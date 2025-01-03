Тоттенхэм – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 20-го тура АПЛ на 04.01.2025

Английская Премьер-лига. 20-й тур.

4 января. 14:30. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Команда, которая хочет залететь в топ-4 приезжает в гости к Анге Постекоглу, команда которого думает о том, как наконец-то покинуть середину турнирной таблицы. "Тоттенхэм" в этом сезоне следует примеру „Манчестер Юнайтед“ и показывает чрезвычайно нестабильную игру, из-за которой регулярно теряют очки.

Интересно, смогут ли они настроиться на этот матч, учитывая, что соперником будут "сороки". Которые набрали отличную форму и направляются в зону Лиги Чемпионов.

Новости "Тоттенхэма"

Подопечные Анхе Постекоглу находятся в непонятном состоянии. От очень качественного перформанса до абсолютного провала иногда их отделяет буквально 3 дня, поэтому предсказать их очень сложно. Конечно, частично все оправдывается травмами, которых в команде хватает. Но от травм не застрахован никто, а очки набирать необходимо.

За последние 5 матчей "шпоры" выиграли дважды, было это в середине декабря, после чего дважды проиграли и 1 раз сыграли вничью. Удалось одолеть "Саутгемптон" в АПЛ со счетом 5:0, там все решилось еще в первом тайме. Также стильно обыграли "Манчестер Юнайтед" в Кубке Лиги (4:3), там только собственные ошибки не позволили выиграть матч уверенно.

После этого был позорный погром с "Ливерпулем", где они уступили 3:6, затем почти ничего не смогли показать против "Ноттингем Форест" (0:1), а в последнем матче прошлого года сыграли вничью с "Вулверхэмптоном" (2:2), когда уже фактически владели нужным результатом, но не удержали его. Защита очень печально выступает в последние недели, а "Ньюкасл" крайне мастеровит впереди, поэтому проблемы здесь ожидаются немалые.

Новости "Ньюкасла"

Команда Эдди Гау находится в великолепной форме, они набрали очень уверенную ходу после неуверенного старта сезона и сейчас являются реальными претендентами попадания в топ-4 по итогам сезона. "Сороки" выиграли каждый из последних 5 матчей во всех турнирах, последнее поражение этой команды было что 7 декабря.

После этого они разгромили "Лестер" (4:0), а могли забивать гораздо больше, ограничились всего четырьмя. Затем обыграли "Брентфорд" Егора Ярмолюка у себя дома в рамках Кубка Английской Лиги (3:1), после чего не заметили сопротивление "Ипсвича" (4:0). Далее был непростой матч против "Астон Виллы", но непростым он был лишь на бумаге (3:0). Ну и в прошлом туре поиздевались над "Манчестер Юнайтед", когда в первом тайме могли побеждать и 5:0, но ограничились лишь двумя голами.

Наконец травмы отпустили эту команду и они приходят в норму. Великолепная форма Исака и компании делает из них одну из самых опасных команд АПЛ на данный момент. Поэтому к такому сложному выезду, как к "Тоттенхэму", они готовы.

Турнирная таблица

Личные встречи

01.09.24 АПЛ "Ньюкасл" — "Тоттенхэм" 2:1

22.05.24 КТМ "Ньюкасл" — "Тоттенхэм" 1:1

13.04.24 АПЛ "Ньюкасл" — "Тоттенхэм" 4:0

10.12.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Ньюкасл" 4:1

23.04.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Тоттенхэм" 6:1

Цифры и факты

В 38 из последних 48 матчей "Тоттенхэма" в рамках АПЛ проходила ставка ТБ 2.5;

"Ньюкасл" выигрывал как после первого, так и после второго таймов в последних 4 матчах в рамках Премьер-лиги;

"Ньюкасл" сохранил свои ворота "сухими" в последних 4 матчах в рамках АПЛ.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

"Тоттенхэм" в этом матче будет без сразу нескольких важных игроков. Не сыграют из-за травм: Микки ван де Вен, Ришарлисон, Гульельмо Викарио, Бен Дэвис, Кристиан Ромеро, Уилсон Одобер и Дестини Удоджи. Также дисквалифицирован Бентанкур.

Эдди Гау также имеет кадровые потери, но они не затрагивают именно ключевых исполнителей, ну кроме голкипера Ника Поупа. Также не сыграют Джамал Ласселс, Эмиль Крафт, Каллум Уилсон и, вероятно, Киран Триппьер. Также дисквалифицирован Фабиан Шер.

"Тоттенхэм", 4-3-3: Форстер — Порро, Дрегушин, Грей, Спенс — Маддисон, Биссума, Сарр — Кулусевски, Соланке, Сон

"Ньюкасл", 4-3-3: Дубравка — Ливраменто, Ботман, Берн, Голл — Гимараэс, Тонали, Жоэлинтон — Мерфи, Исак, Гордон

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Ньюкаслом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Когда мы оцениваем шансы обеих команд на победу здесь, то учитываем как форму, так и ситуацию с травмами. В обоих компонентах команда Постекоглу проигрывает, поэтому даже домашний статус поединка вряд ли их спасет. Ожидаем, что атака "сорок" будет сильнее проблемной обороны "шпор". Победа гостей.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.