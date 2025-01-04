Манчестер Сити – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.01.2025

Английская Премьер-лига, 20 тур

4 января, 17:00. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Майк Солсбери

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В последний раз "Манчестер Сити" побеждал дважды подряд в октябре прошлого года. Сегодня "горожане" имеют шанс впервые за 15 матчей одержать верх над соперником поединок за поединком. Оппонентом будет "Вест Хэм", который под руководством Лопетеги все еще пытается выйти из кризиса, куда вошел во времена Мойеса. Вроде бы уже и получалось, но последний тур все перечеркнул.

Новости Манчестер Сити

В прошлом туре "горожане" обыграли представителя зоны вылета "Лестер". Дебютный гол в АПЛ забил Савиньо, потом еще и отдал ассист. Сухая победа, с уверенным счетом 2:0, но… События на поле позволяли "лисам" забивать даже не раз. Чего стоят всего два попадания в каркас ворот, а кроме этого было сразу несколько нереализованных моментов. Не должен так играть действующий чемпион против претендента на вылет.

Однако это все одна была победа. Первая за последние шесть матчей. В том числе впервые за пять встреч забил Холанд, прервав свою самую длинную безголевую серию за последние два сезона. Но он все еще отстает от лидера бомбардирского рейтинга Салаха на три гола, как и Сити уступает первому Ливерпулю в турнирной таблице. Только разница более значительна – 14 очков. Все-таки сейчас стоит Гвардиоле и Ко смотреть на более реальную цель: зону Лиги чемпионов. Туда всего четыре зачетных пункта.

Кадры хозяев

Вместе с Родри сейчас лечатся Диаш, Стоунс и Бобб. Также Нунес и Эдерсон не играли в последних трех матчах команды, но их восстановление уже на финальной стадии. Если не сегодня, то в следующих матчах они уже должны быть привлеченными.

Новости Вест Хэма

До прошлого тура "молотобойцы" имели четырехматчевую беспроигрышную серию. Впервые во главе "Вест Хэма" Хулен Лопетеги так долго избегал поражения. И вроде команда начала отталкиваться от зоны вылета и подбираться к середине турнирной таблицы, как на ее пути проехался локомотив под названием "Ливерпуль". Мерсисайдцы буквально смели соперника на его же поле, нанеся ему самое большое домашнее поражение за восемь месяцев.

Пока лондонцы идут 13 в турнирной таблице. До 10 “Брайтона” всего три очка, столько и до 15 “Кристал Пэлас”. От зоны вылета – восемь зачетных пунктов, что вполне приемлемо. Понемногу Хулен Лопетеги нащупывает нужную игру и результаты, но "Вест Хэм" должен пройти этот тяжелый этап. Ведь в рождественско-новогодний период при такой плотности матчей сыграть с "Ливерпулем", "Манчестер Сити", а потом еще и с "Астон Виллой" и крепким сейчас "Фулхэмом" – дорогого стоит. По крайней мере, с точки зрения затрат сил.

Кадры гостей

Надолго выпал ключевой футболист Джеррод Боуэн, который сломал ногу в первом тайме матча против “Ливерпуля”, но доиграл до 60 минуты. Также недавно травмировался Фабянский. Кроме них двоих в лазарете Антонио – он недавно вышел на связь после аварии.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Вест Хэма

Последние пять встреч хозяев

29.12.2024. Лестер – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)

26.12.2024. Манчестер Сити – Эвертон 1:1 (АПЛ)

21.12.2024. Астон Вилла – Манчестер Сити 2:1 (АПЛ)

15.12.2024. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

11.12.2024. Ювентус – Манчестер Сити 2:0 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

29.12.2024. Вест Хэм – Ливерпуль 0:5 (АПЛ)

26.12.2024. Саутгемптон – Вест Хэм 0:1 (АПЛ)

21.12.2024. Вест Хэм – Брайтон 1:1 (АПЛ)

16.12.2024. Борнмут – Вест Хэм 1:1 (АПЛ)

09.12.2024. Вест Хэм – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)

Последние пять матчей между соперниками

31.08.2024. Вест Хэм – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)

19.05.2024. Манчестер Сити – Вест Хэм 3:1 (АПЛ)

16.09.2023. Вест Хэм – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)

03.05.2023. Манчестер Сити – Вест Хэм 3:0 (АПЛ)

07.08.2022. Вест Хэм – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 18 14 3 1 45-17 45 2 "Арсенал" 19 11 6 2 38-17 39 3 Ноттингем Форест 19 11 4 4 26-19 37 4 "Челси" 19 10 5 4 38-23 35 5 "Ньюкасл" 19 9 5 5 32-21 32 6 "Манчестер Сити" 19 9 4 6 32-26 31 7 "Борнмут" 19 8 6 5 29-23 30 8 "Фулхэм" 19 7 8 4 28-25 29 9 "Астон Вилла" 19 8 5 6 28-31 29 10 "Брайтон энд Хоув Альбион" 19 6 9 4 29-28 27 11 "Тоттенхэм" 19 7 3 9 41-28 24 12 Брентфорд 19 7 3 9 33-35 24 13 "Вест Хэм Юнайтед" 19 6 5 8 23-35 23 14 "Манчестер Юнайтед" 19 6 4 9 21-26 22 15 "Кристал Пэлас" 19 4 8 7 20-27 20 16 Эвертон 18 3 8 7 15-24 17 17 "Вулверхэмптон" 19 4 4 11 31-42 16 18 Ипсвич Таун 19 3 6 10 18-33 15 19 "Лестер Сити" 19 3 5 11 22-42 14 20 "Саутгемптон" 19 1 3 15 12-39 6

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Вест Хэм

Прогноз матча Манчестер Сити – Вест Хэм от UA-Football

В третий раз подряд "горожане" встречаются с командой нижней части турнирной таблицы. Но если против “Эвертона” было практически невозможно играть, то похожий по уровню “Лестер” открывал свои ворота не раз в течение матча. У "Вест Хэма" схожая проблема, как у "лысов": в обороне "молотобойцы" ненадежны. Но в атаке – другое дело. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,62).