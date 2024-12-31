Брентфорд – Арсенал. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 01.01.2025

Английская Премьер-лига. 19-й тур.

1 января. 19:30. Лондон. "Брентфорд Комьюнити"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Новогодний подарок от Английской Премьер-лиги для всех болельщиков. В первый день нового года мы увидим противостояние двух лондонских коллективов, которые решают свои турнирные задачи и пребывают в разных формах.

Если болельщики могут себе позволить быть не самыми свежими на этот матч, то футболисты просто обязаны показывать максимум. Что в итоге из этого получится? Давайте разбираться.

Новости "Брентфорда"

Подопечные Томаса Франка в последнее время потеряли свой уверенный домашний ход. Именно домашнюю, поскольку почти все свои очки в этом сезоне они получили именно на домашнем стадионе, а на выезде бывало всякое.

Однако больше недели назад даже домашние стены не спасли от поражения. К ним в гости приехал "Ноттингем Форест" и практически без шансов обыграл "пчел". Кроме того, последние 4 матча завершаются для Ярмолюка и компании без победы. Последний раз они выигрывали 7 декабря против "Ньюкасла" у себя дома. Тогда удалось одолеть "сорок" со счетом 4:2.

Далее выездные поражения от "Челси" (1:2), и того же "Ньюкасла", но теперь в Кубке Лиги (1:3). Также домашнее поражение от "лесников", о котором мы уже упоминали. А в прошлом туре сыграли вничью с "Брайтоном" на выезде, там все обошлось без голов.

То есть команда в неудачной форме, учитывая последние результаты. Егор Ярмолюк снова перестал быть игроком стартового состава, однако все еще выходит на замену. Им следовало бы перезагрузиться и вспомнить, как они добывали свои очки на родном стадионе. Возможно, именно в этом матче они смогут вернуть приятные традиции.

Новости "Арсенала"

Команда Микеля Артеты остается едва ли не единственным конкурентом для "Ливерпуля" в этом сезоне в контексте борьбы за титул. У них был свой спад, но он пройден и они готовы забирать победу за победой, не давая расслабиться мерсисайдцам.

За последние 5 матчей на их счету 4 победы и 1 ничья. Единственная потеря очко произошла с "Эвертоном" и это не очень удивляет, учитывая форму "ирисок" на том этапе, они отбирали очки фактически у всех. Зато обыграли "Монако" в Лиге Чемпионов (3:0), также одолели "Кристал Пэлас" в Кубке Лиги благодаря хет-трику Габриэла Жезуса (3:2), затем бразильский нападающий еще раз наказал "орлов" и "канониры" выиграли 5:1. В прошлом туре команда Артеты выиграли у "Ипсвича" (1:0). Непростой был матч, но три очка на месте.

Интересно, выйдет ли Александр Зинченко хотя бы на замену, мы уже давно не видели украинца в действии. Однако матч очень ответственный, поэтому экспериментов со стартовым составом мы не ожидаем.

Турнирная таблица

Личные встречи

09.03.24 АПЛ "Арсенал" — "Брентфорд" 2:1

25.11.23 АПЛ "Брентфорд" — "Арсенал" 0:1

27.09.23 КАЛ "Брентфорд" — "Арсенал" 0:1

11.02.23 АПЛ "Арсенал" — "Брентфорд" 1:1

18.09.22 АПЛ "Брентфорд" — "Арсенал" 0:3

Цифры и факты

"Арсенал" сохранил свои ворота "сухими" в последних трех выездных матчах против "Брентфорда";

"Арсенал" выиграл 5 из последних 6 матчей против "Брентфорда" во всех турнирах;

"Арсенал" непобедим в последних 8 матчах в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Нынешняя форма команды Франко объясняется и кадровыми потерями, которые накрыли коллектив под конец года. Прямо сейчас травмированы Джош Дасилва, Итан Пиннок, Кристоффер Айер, Зепп ван ден Берг, Матиас Йенсен, Аарон Гики, Рико Генри, Тьяго и Густаво Нуньеш. Также под вопросом готовность Бена Ми и Марка Флеккена. Список невероятно большой.

Зато Артета будет играть без лидера атаки Букайо Сака, который пропустит около 2 месяцев. Также все еще в лазарете Бен Уайт, Такехиро Томиясу и Рахим Стерлинг.

"Брентфорд", 4-3-3: Вальдимарссон — Рорслев, Коллинз, Джи-Со, Льюис-Поттер — Янельт, Норгор, Дамсгор — Мбемо, Висса, Шаде

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли — Эдегор, Партей, Райс — Мартинелли, Гаверц, Троссар

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Брентфорд" — "Арсенал" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Брентфордом" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 0:2. Если бы не засилье травм в команде Томаса Франка, мы бы могли представить себе по крайней мере ничью в данном матче. Но то количество исполнителей, которое потерял "Брентфорд" накануне, почти не оставляет им шансов против такого мастерского соперника. Победа гостей, сухая и комфортная, вот такой наш прогноз.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.