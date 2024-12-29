Ипсвич – Челси. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 30.12.2024

Английская Премьер-лига. 19-й тур.

30 декабря. 21:45. Ипсвич. "Портмен Роуд"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Два матча подряд "Челси" не может победить после очень впечатляющей победной серии. Теперь вопросов к команде Марески много. Они устали, далеко не так активно действуют в прессинге и просто проседают по игре. А сезон продолжается и, кажется, проблемы настигли эту команду не вовремя. Хотя когда проблемы могут настигнуть вовремя?

Выезд к "Ипсвичу" выглядит в теории легким матчем, однако когда "синие" в такой форме, то может произойти все, что угодно.

Новости "Ипсвича"

Команда Кирана Маккенны продолжает отчаянную борьбу за выживание в Премьер-лиге, но когда у тебя состав номинально худший в лиге, делать это невероятно сложно. За последние 5 матчей у них 4 поражения и 1 победа.

И единственная победа произошла в матче против "Вулверхэмптона" на выезде (2:1), после чего "волки" решили уволить Гари О'Нила. А так "трактористы" выдают очень сомнительные матчи и чередуют их с действительно классными перформансами, где, правда, обычно все равно не получают результатов.

Например, дали неплохой бой "Кристал Пэлас" (0:1), однако проиграли, также хорошо бились с "Борнмутом" (1:2), но также проиграли. Затем их просто без шансов разгромил "Ньюкасл" (0:4), а в прошлом туре как будто и без особых шансов, потому что ничего не создали, но пропустили лишь один гол от "Арсенала" (0:1). Поэтому создавать проблемы они умеют, впрочем обычно на результаты это не влияет.

Новости "Челси"

Подопечные Энцо Марески просели. Причем если бы это была проблема исключительно результатов, то было бы не так страшно. Но у "синих" именно игровой кризис в последних 2 матчах. Их прессинг и близко не настолько интенсивный, они просто выглядят как очень уставший коллектив. И это странно, учитывая большую глубину состава. Хоть в последнее время далеко не все игроки доступны.

За последние 5 матчей у них 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Две из этих трех побед были в рамках Лиги Конрференций. Против "Астаны" практически третьим составом выиграли 3:1, также обыграли "Шемрок Роверс" (5:1) вторым составом. Между этими матчами была непростая победа над "Брентфордом" (2:1). А дальше начались проблемы.

Сначала не смогли забить в ворота "Эвертона" на выезде (0:0), но этой команде всем сейчас сложно забивать. А потом проиграли "Фулхэму" у себя дома (1:2), хотя до 82-й минуты вели в счете. Какими мы увидим лондонцев на этот раз? Есть сомнения, что они легко исправят свои игровые проблемы в пределах трех дней, но посмотрим.

Турнирная таблица

Личные встречи

09.01.11 КА "Челси" — "Ипсвич" 7:0

24.01.09 КА "Челси" — "Ипсвич" 3:1

01.04.02 АПЛ "Ипсвич" — "Челси" 0:0

04.11.01 АПЛ "Челси" — "Ипсвич" 2:1

20.01.01 АПЛ "Челси" — "Ипсвич" 4:1

Цифры и факты

"Ипсвич" не смог победить в 28 из последних 31 матчей в рамках Премьер-лиги;

В 6 из последних 7 матчей матчей матчей "Челси" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

В 5 из последних 6 матчей между этими соперниками во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Киран Маккенна накануне этой игры не может рассчитывать на помощь травмированных Чедози Огбене, Яноя Донасьена, Джорджа Гирста и Акселя Туанзебе. Также, почти наверняка, не сыграет Массимо Луонго.

Энцо Мареска имеет заполненный лазарет. Не сыграют Бенуа Бадиашиль, Рис Джеймс и Уэсли Фофана. Почти наверняка, не сыграет и Ромео Лавия, Карни Чуквуэмека и Кирнан Дьюсбери-Холл. Ну и не забываем об отстранении от футбола Михаила Мудрика.

"Ипсвич", 4-2-3-1: Мурич — Джонсон, О'Ши, Берджесс, Дэвис — Морси, Каюсте — Хатчинсон, Чаплин, Смодич — Дилеп

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Гюсто, Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Нету, Палмер, Санчо — Джексон

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ипсвичем" и "Челси" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Возможно, кому-то покажется, что ничья в этом матче - это слишком смелый прогноз, однако мы убеждены, что не надо недооценивать игровые проблемы "синих" в последних двух матчах. Вполне возможно, они перенесут все это и на "Портмен Роуд". Если так, что команда Маккенны сможет забрать очки у лондонцев. Мы ожидаем сложного матча и ничьей.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.