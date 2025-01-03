Борнмут – Эвертон. Анонс и прогноз матча 20-го тура АПЛ на 04.01.2025

Английская Премьер-лига. 20-й тур.

4 января. 17:00. Борнмут. "Виталити Стэдиум"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Украинское дерби в Англии. Тот момент, когда практически нет сомнений, что оба окажутся в стартовых составах своих команд и все украинские болельщики смогут насладиться защитным противостоянием Ильи Забарного и Виталия Миколенко.

Их коллективы решают разные турнирные задачи, но одинаково стремятся к победе. "Вишни" хотели бы побороться за еврокубки, а „ириски“ - отдалиться от зоны вылета и закрепиться в середине.

Новости "Борнмута"

Подопечные Андони Ираолы идут по сезону уверенно. Учитывая их цели на эту кампанию, а именно - попадание в еврокубки, все идет по плану. Они дают неплохой бой грандам, обыгрывают тех, кого должны и играют равные матчи с равными соперниками.

За последние 5 матчей у них ни одного поражения, они дважды выиграли и 3 раза сыграли вничью. За это время удалось обыграть "Ипсвич" (2:1) и "Манчестер Юнайтед" (3:0). Победа над "дьяволами" уже даже не вызывает никаких удивлений, учитывая состояние команды Аморима.

Также "вишни" сыграли вничью с "Вест Хэмом" (1:1), "Кристал Пэлас" (0:0) и "Фулхэмом" (2:2). Именно в последнем матче мы увидели классический и веселый "Борнмут", который не всегда надежен сзади, зато умеет отвечать на это классной атакой. Илья Забарный продолжает быть неизменным игроком стартового состава и смена Сенеси на Гейсена проходит почти бесшовно. Частично из-за самого Гейсена, а частично из-за великолепной игры украинского защитника.

Новости "Эвертона"

Команда Шона Дайча понемногу выходит из своего кризиса старта сезона. За последние недели они удивили немало топ-клубов своими выступлениями. Вот только качество этих выступлений концентрируется только на обороне и центре поля. С атакой у "ирисок" все еще немало проблем.

За последние 5 матчей на их счету 1 победа, 3 ничьи и 1 поражение. Проиграли они как раз в последнем матче 2024-го года против "Ноттингем Форест" (0:2), но в том матче мало на что можно было рассчитывать, учитывая форму, которую набрала команда Нуну Эшпириту Санту.

Зато удалось обыграть "Вулверхэмптон" (4:0), который после этого уже успел сменить главного тренера, это была неожиданная вспышка результативности. А между этими матчами было три ничьи против топ-клубов. Сначала отобрали очки у "Асренала" (0:0), затем у "Челси" (0:0), а еще через несколько дней у "Манчестер Сити" (1:1). То есть "ириски" умеют закрываться, но если уступают в счете, то могут возникать проблемы, ведь атакующей мощи не хватает.

Турнирная таблица

Личные встречи

31.08.24 АПЛ "Эвертон" — "Борнмут" 2:3

30.03.24 АПЛ "Борнмут" — "Эвертон" 2:1

07.10.23 АПЛ "Эвертон" — "Борнмут" 3:0

28.05.23 АПЛ "Эвертон" — "Борнмут" 1:0

12.11.22 АПЛ "Борнмут" — "Эвертон" 3:0

Цифры и факты

В 10 из последних 12 матчей "Эвертона" проходила ставка ТМ 2.5;

"Эвертон" не смог забить в 7 из последних 9 матчей в рамках Премьер-лиги;

В последних 6 матчах между "Борнмутом" и "Эвертоном" на "Виталити Стэдиум" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Андони Ираола не сможет рассчитывать на помощь Алекса Скотта, Луиса Синистерры, Хулиана Араухо, Маркоса Сенеси, Маркуса Тавернье, Адама Смита и Тайлера Адамса. У всех этих игроков травмы различной степени тяжести.

Куда меньше кадровых проблем у Шона Дайча. Ему не помогут Тим Айрогбунам и Джеймс Гарнер. Также под вопросом готовность Шеймуса Коулмана и Дуайта Макнила. Все остальные готовы играть.

"Борнмут", 4-2-3-1: Кепа — Гилл, Забарный, Гейсен, Керкез — Кук, Кристи — Семеньо, Клюйверт, Уаттара — Эванилсон

"Эвертон", 4-4-1-1: Пикфорд — Янг, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко — Гаррисон, Гейе, Мангала, Ндиай — Дукуре — Броя

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Эвертоном" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:0. В противостоянии Забарного против Миколенко мы отдадим предпочтение Илье. Имеется в виду, что именно его команда выглядит сильнее и увереннее на данный момент. Тем более "вишни" будут играть у себя дома. Забивать в ворота "ирисок" непросто, но мы верим, что команда Ираолы найдет способ. Относительно атакующего потенциала "Эвертона" остаются сомнения, поэтому победа хозяев.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.