Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 30.12.2024

К предстоящему поединку команды подходят в разном настроении. "Манчестер Юнайтед" проиграл два последних матча АПЛ и вылетел за пределы топ-10, в то время как "Ньюкасл" в четверг довел свою победную серию в чемпионате до 3-х игр и стремится завершить год на мажорной ноте.

"Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл" 22:00

Английская Премьер-лига. 19-й тур.

30 декабря. Манчестер. "Олд Траффорд"

Арбитр: Саймон Хупер (Англия)

Видеотрансляция: Setanta Sports

"Манчестер Юнайтед": последние новости

Только начало появляться ощущение, что приход Аморима придал "МЮ" новый импульс, как у них последовала череда поражения.

После вырванной победы над кризисным "Ман Сити" "красные дьяволы" вылетели из Кубка лиги, уступив в веселом матче "Тоттенхэму" (3:4), а затем потерпели два поражения уже в рамках АПЛ - сперва от "Борнмута" (0:3), затем - от "Вулверхэмптона" (0:2). Далеко не факт, что последняя игра сложилась для "Юнайтед" так неудачно без удаления Бруну Фернандеша, но что есть, то есть.



"Болельщики устали от этого. Мы должны ожидать, что любые действия "Ньюкасла" вблизи нашей штрафной заставит стадион нервничать, и наши игроки должны справиться с этим.

Это очень сильная команда, очень быстрая, с высоким темпом игры и большим количеством времени с одним и тем же тренером. Мы хотим быть конкурентоспособными и попытаться выиграть встречу. Вот и все", - сказал главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим перед поединком с "Ньюкаслом".

Не сыграют с "сороками" из-за дисквалификации вышеупомянутый Фернандеш и Угарте, а также травмированные Линделеф, Шоу и Маунт.

Ориентировочный состав: Онана – Йоро, Магуайр, Мартинес – Мазрауи, Каземиро, Майну, Далот – Диалло, Гарначо – Зиркзе

"Ньюкасл": последние новости

"Ньюкасл" имел довольно непростой отрезок в период с конца ноября по начало декабря, но сейчас дела у коллектива Эдди Хау наладились.

В отличие от "Манчестер Юнайтед", "сороки" вышли в полуфинал Кубка лиги, а также успели взобраться в топ-5 турнирной таблицы АПЛ благодаря победам над "Лестером", "Ипсвичем" и "Астон Виллой" с общим счётом 11:0 (!).

"Это матч, в котором мы должны попытаться атаковать, выложиться по полной, сохранить ритм и импульс, которые у нас есть, и показать лучшую версию себя.

Нам надо быть самими собой и в этой игре, и в любой другой. Мы увидели это в последние недели, что является хорошей новостью", - поделился ожиданиями от встречи с "МЮ" Эдди Хау.

В лазарете у "Ньюкасла" находятся Уилсон, Поуп, Лассельс, Ботман и Крафт.

Ориентировочный состав: Дубравка – Триппьер, Шер, Берн, Холл – Тонали, Гимарайнш, Жоэлинтон – Мерфи, Гордон, Исак

Последние матчи

Манчестер Юнайтед:

26.12. Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)

22.12. Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 (АПЛ)

19.12. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 4:3 (Кубок лиги)

Ньюкасл:

26.12. Ньюкасл - Астон Вилла 3:0 (АПЛ)

21.12. Ипсвич - Ньюкасл 0:4 (АПЛ)

18.12. Ньюкасл - Брентфорд 3:1 (Кубок лиги)

Последние личные встречи

15.05. Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 (АПЛ)

2023. Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

2023. Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 (Кубок лиги)

Турнирное положение

Ставки и коэффициенты

"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл". Прогноз от UA-Футбол

Думаю, что несмотря на ощутимую разницу в последних результатах, что "МЮ" сумеет достойно завершить 2024-й год, а болельщиков ждет зрелищная и результативная встреча.

Наш прогноз - "Манчестер Юнайтед" не проиграет (1X) + обе команды забьют с общим коэффициентом 2,38.