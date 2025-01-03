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Кристал Пэлас – Челси. Анонс и прогноз матча 20-го тура АПЛ на 04.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Кристал Пэлас" и "Челси" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 20-й тур.
4 января. 17:00. Лондон. "Селхерст Парк"
Главный судья: Тим Робинсон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
В матче первого круга между этими соперниками, который состоялся еще в начале сезона, "синие" не смогли обыграть "орлов" у себя дома" и все завершилось вничью 1:1, хотя игровое преимущество было именно у команды Марески.
Теперь прошло немало времени, действие переносится на "Селхерст Парк", а команды выросли. Но учитывая недавнюю форму "синих", здесь может произойти все, что угодно.
Новости "Кристал Пэлас"
Возможно, ожиданий накануне сезона от команды Оливера Гласнера были больше. В один момент даже казалось, что увольнение главного тренера - вполне реальный вариант. Но все выровнялось к середине и они наконец отдалились от зоны вылета, находясь ближе к середине таблицы.
Они выровняли свои результаты и уверенность в собственных силах. Хотя стабильности все еще не хватает. За последние 5 матчей у "орлов" 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Оба поражения произошли в матчах с "Арсеналом", сначала в Кубке Лиги, а затем и в Премьер-лиге. В обоих матчах их наказал Габриэл Жезус.
Кроме этого, удалось обыграть "Брайтон" на выезде, там получилась непростая, но справедливая победа (2:1), также в последнем матче прошлого года они обыграли "Саутгемптон" Ивана Юрича (2:1). Между этими матчами еще была ничья с "Борнмутом" (0:0), которую скорее можно отнести им в актив. То есть неплохие результаты при неплохой, хоть и нестабильной игре.
Новости "Челси"
Как только подопечных Энцо Марески начали причислять к претендентам на титул, они показали, почему именно не могут считаться таковыми. Наступил ли какой-то период кризиса для "синих", или это просто небольшой спад формы, на который не следует обращать внимания в контексте дальнейших результатов, покажет только время.
А пока фиксируем, что они обыграли "Брентфорд" (2:1) и "Шемрок Роверс" в Лиге Конференций (5:1), после чего началась серия из трех неудачных матчей. Сначала ничья с "Эвертоном" (0:0), а затем два поражения подряд при не самой лучшей игре.
Особенно бросается в глаза поражение от "Фулхэма" (1:2), когда в собственных стенах лондонцы умудрились проиграть, ведя в счете до 82-й минуты. А потом выезд к "Ипсвичу", ауйтсайдеру АПЛ, и там проиграли вообще без забитого гола (0:2). Подобные результаты не могут не волновать. Является ли это началом кризиса? Вполне возможно. Посмотрим, как они проявят себя в следующем матче против соперника, которого уже в этом сезоне не смогли обыграть у себя дома.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|18
|14
|3
|1
|45-17
|45
|2
|"Арсенал"
|19
|11
|6
|2
|38-17
|39
|3
|Ноттингем Форест
|19
|11
|4
|4
|26-19
|37
|4
|"Челси"
|19
|10
|5
|4
|38-23
|35
|5
|"Ньюкасл"
|19
|9
|5
|5
|32-21
|32
|6
|"Манчестер Сити"
|19
|9
|4
|6
|32-26
|31
|7
|"Борнмут"
|19
|8
|6
|5
|29-23
|30
|8
|"Фулхэм"
|19
|7
|8
|4
|28-25
|29
|9
|"Астон Вилла"
|19
|8
|5
|6
|28-31
|29
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|19
|6
|9
|4
|29-28
|27
|11
|"Тоттенхэм"
|19
|7
|3
|9
|41-28
|24
|12
|Брентфорд
|19
|7
|3
|9
|33-35
|24
|13
|"Вест Хэм Юнайтед"
|19
|6
|5
|8
|23-35
|23
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|19
|6
|4
|9
|21-26
|22
|15
|"Кристал Пэлас"
|19
|4
|8
|7
|20-27
|20
|16
|Эвертон
|18
|3
|8
|7
|15-24
|17
|17
|"Вулверхэмптон"
|19
|4
|4
|11
|31-42
|16
|18
|Ипсвич Таун
|19
|3
|6
|10
|18-33
|15
|19
|"Лестер Сити"
|19
|3
|5
|11
|22-42
|14
|20
|"Саутгемптон"
|19
|1
|3
|15
|12-39
|6
Личные встречи
01.09.24 АПЛ "Челси" — "Кристал Пэлас" 1:1
12.02.24 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Челси" 1:3
27.12.23 АПЛ "Челси" — "Кристал Пэлас" 2:1
15.01.23 АПЛ "Челси" — "Кристал Пэлас" 1:0
01.10.22 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Челси" 1:2
Цифры и факты
- "Челси" выиграл каждый из последних 6 выездных матчей против "Кристал Пэлас" во всех турнирах;
- В 7 из последних 9 матчей "Челси" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Оливер Гласнер накануне этого матча имеет 4 потери, не смогут сыграть Матеус Франса, Адам Уортон, Франко Уме-Чибуэзе и Роб Голдинг.
У Энцо Марески проблем немного больше. У него в лазарете продолжают находиться Бенуа Бадиашиль, Уэсли Фофана и Кирнан Дьюсбери-Холл. Такое почти наверняка не сыграют Карни Чуквуемека и Ромео Лавия. Ну и не забываем о дисквалификации Михаила Мудрика.
"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон — Чалоба, Лакруа, Гейи — Муньос, Хьюз, Лерма, Митчелл — Сарр, Эзе — Матета
"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Гюсто, Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Нету, Палмер, Санчо — Джексон
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Челси" от UA-Футбол
ТМ 2.5 — 1:1. Кажется, что молодая команда Энцо Марески потеряла свой ритм после последних матчей и их проблемы продолжатся. Пока они не умеют легко возвращаться после неудач, и играть против "Пэлас" на выезде не так просто, поэтому поставим на ничью в этом матче с обменом голами от обоих коллективов.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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