватило.

Также были ничьи с "Борнмутом" (1:1) и "Брайтоном" (1:1). Два сложных соперника и неплохой бой от молотобойцев, поэтому данные ничьи можно записать себе в актив. Также они обыграли "Вулверхэмптон" (2:1) и "Саутгемптон" (1:0), это был первый матч Ивана Юрича во главе команды и для "молотобойцев" это было очередное испытание, нередко первые матчи с новыми тренерами являются особыми для команд. Но здесь они справились. Как бы там ни было, а "Ливерпуль" для них выглядит слишком сильным соперником.

Новости "Ливерпуля"

Последний матч в календарном году нужно завершать на мажорной ноте. Прекрасно проводят этот сезон мерсисайдцы и остаются лучшей командой не только Англии, но и Европы, ведь и в Лиге Чемпионов они идут без потерь очков.

За последние 5 матчей у команды Слота 4 победы и 1 ничья. И единственная ничья была с "Фулхэмом" в непростом матче, где Энди Робертсон получил удаление еще в начале встречи и практически весь матч мерсисайдцам пришлось играть в меньшинстве. Даже при таких условиях они завоевали ничью, а могли и выиграть.

Все остальные матчи они выиграли. Сначала "Жирону" в Лиге Чемпионов (1:0), затем "Саутгемптон" в Кубке Лиги (2:1), далее "Тоттенхэм" в невероятно результативном матче, где все могло завершиться еще печальнее для "шпор" (6:3), а на Boxing Day одолели "Лестер" без особых проблем (3:1). Очередной выезд в Лондон выглядит скорее как еще один шаг на пути к титулу.

Турнирная таблица

Личные встречи

25.09.24 КАЛ "Ливерпуль" — "Вест Хэм" 5:1

27.04.24 АПЛ "Вест Хэм" — "Ливерпуль" 2:2

20.12.23 КАЛ "Ливерпуль" — "Вест Хэм" 5:1

24.09.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Вест Хэм" 3:1

26.04.23 АПЛ "Вест Хэм" — "Ливерпуль" 1:2

Цифры и факты

"Ливерпуль" забил как минимум 2 гола в последних 10 матчах в рамках Премьер-лиги;

В 9 из последних 11 матчах между этими соперниками во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;

"Ливерпуль" непобедим в последних 13 матчах в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Хулен Лопетеги не сможет рассчитывать на помощь Майкла Антонио, который все еще восстанавливается после автомобильной аварии. Также дисквалифицирован Томаш Соучек и это ключевая потеря на этот матч. Также под вопросом Макс Килман и Лукаш Фабьянский.

У Арне Слота все то же самое: не сыграют Конор Брэдли и Ибраима Конате, оба на травмах. Также дисквалифицирован из-за перебора желтых Доминик Собослай.

"Вест Хэм", 4-2-3-1: Ареола — Ван-Биссака, Тодибо, Мавропанос, Эмерсон — Альварес, Солер — Боуэн, Пакета, Кудус — Фюллькрюг

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон — Александер-Арнолд, Гомез, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Джонс, Гакпо — Жота

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Вест Хэмом" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:3. Разница в классе и силе обоих коллективов очевидна. Наверное, учитывая домашний статус матча для "молотобойцев", свой гол в ворота Алиссона они забьют, однако в ответ получат как минимум три. Поэтому уверенная победа гостей с преимуществом в два гола, вот такого мы ожидаем.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.