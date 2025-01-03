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Борнмут – Эвертон. Анонс и прогноз матча 20-го тура АПЛ на 04.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Борнмутом" и "Эвертоном" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 20-й тур.
4 января. 17:00. Борнмут. "Виталити Стэдиум"
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports OTT
Украинское дерби в Англии. Тот момент, когда практически нет сомнений, что оба окажутся в стартовых составах своих команд и все украинские болельщики смогут насладиться защитным противостоянием Ильи Забарного и Виталия Миколенко.
Их коллективы решают разные турнирные задачи, но одинаково стремятся к победе. "Вишни" хотели бы побороться за еврокубки, а „ириски“ - отдалиться от зоны вылета и закрепиться в середине.
Новости "Борнмута"
Подопечные Андони Ираолы идут по сезону уверенно. Учитывая их цели на эту кампанию, а именно - попадание в еврокубки, все идет по плану. Они дают неплохой бой грандам, обыгрывают тех, кого должны и играют равные матчи с равными соперниками.
За последние 5 матчей у них ни одного поражения, они дважды выиграли и 3 раза сыграли вничью. За это время удалось обыграть "Ипсвич" (2:1) и "Манчестер Юнайтед" (3:0). Победа над "дьяволами" уже даже не вызывает никаких удивлений, учитывая состояние команды Аморима.
Также "вишни" сыграли вничью с "Вест Хэмом" (1:1), "Кристал Пэлас" (0:0) и "Фулхэмом" (2:2). Именно в последнем матче мы увидели классический и веселый "Борнмут", который не всегда надежен сзади, зато умеет отвечать на это классной атакой. Илья Забарный продолжает быть неизменным игроком стартового состава и смена Сенеси на Гейсена проходит почти бесшовно. Частично из-за самого Гейсена, а частично из-за великолепной игры украинского защитника.
Новости "Эвертона"
Команда Шона Дайча понемногу выходит из своего кризиса старта сезона. За последние недели они удивили немало топ-клубов своими выступлениями. Вот только качество этих выступлений концентрируется только на обороне и центре поля. С атакой у "ирисок" все еще немало проблем.
За последние 5 матчей на их счету 1 победа, 3 ничьи и 1 поражение. Проиграли они как раз в последнем матче 2024-го года против "Ноттингем Форест" (0:2), но в том матче мало на что можно было рассчитывать, учитывая форму, которую набрала команда Нуну Эшпириту Санту.
Зато удалось обыграть "Вулверхэмптон" (4:0), который после этого уже успел сменить главного тренера, это была неожиданная вспышка результативности. А между этими матчами было три ничьи против топ-клубов. Сначала отобрали очки у "Асренала" (0:0), затем у "Челси" (0:0), а еще через несколько дней у "Манчестер Сити" (1:1). То есть "ириски" умеют закрываться, но если уступают в счете, то могут возникать проблемы, ведь атакующей мощи не хватает.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|18
|14
|3
|1
|45-17
|45
|2
|"Арсенал"
|19
|11
|6
|2
|38-17
|39
|3
|Ноттингем Форест
|19
|11
|4
|4
|26-19
|37
|4
|"Челси"
|19
|10
|5
|4
|38-23
|35
|5
|"Ньюкасл"
|19
|9
|5
|5
|32-21
|32
|6
|"Манчестер Сити"
|19
|9
|4
|6
|32-26
|31
|7
|"Борнмут"
|19
|8
|6
|5
|29-23
|30
|8
|"Фулхэм"
|19
|7
|8
|4
|28-25
|29
|9
|"Астон Вилла"
|19
|8
|5
|6
|28-31
|29
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|19
|6
|9
|4
|29-28
|27
|11
|"Тоттенхэм"
|19
|7
|3
|9
|41-28
|24
|12
|Брентфорд
|19
|7
|3
|9
|33-35
|24
|13
|"Вест Хэм Юнайтед"
|19
|6
|5
|8
|23-35
|23
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|19
|6
|4
|9
|21-26
|22
|15
|"Кристал Пэлас"
|19
|4
|8
|7
|20-27
|20
|16
|Эвертон
|18
|3
|8
|7
|15-24
|17
|17
|"Вулверхэмптон"
|19
|4
|4
|11
|31-42
|16
|18
|Ипсвич Таун
|19
|3
|6
|10
|18-33
|15
|19
|"Лестер Сити"
|19
|3
|5
|11
|22-42
|14
|20
|"Саутгемптон"
|19
|1
|3
|15
|12-39
|6
Личные встречи
31.08.24 АПЛ "Эвертон" — "Борнмут" 2:3
30.03.24 АПЛ "Борнмут" — "Эвертон" 2:1
07.10.23 АПЛ "Эвертон" — "Борнмут" 3:0
28.05.23 АПЛ "Эвертон" — "Борнмут" 1:0
12.11.22 АПЛ "Борнмут" — "Эвертон" 3:0
Цифры и факты
- В 10 из последних 12 матчей "Эвертона" проходила ставка ТМ 2.5;
- "Эвертон" не смог забить в 7 из последних 9 матчей в рамках Премьер-лиги;
- В последних 6 матчах между "Борнмутом" и "Эвертоном" на "Виталити Стэдиум" проходила ставка ТБ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Андони Ираола не сможет рассчитывать на помощь Алекса Скотта, Луиса Синистерры, Хулиана Араухо, Маркоса Сенеси, Маркуса Тавернье, Адама Смита и Тайлера Адамса. У всех этих игроков травмы различной степени тяжести.
Куда меньше кадровых проблем у Шона Дайча. Ему не помогут Тим Айрогбунам и Джеймс Гарнер. Также под вопросом готовность Шеймуса Коулмана и Дуайта Макнила. Все остальные готовы играть.
"Борнмут", 4-2-3-1: Кепа — Гилл, Забарный, Гейсен, Керкез — Кук, Кристи — Семеньо, Клюйверт, Уаттара — Эванилсон
"Эвертон", 4-4-1-1: Пикфорд — Янг, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко — Гаррисон, Гейе, Мангала, Ндиай — Дукуре — Броя
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Эвертоном" от UA-Футбол
ТМ 2.5 — 1:0. В противостоянии Забарного против Миколенко мы отдадим предпочтение Илье. Имеется в виду, что именно его команда выглядит сильнее и увереннее на данный момент. Тем более "вишни" будут играть у себя дома. Забивать в ворота "ирисок" непросто, но мы верим, что команда Ираолы найдет способ. Относительно атакующего потенциала "Эвертона" остаются сомнения, поэтому победа хозяев.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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