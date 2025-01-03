Кристал Пэлас – Челси. Анонс и прогноз матча 20-го тура АПЛ на 04.01.2025

Английская Премьер-лига. 20-й тур.

4 января. 17:00. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

В матче первого круга между этими соперниками, который состоялся еще в начале сезона, "синие" не смогли обыграть "орлов" у себя дома" и все завершилось вничью 1:1, хотя игровое преимущество было именно у команды Марески.

Теперь прошло немало времени, действие переносится на "Селхерст Парк", а команды выросли. Но учитывая недавнюю форму "синих", здесь может произойти все, что угодно.

Новости "Кристал Пэлас"

Возможно, ожиданий накануне сезона от команды Оливера Гласнера были больше. В один момент даже казалось, что увольнение главного тренера - вполне реальный вариант. Но все выровнялось к середине и они наконец отдалились от зоны вылета, находясь ближе к середине таблицы.

Они выровняли свои результаты и уверенность в собственных силах. Хотя стабильности все еще не хватает. За последние 5 матчей у "орлов" 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Оба поражения произошли в матчах с "Арсеналом", сначала в Кубке Лиги, а затем и в Премьер-лиге. В обоих матчах их наказал Габриэл Жезус.

Кроме этого, удалось обыграть "Брайтон" на выезде, там получилась непростая, но справедливая победа (2:1), также в последнем матче прошлого года они обыграли "Саутгемптон" Ивана Юрича (2:1). Между этими матчами еще была ничья с "Борнмутом" (0:0), которую скорее можно отнести им в актив. То есть неплохие результаты при неплохой, хоть и нестабильной игре.

Новости "Челси"

Как только подопечных Энцо Марески начали причислять к претендентам на титул, они показали, почему именно не могут считаться таковыми. Наступил ли какой-то период кризиса для "синих", или это просто небольшой спад формы, на который не следует обращать внимания в контексте дальнейших результатов, покажет только время.

А пока фиксируем, что они обыграли "Брентфорд" (2:1) и "Шемрок Роверс" в Лиге Конференций (5:1), после чего началась серия из трех неудачных матчей. Сначала ничья с "Эвертоном" (0:0), а затем два поражения подряд при не самой лучшей игре.

Особенно бросается в глаза поражение от "Фулхэма" (1:2), когда в собственных стенах лондонцы умудрились проиграть, ведя в счете до 82-й минуты. А потом выезд к "Ипсвичу", ауйтсайдеру АПЛ, и там проиграли вообще без забитого гола (0:2). Подобные результаты не могут не волновать. Является ли это началом кризиса? Вполне возможно. Посмотрим, как они проявят себя в следующем матче против соперника, которого уже в этом сезоне не смогли обыграть у себя дома.

Турнирная таблица

Личные встречи

01.09.24 АПЛ "Челси" — "Кристал Пэлас" 1:1

12.02.24 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Челси" 1:3

27.12.23 АПЛ "Челси" — "Кристал Пэлас" 2:1

15.01.23 АПЛ "Челси" — "Кристал Пэлас" 1:0

01.10.22 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Челси" 1:2

Цифры и факты

"Челси" выиграл каждый из последних 6 выездных матчей против "Кристал Пэлас" во всех турнирах;

В 7 из последних 9 матчей "Челси" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Оливер Гласнер накануне этого матча имеет 4 потери, не смогут сыграть Матеус Франса, Адам Уортон, Франко Уме-Чибуэзе и Роб Голдинг.

У Энцо Марески проблем немного больше. У него в лазарете продолжают находиться Бенуа Бадиашиль, Уэсли Фофана и Кирнан Дьюсбери-Холл. Такое почти наверняка не сыграют Карни Чуквуемека и Ромео Лавия. Ну и не забываем о дисквалификации Михаила Мудрика.

"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон — Чалоба, Лакруа, Гейи — Муньос, Хьюз, Лерма, Митчелл — Сарр, Эзе — Матета

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Гюсто, Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Нету, Палмер, Санчо — Джексон

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Челси" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Кажется, что молодая команда Энцо Марески потеряла свой ритм после последних матчей и их проблемы продолжатся. Пока они не умеют легко возвращаться после неудач, и играть против "Пэлас" на выезде не так просто, поэтому поставим на ничью в этом матче с обменом голами от обоих коллективов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.