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А хоть лисы по зубам? Лестер – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 29.12.2024
Последний раз команды побеждали одинаковое количество туров назад
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 19 тур
29 декабря, 16:30. "Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)
Главный арбитр: Майкл Оливер
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Рууд ван Нистелрой встретится во главе "Лестера" против "Манчестер Сити". Во времена нидерландца в составе манкунианцев в статусе игрока "горожане" явно имели другой статус, и дерби тогда не было таким мощным. Но и сейчас "МС" в не слишком хорошем положении. По крайней мере, подопечные Гвардиолы в последний раз побеждали тогда, когда и "Лестер" – пять туров назад.
Новости Лестера
Очень турбулентно влетел Рууд ван Нистерлой на пост главного тренера "лисов". Начал с эффектной победы над “Вест Хэмом”: пусть и не по игре на поле, так по счету. Дальше была выгрызена ничья против "Брайтона". Опять же "чайки" были на голову сильнее. А дальше эффект неожиданности завершился. За следующие три матча "Лестер" пропустил 10 голов при одном забитом.
Интересно, что отличились лисы не в воротах “Ньюкасла” или конкурента за зону выживания “Вулверхэмптона”, а “Ливерпуля”. Этим и популярен Boxing Day: именно в туре 26 декабря "лисы" первыми отличились на "Энфилде", а затем пропустили три заслуженных гола. Реальность такова, что текущий состав “Лестера” трудно организовать за несколько недель. Добывать результат можно только эмоциями. Поэтому, если ван Нистелрой убережет команду от вылета – он станет местным героем.
Кадры хозяев
Еще учитывая потери… Голеадор Джордан Аю не сыграет против "Ман Сити" из-за перебора желтых карточек. Также у команды полный лазарет. Фатаву, Опоку, Германсен, Ндиди, Перейра тоже не примут участие. Варди, Фас и Макетир пропускали игру против "Ливерпуля", но с "горожанами" у них есть шанс сыграть.
Новости Манчестер Сити
Если посмотреть в турнирную таблицу АПЛ, учитывая только последние 10 туров, то "горожане" идут на 17 позиции. В их активе восемь очков из 30 возможных. Что интересно, то “Лестер” идет последним с пятью зачетными пунктами. Все еще не может найти выход из кризиса Гвардиола. В прошлом туре его подопечные встретились с “Эвертоном” дома и не смогли победить. Мощный автобус "ирисок" даже пенальти от Холанда остановил.
За последние 13 матчей во всех турнирах "Сити" победил только один раз – против "Ноттингема". Девять из этих поединков команда испанского тренера проиграла. Если сконцентрироваться сугубо на АПЛ, то там “горожане” седьмые. Давно так низко не был "МС" в период Рождества. Отрыв от первого "Ливерпуля" составляет 14 очков с матчем у подопечных Слота в запасе. До более реальной отметки – зоны Лиги чемпионов – шесть зачетных пунктов.
Кадры гостей
В очередной раз стоит напомнить об отсутствии Родри. Собственно, результаты и так об этом постоянно повторяют. Также вне игры Диаш и Бобб. Эдерсон, Грилиш, Уокер и Стоунс предыдущий поединок пропускали. Не факт, что успеют восстановиться к матчу на “Кинг Пауэр”.
Последние пять матчей Лестера и Манчестер Сити
Последние пять встреч хозяев
- 26.12. Ливерпуль – Лестер 3:1 (АПЛ)
- 22.12. Лестер – Вулверхэмптон 0:3 (АПЛ)
- 14.12. Ньюкасл Юнайтед – Лестер 4:0 (АПЛ)
- 08.12. Лестер – Брайтон 2:2 (АПЛ)
- 03.12. Лестер – Вест Хэм 3:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 26.12. Манчестер Сити – Эвертон 1:1 (АПЛ)
- 21.12. Астон Вилла – Манчестер Сити 2:1 (АПЛ)
- 15.12. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)
- 11.12. Ювентус – Манчестер Сити 2:0 (ЛЧ)
- 07.12. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 2:2 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между командами
15.04.23. Манчестер Сити – Лестер 3:1 (АПЛ)
29.10.22. Лестер – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)
26.12.21. Манчестер Сити – Лестер 6:3 (АПЛ)
11.09.21. Лестер – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)
07.08.21. Лестер – Манчестер Сити 1:0 (Суперкубок Англии)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|17
|13
|3
|1
|40-17
|42
|2
|
"Арсенал"
|18
|10
|6
|2
|35-16
|36
|3
|
"Челси"
|18
|10
|5
|3
|38-21
|35
|4
|
"Ноттингем Форест"
|18
|10
|4
|4
|24-19
|34
|5
|
"Ньюкасл"
|18
|8
|5
|5
|30-21
|29
|6
|
"Борнмут"
|18
|8
|5
|5
|27-21
|29
|7
|
"Манчестер Сити"
|18
|8
|4
|6
|30-26
|28
|8
|
"Фулхэм"
|18
|7
|7
|4
|26-23
|28
|9
|
"Астон Вилла"
|18
|8
|4
|6
|26-29
|28
|10
|
"Брайтон энд Хоув Альбион"
|18
|6
|8
|4
|27-26
|26
|11
|
Брентфорд
|18
|7
|3
|8
|32-32
|24
|12
|
"Тоттенхэм"
|18
|7
|2
|9
|39-26
|23
|13
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|18
|6
|5
|7
|23-30
|23
|14
|
"Манчестер Юнайтед"
|18
|6
|4
|8
|21-24
|22
|15
|
Эвертон
|17
|3
|8
|6
|15-22
|17
|16
|
"Кристал Пэлас"
|18
|3
|8
|7
|18-26
|17
|17
|
"Вулверхэмптон"
|18
|4
|3
|11
|29-40
|15
|18
|
"Лестер Сити"
|18
|3
|5
|10
|22-40
|14
|19
|
Ипсвич Таун
|18
|2
|6
|10
|16-33
|12
|20
|
"Саутгемптон"
|18
|1
|3
|14
|11-37
|6
Ставки и коэффициенты на матч Лестер – Манчестер Сити
Прогноз на матч Лестер – Манчестер Сити от UA-Football
По зубам, конечно же, по зубам "лисы" для "Манчестер Сити". По-другому просто быть не может. Только автобус может защитить хозяев от разгрома, но пока Ван Нистерлой не научил своих подопечных его выставлять на постоянной основе. Должны гости побеждать уверенно в игре. Пусть и в итоговом счете это может не почувствоваться. Прогноз: Сухая победа "Манчестер Сити" (Кф 2,39).
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