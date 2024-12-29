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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 30.12.2024

Англия
Обновлено

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: Прогноз и анонс матча ⋉ 29.12.24 ⋊ АПЛ онлайн на UA-Футбол

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 30.12.2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

К предстоящему поединку команды подходят в разном настроении. "Манчестер Юнайтед" проиграл два последних матча АПЛ и вылетел за пределы топ-10, в то время как "Ньюкасл" в четверг довел свою победную серию в чемпионате до 3-х игр и стремится завершить год на мажорной ноте.

"Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл" 22:00

Английская Премьер-лига. 19-й тур.

30 декабря. Манчестер. "Олд Траффорд"

Арбитр: Саймон Хупер (Англия)

Видеотрансляция: Setanta Sports

Содержание

"Манчестер Юнайтед": последние новости

Только начало появляться ощущение, что приход Аморима придал "МЮ" новый импульс, как у них последовала череда поражения.

После вырванной победы над кризисным "Ман Сити" "красные дьяволы" вылетели из Кубка лиги, уступив в веселом матче "Тоттенхэму" (3:4), а затем потерпели два поражения уже в рамках АПЛ - сперва от "Борнмута" (0:3), затем - от "Вулверхэмптона" (0:2). Далеко не факт, что последняя игра сложилась для "Юнайтед" так неудачно без удаления Бруну Фернандеша, но что есть, то есть.

"Болельщики устали от этого. Мы должны ожидать, что любые действия "Ньюкасла" вблизи нашей штрафной заставит стадион нервничать, и наши игроки должны справиться с этим.

Это очень сильная команда, очень быстрая, с высоким темпом игры и большим количеством времени с одним и тем же тренером. Мы хотим быть конкурентоспособными и попытаться выиграть встречу. Вот и все", - сказал главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим перед поединком с "Ньюкаслом".

Не сыграют с "сороками" из-за дисквалификации вышеупомянутый Фернандеш и Угарте, а также травмированные Линделеф, Шоу и Маунт.

Ориентировочный состав: Онана – Йоро, Магуайр, Мартинес – Мазрауи, Каземиро, Майну, Далот – Диалло, Гарначо – Зиркзе

"Ньюкасл": последние новости

"Ньюкасл" имел довольно непростой отрезок в период с конца ноября по начало декабря, но сейчас дела у коллектива Эдди Хау наладились.

В отличие от "Манчестер Юнайтед", "сороки" вышли в полуфинал Кубка лиги, а также успели взобраться в топ-5 турнирной таблицы АПЛ благодаря победам над "Лестером", "Ипсвичем" и "Астон Виллой" с общим счётом 11:0 (!).

"Это матч, в котором мы должны попытаться атаковать, выложиться по полной, сохранить ритм и импульс, которые у нас есть, и показать лучшую версию себя.

Нам надо быть самими собой и в этой игре, и в любой другой. Мы увидели это в последние недели, что является хорошей новостью", - поделился ожиданиями от встречи с "МЮ" Эдди Хау.

В лазарете у "Ньюкасла" находятся Уилсон, Поуп, Лассельс, Ботман и Крафт.

Ориентировочный состав: Дубравка – Триппьер, Шер, Берн, Холл – Тонали, Гимарайнш, Жоэлинтон – Мерфи, Гордон, Исак

Последние матчи

Манчестер Юнайтед:

  • 26.12. Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)
  • 22.12. Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 (АПЛ)
  • 19.12. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 4:3 (Кубок лиги)

Ньюкасл:

  • 26.12. Ньюкасл - Астон Вилла 3:0 (АПЛ)
  • 21.12. Ипсвич - Ньюкасл 0:4 (АПЛ)
  • 18.12. Ньюкасл - Брентфорд 3:1 (Кубок лиги)

Последние личные встречи

  • 15.05. Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 (АПЛ)
  • 2023. Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)
  • 2023. Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 (Кубок лиги)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 30.12.2024 - изображение 1"Ливерпуль"

 17 13 3 1 40-17 42
2

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 30.12.2024 - изображение 2"Арсенал"

 18 10 6 2 35-16 36
3

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 30.12.2024 - изображение 3"Челси"

 18 10 5 3 38-21 35
4

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 30.12.2024 - изображение 4Ноттингем Форест

 18 10 4 4 24-19 34
5

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 30.12.2024 - изображение 5"Ньюкасл"

 18 8 5 5 30-21 29
6

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 30.12.2024 - изображение 6"Борнмут"

 18 8 5 5 27-21 29
7

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 30.12.2024 - изображение 7"Манчестер Сити"

 18 8 4 6 30-26 28
8

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 30.12.2024 - изображение 8"Фулхэм"

 18 7 7 4 26-23 28
9

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 30.12.2024 - изображение 9"Астон Вилла"

 18 8 4 6 26-29 28
10

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 30.12.2024 - изображение 10"Брайтон энд Хоув Альбион"

 18 6 8 4 27-26 26
11

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 30.12.2024 - изображение 11Брентфорд

 18 7 3 8 32-32 24
12

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 30.12.2024 - изображение 12"Тоттенхэм"

 18 7 2 9 39-26 23
13

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 30.12.2024 - изображение 13"Вест Хэм Юнайтед"

 18 6 5 7 23-30 23
14

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 30.12.2024 - изображение 14"Манчестер Юнайтед"

 18 6 4 8 21-24 22
15

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 30.12.2024 - изображение 15Эвертон

 17 3 8 6 15-22 17
16

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 30.12.2024 - изображение 16"Кристал Пэлас"

 18 3 8 7 18-26 17
17

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 30.12.2024 - изображение 17"Вулверхэмптон"

 18 4 3 11 29-40 15
18

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 30.12.2024 - изображение 18"Лестер Сити"

 18 3 5 10 22-40 14
19

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 30.12.2024 - изображение 19Ипсвич Таун

 18 2 6 10 16-33 12
20

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 30.12.2024 - изображение 20"Саутгемптон"

 18 1 3 14 11-37 6

Ставки и коэффициенты

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2.72
3.65
2.53
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"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл". Прогноз от UA-Футбол

Думаю, что несмотря на ощутимую разницу в последних результатах, что "МЮ" сумеет достойно завершить 2024-й год, а болельщиков ждет зрелищная и результативная встреча.

Наш прогноз - "Манчестер Юнайтед" не проиграет (1X) + обе команды забьют с общим коэффициентом 2,38.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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