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Брайтон – Арсенал. Анонс и прогноз матча 20-го тура АПЛ на 04.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Брайтоном" и "Арсеналом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 20-й тур.
4 января. 19:30. Брайтон. "Амекс Стэдиум"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Маловероятно, что мы увидим какое-то повторение матча первого круга, где еще в августе "Брайтон" отобрал очки у "Арсенала" и сыграл вничью. Тогда "чайки" были на подъеме и показывали совсем другой футбол. Именно благодаря удачному старту сезона они находятся в середине турнирной таблицы, потому что последние результаты вызывают только слезы у фанатов "Брайтона".
Новости "Брайтона"
Действительно, если бы не удачный старт сезона, то "чайки" бы боролись за выживание, не иначе. Последний раз они побеждали еще в ноябре, после чего только поражения и ничьи. Команда Хюрцелера потеряла свою форму, потеряла скорость и прессинг. Кажется, что они просели в первую очередь физически после такого старта.
За последние 5 матчей "Брайтон" имеет 4 ничьи и 1 поражение. Кажется, что все не так плохо, ведь поражение всего одно, однако здесь нужно видеть контекст и саму игру этой команды, чтобы понять, что проблемы очевидны.
Например, ничья с "Лестером" (2:2) была скорее поражением, также поражение от "Кристал Пэлас" (1:3) в радных стенах. Там они хоть и навязали борьбу в первом тайме, на всю игру их не хватило. Ну и последние 3 матча также завершились вничью. Против "Вест Хэма" (1:1), "Брентфорда" (0:0) и "Астон Виллы" (2:2). Разве что последняя ничья выглядит как действительно неплохой результат, во всех остальных они максимум на ничью и играли, а иногда не проигрывать им везло.
Новости "Арсенала"
Команда Микеля Артеты, в отличие от своего соперника, наконец-то нашла свою форму и готова навязывать борьбу за титул "Ливерпулю". Да, у них есть проблемы с травмами, но "канониры" все еще остаются на плаву.
За последние 5 матчей лондонцы выиграли 4 и 1 раз сыграли вничью. И ничья выглядит скорее случайностью. Произошла она в матче с "Эвертоном", которому трудно забивать, однако и там "канониры" были близки к тому, чтобы выиграть. После той ничьей были только победы до конца года и даже в первом матче 2025-го, который они успели сыграть с "Брентфордом" 1 января.
Удалось обыграть "Кристал Пэлас" (3:2 и 5:1), сначала в Кубке Лиги, а затем и в АПЛ. Затем одолели "Ипсвич" (1:0), где могли забивать и больше. Ну и 1 января нового года успели одолеть "Брентфорд" (3:1), где пропустили первыми, но очень хорошо ответили на этот укол и уверенно выиграли матч. То есть это команда, имеющая свои проблемы, но продолжающая демонстрировать великолепную игру. Кажется, они готовы наказать "Брайтон" за то, как нагло "чайки" отобрали у них очки в матче первого круга.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|18
|14
|3
|1
|45-17
|45
|2
|"Арсенал"
|19
|11
|6
|2
|38-17
|39
|3
|Ноттингем Форест
|19
|11
|4
|4
|26-19
|37
|4
|"Челси"
|19
|10
|5
|4
|38-23
|35
|5
|"Ньюкасл"
|19
|9
|5
|5
|32-21
|32
|6
|"Манчестер Сити"
|19
|9
|4
|6
|32-26
|31
|7
|"Борнмут"
|19
|8
|6
|5
|29-23
|30
|8
|"Фулхэм"
|19
|7
|8
|4
|28-25
|29
|9
|"Астон Вилла"
|19
|8
|5
|6
|28-31
|29
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|19
|6
|9
|4
|29-28
|27
|11
|"Тоттенхэм"
|19
|7
|3
|9
|41-28
|24
|12
|Брентфорд
|19
|7
|3
|9
|33-35
|24
|13
|"Вест Хэм Юнайтед"
|19
|6
|5
|8
|23-35
|23
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|19
|6
|4
|9
|21-26
|22
|15
|"Кристал Пэлас"
|19
|4
|8
|7
|20-27
|20
|16
|Эвертон
|18
|3
|8
|7
|15-24
|17
|17
|"Вулверхэмптон"
|19
|4
|4
|11
|31-42
|16
|18
|Ипсвич Таун
|19
|3
|6
|10
|18-33
|15
|19
|"Лестер Сити"
|19
|3
|5
|11
|22-42
|14
|20
|"Саутгемптон"
|19
|1
|3
|15
|12-39
|6
Личные встречи
21.08.24 АПЛ "Арсенал" — "Брайтон" 1:1
06.04.24 АПЛ "Брайтон" — "Арсенал" 0:3
17.12.23 АПЛ "Арсенал" — "Брайтон" 2:0
14.05.23 АПЛ "Арсенал" — "Брайтон" 0:3
31.12.22 АПЛ "Брайтон" — "Арсенал" 2:4
Цифры и факты
- Каждый из последних 3 матчей "Брайтона" в рамках Премьер-лиги завершился вничью;
- "Брайтон" играл вничью как после первого, так и после второго таймов в последних 3 матчах Премьер-лиги;
- "Арсенал" выиграл каждый из последних 3 матчей в рамках Премьер-лиги.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Фабиан Хюрцелер не сможет рассчитывать на помощь травмированных Джеймса Милнера, Эвана Фергюсона, Данни Уэлбека, Ферди Кадиоглу, Джека Гиншелвуда и Матса Виффера. Это также одна из причин неудачных результатов команды в последнее время. Также, почти наверняка, не сыграет Пёрвис Эступиньян.
Что касается Микеля Артеты, то его команде не поможет Бен Уайт, Такехиро Томиясу, Букайо Сака и Рахим Стерлинг, все травмированы. Также под вопросом Кай Хаверц, а еще дисквалифицирован Юрриен Тимбер.
"Брайтон", 4-2-3-1: Вербрюгген — Лампти, ван Хеке, Данк, Эступиньян — Балеба, Аяри — Груда, Рюттер, Адингра — Педро
"Арсенал", 4-3-3: Рая — Калафиори, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли — Эдегор, Партей, Райс — Нванери, Жезус, Мартинелли
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Брайтоном" и "Арсеналом" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 1:3. Разбитая травмами команда Хюрцелера потеряла ритм, они уже долгое время не могут найти свою игру, которую мы видели на старте сезона. Зато "Арсенал" снова находит себя и их не очень волнуют травмы. Мы ставим на победу "канониров", которые банально мастеровитее и увереннее в себе. Победа уверенная, с преимуществом как минимум в 2 гола.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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