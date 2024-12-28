А хоть лисы по зубам? Лестер – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 29.12.2024

Английская Премьер-лига, 19 тур

29 декабря, 16:30. "Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Рууд ван Нистелрой встретится во главе "Лестера" против "Манчестер Сити". Во времена нидерландца в составе манкунианцев в статусе игрока "горожане" явно имели другой статус, и дерби тогда не было таким мощным. Но и сейчас "МС" в не слишком хорошем положении. По крайней мере, подопечные Гвардиолы в последний раз побеждали тогда, когда и "Лестер" – пять туров назад.

Новости Лестера

Очень турбулентно влетел Рууд ван Нистерлой на пост главного тренера "лисов". Начал с эффектной победы над “Вест Хэмом”: пусть и не по игре на поле, так по счету. Дальше была выгрызена ничья против "Брайтона". Опять же "чайки" были на голову сильнее. А дальше эффект неожиданности завершился. За следующие три матча "Лестер" пропустил 10 голов при одном забитом.

Интересно, что отличились лисы не в воротах “Ньюкасла” или конкурента за зону выживания “Вулверхэмптона”, а “Ливерпуля”. Этим и популярен Boxing Day: именно в туре 26 декабря "лисы" первыми отличились на "Энфилде", а затем пропустили три заслуженных гола. Реальность такова, что текущий состав “Лестера” трудно организовать за несколько недель. Добывать результат можно только эмоциями. Поэтому, если ван Нистелрой убережет команду от вылета – он станет местным героем.

Кадры хозяев

Еще учитывая потери… Голеадор Джордан Аю не сыграет против "Ман Сити" из-за перебора желтых карточек. Также у команды полный лазарет. Фатаву, Опоку, Германсен, Ндиди, Перейра тоже не примут участие. Варди, Фас и Макетир пропускали игру против "Ливерпуля", но с "горожанами" у них есть шанс сыграть.

Новости Манчестер Сити

Если посмотреть в турнирную таблицу АПЛ, учитывая только последние 10 туров, то "горожане" идут на 17 позиции. В их активе восемь очков из 30 возможных. Что интересно, то “Лестер” идет последним с пятью зачетными пунктами. Все еще не может найти выход из кризиса Гвардиола. В прошлом туре его подопечные встретились с “Эвертоном” дома и не смогли победить. Мощный автобус "ирисок" даже пенальти от Холанда остановил.

За последние 13 матчей во всех турнирах "Сити" победил только один раз – против "Ноттингема". Девять из этих поединков команда испанского тренера проиграла. Если сконцентрироваться сугубо на АПЛ, то там “горожане” седьмые. Давно так низко не был "МС" в период Рождества. Отрыв от первого "Ливерпуля" составляет 14 очков с матчем у подопечных Слота в запасе. До более реальной отметки – зоны Лиги чемпионов – шесть зачетных пунктов.

Кадры гостей

В очередной раз стоит напомнить об отсутствии Родри. Собственно, результаты и так об этом постоянно повторяют. Также вне игры Диаш и Бобб. Эдерсон, Грилиш, Уокер и Стоунс предыдущий поединок пропускали. Не факт, что успеют восстановиться к матчу на “Кинг Пауэр”.

Последние пять матчей Лестера и Манчестер Сити

Последние пять встреч хозяев

26.12. Ливерпуль – Лестер 3:1 (АПЛ)

22.12. Лестер – Вулверхэмптон 0:3 (АПЛ)

14.12. Ньюкасл Юнайтед – Лестер 4:0 (АПЛ)

08.12. Лестер – Брайтон 2:2 (АПЛ)

03.12. Лестер – Вест Хэм 3:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

26.12. Манчестер Сити – Эвертон 1:1 (АПЛ)

21.12. Астон Вилла – Манчестер Сити 2:1 (АПЛ)

15.12. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

11.12. Ювентус – Манчестер Сити 2:0 (ЛЧ)

07.12. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 2:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

15.04.23. Манчестер Сити – Лестер 3:1 (АПЛ)

29.10.22. Лестер – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)

26.12.21. Манчестер Сити – Лестер 6:3 (АПЛ)

11.09.21. Лестер – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)

07.08.21. Лестер – Манчестер Сити 1:0 (Суперкубок Англии)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 17 13 3 1 40-17 42 2 "Арсенал" 18 10 6 2 35-16 36 3 "Челси" 18 10 5 3 38-21 35 4 "Ноттингем Форест" 18 10 4 4 24-19 34 5 "Ньюкасл" 18 8 5 5 30-21 29 6 "Борнмут" 18 8 5 5 27-21 29 7 "Манчестер Сити" 18 8 4 6 30-26 28 8 "Фулхэм" 18 7 7 4 26-23 28 9 "Астон Вилла" 18 8 4 6 26-29 28 10 "Брайтон энд Хоув Альбион" 18 6 8 4 27-26 26 11 Брентфорд 18 7 3 8 32-32 24 12 "Тоттенхэм" 18 7 2 9 39-26 23 13 "Вест Хэм Юнайтед" 18 6 5 7 23-30 23 14 "Манчестер Юнайтед" 18 6 4 8 21-24 22 15 Эвертон 17 3 8 6 15-22 17 16 "Кристал Пэлас" 18 3 8 7 18-26 17 17 "Вулверхэмптон" 18 4 3 11 29-40 15 18 "Лестер Сити" 18 3 5 10 22-40 14 19 Ипсвич Таун 18 2 6 10 16-33 12 20 "Саутгемптон" 18 1 3 14 11-37 6

Ставки и коэффициенты на матч Лестер – Манчестер Сити

Прогноз на матч Лестер – Манчестер Сити от UA-Football

По зубам, конечно же, по зубам "лисы" для "Манчестер Сити". По-другому просто быть не может. Только автобус может защитить хозяев от разгрома, но пока Ван Нистерлой не научил своих подопечных его выставлять на постоянной основе. Должны гости побеждать уверенно в игре. Пусть и в итоговом счете это может не почувствоваться. Прогноз: Сухая победа "Манчестер Сити" (Кф 2,39).