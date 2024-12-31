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Брентфорд – Арсенал. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 01.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Брентфордом" и "Арсеналом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 19-й тур.
1 января. 19:30. Лондон. "Брентфорд Комьюнити"
Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Новогодний подарок от Английской Премьер-лиги для всех болельщиков. В первый день нового года мы увидим противостояние двух лондонских коллективов, которые решают свои турнирные задачи и пребывают в разных формах.
Если болельщики могут себе позволить быть не самыми свежими на этот матч, то футболисты просто обязаны показывать максимум. Что в итоге из этого получится? Давайте разбираться.
Новости "Брентфорда"
Подопечные Томаса Франка в последнее время потеряли свой уверенный домашний ход. Именно домашнюю, поскольку почти все свои очки в этом сезоне они получили именно на домашнем стадионе, а на выезде бывало всякое.
Однако больше недели назад даже домашние стены не спасли от поражения. К ним в гости приехал "Ноттингем Форест" и практически без шансов обыграл "пчел". Кроме того, последние 4 матча завершаются для Ярмолюка и компании без победы. Последний раз они выигрывали 7 декабря против "Ньюкасла" у себя дома. Тогда удалось одолеть "сорок" со счетом 4:2.
Далее выездные поражения от "Челси" (1:2), и того же "Ньюкасла", но теперь в Кубке Лиги (1:3). Также домашнее поражение от "лесников", о котором мы уже упоминали. А в прошлом туре сыграли вничью с "Брайтоном" на выезде, там все обошлось без голов.
То есть команда в неудачной форме, учитывая последние результаты. Егор Ярмолюк снова перестал быть игроком стартового состава, однако все еще выходит на замену. Им следовало бы перезагрузиться и вспомнить, как они добывали свои очки на родном стадионе. Возможно, именно в этом матче они смогут вернуть приятные традиции.
Новости "Арсенала"
Команда Микеля Артеты остается едва ли не единственным конкурентом для "Ливерпуля" в этом сезоне в контексте борьбы за титул. У них был свой спад, но он пройден и они готовы забирать победу за победой, не давая расслабиться мерсисайдцам.
За последние 5 матчей на их счету 4 победы и 1 ничья. Единственная потеря очко произошла с "Эвертоном" и это не очень удивляет, учитывая форму "ирисок" на том этапе, они отбирали очки фактически у всех. Зато обыграли "Монако" в Лиге Чемпионов (3:0), также одолели "Кристал Пэлас" в Кубке Лиги благодаря хет-трику Габриэла Жезуса (3:2), затем бразильский нападающий еще раз наказал "орлов" и "канониры" выиграли 5:1. В прошлом туре команда Артеты выиграли у "Ипсвича" (1:0). Непростой был матч, но три очка на месте.
Интересно, выйдет ли Александр Зинченко хотя бы на замену, мы уже давно не видели украинца в действии. Однако матч очень ответственный, поэтому экспериментов со стартовым составом мы не ожидаем.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|18
|14
|3
|1
|45-17
|45
|2
|Ноттингем Форест
|19
|11
|4
|4
|26-19
|37
|3
|"Арсенал"
|18
|10
|6
|2
|35-16
|36
|4
|"Челси"
|19
|10
|5
|4
|38-23
|35
|5
|"Ньюкасл"
|19
|9
|5
|5
|32-21
|32
|6
|"Манчестер Сити"
|19
|9
|4
|6
|32-26
|31
|7
|"Борнмут"
|19
|8
|6
|5
|29-23
|30
|8
|"Фулхэм"
|19
|7
|8
|4
|28-25
|29
|9
|"Астон Вилла"
|19
|8
|5
|6
|28-31
|29
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|19
|6
|9
|4
|29-28
|27
|11
|"Тоттенхэм"
|19
|7
|3
|9
|41-28
|24
|12
|Брентфорд
|18
|7
|3
|8
|32-32
|24
|13
|"Вест Хэм Юнайтед"
|19
|6
|5
|8
|23-35
|23
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|19
|6
|4
|9
|21-26
|22
|15
|"Кристал Пэлас"
|19
|4
|8
|7
|20-27
|20
|16
|Эвертон
|18
|3
|8
|7
|15-24
|17
|17
|"Вулверхэмптон"
|19
|4
|4
|11
|31-42
|16
|18
|Ипсвич Таун
|19
|3
|6
|10
|18-33
|15
|19
|"Лестер Сити"
|19
|3
|5
|11
|22-42
|14
|20
|"Саутгемптон"
|19
|1
|3
|15
|12-39
|6
Личные встречи
09.03.24 АПЛ "Арсенал" — "Брентфорд" 2:1
25.11.23 АПЛ "Брентфорд" — "Арсенал" 0:1
27.09.23 КАЛ "Брентфорд" — "Арсенал" 0:1
11.02.23 АПЛ "Арсенал" — "Брентфорд" 1:1
18.09.22 АПЛ "Брентфорд" — "Арсенал" 0:3
Цифры и факты
- "Арсенал" сохранил свои ворота "сухими" в последних трех выездных матчах против "Брентфорда";
- "Арсенал" выиграл 5 из последних 6 матчей против "Брентфорда" во всех турнирах;
- "Арсенал" непобедим в последних 8 матчах в рамках Премьер-лиги.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Нынешняя форма команды Франко объясняется и кадровыми потерями, которые накрыли коллектив под конец года. Прямо сейчас травмированы Джош Дасилва, Итан Пиннок, Кристоффер Айер, Зепп ван ден Берг, Матиас Йенсен, Аарон Гики, Рико Генри, Тьяго и Густаво Нуньеш. Также под вопросом готовность Бена Ми и Марка Флеккена. Список невероятно большой.
Зато Артета будет играть без лидера атаки Букайо Сака, который пропустит около 2 месяцев. Также все еще в лазарете Бен Уайт, Такехиро Томиясу и Рахим Стерлинг.
"Брентфорд", 4-3-3: Вальдимарссон — Рорслев, Коллинз, Джи-Со, Льюис-Поттер — Янельт, Норгор, Дамсгор — Мбемо, Висса, Шаде
"Арсенал", 4-3-3: Рая — Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли — Эдегор, Партей, Райс — Мартинелли, Гаверц, Троссар
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Брентфордом" и "Арсеналом" от UA-Футбол
ТМ 2.5 — 0:2. Если бы не засилье травм в команде Томаса Франка, мы бы могли представить себе по крайней мере ничью в данном матче. Но то количество исполнителей, которое потерял "Брентфорд" накануне, почти не оставляет им шансов против такого мастерского соперника. Победа гостей, сухая и комфортная, вот такой наш прогноз.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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