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Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.01.2025

Англия

У этого дерби повышен градус… был когда-то

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.01.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 20 тур

5 января, 18:30. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Ліверпуль - Манчестер Юнайтед
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Содержание

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В последний раз, когда” Манчестер Юнайтед” побеждал на “Энфилде”, за манкунианцев забивал Уэйн Руни, а у “Ливерпуля” была линия обороны Клайн - Коло Туре - Сахо - Морено с Миньоле на воротах. Это событие произошло почти девять лет назад. И к этому моменту преимущество мерсисайдцев над “красными” дьяволами очень большое. Каждое зачётное очко МЮ в таком противостоянии воспринимается как подвиг. И в текущем случае тоже только чудо может помочь гостям хотя бы не проиграть.

Новости Ливерпуля

После небольшого кризиса периода начала декабря, во время которого подопечные Арне Слота дважды потеряли очки в чемпионате, мерсисайдцы победили четыре раза подряд. Сначала выбили "Саутгемптон" из Кубка лиги с половиной резерва в старте, а затем забили 14 голов за три тура АПЛ: шесть – "Тоттенхэму", три – "Лестеру" и пять – "Вест Хэма". Параллельно пропустили четыре, однако все девять очков были завоеваны уверенно.

Особенно это касается последнего матча в прошлом году – против "молотобойцев". Уже к перерыву “Ливерпуль” вел в Лондоне со счетом 3:0. В итоге довел поединок до 5:0, не дав сопернику ни разу пробить в створ ворот Алиссона. Параллельно с потерями "Челси" команда Слота удобно разместилась на лидерской позиции чемпионата Англии. Перед этим туром отрыв от "Арсенала" составлял шесть очков, от "Челси" – 10. И это еще с двумя поединками "Ливерпуля" в запасе. Весьма комфортное преимущество на фоне очень хорошей формы мерсисайдцев (что с натяжкой можно сказать об оппонентах).

Кадры хозяев

Главная проблема "Ливерпуля" сейчас – это центр обороны. С конца ноября не играет из-за травмы Конате. Его в большинстве случаев заменял Гомес, но сам получил повреждения в прошлом туре. Кванса – следующий в списке в пару ван Дейка, так что пока будет играть он. Хотя Конате уже на финальном этапе восстоновления. Также под вопросом Брэдли.

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Новости Манчестер Юнайтед

Подопечные Аморима проиграли четыре последних матча подряд. После безумного триумфа на "Этихаде" за следующие поединки манкунианцы вылетели от "Тоттенхэма" из Кубка лиги и заработали ноль очков в трех поединках подряд. В том числе проиграли тогда еще команде из зоны вылета "Вулверхэмптону". Более того, за последние три тура "Ман Юнайтед" не забил ни одного гола и однажды проиграл дома разгромно – "Борнмуту".

30 декабря МЮ встречался с "Ньюкаслом". Уже по состоянию на 19 минуту счет был 0:2 в пользу гостей. Манкунианцы не то чтобы два гола не смогли забить… они всего однажды пробили в створ ворот соперника. Хотя и во втором тайме полностью владели инициативой. Но она не создаст моменты сама по себе. На перестройку Аморима нужно очень много времени. Нельзя просто купить трех игроков за 250 миллионов и залатать эту черную дыру под названием "командная игра Манчестер Юнайтед". Надо сначала по крайней мере избавиться от балласта, которого набрали предшественники.

Кадры гостей

А параллельно еще и с лазаретом бороться. Сейчас там четыре футболиста: Линделоф, Маунт, Рашфорд и Шоу. Это еще достаточно небольшая цифра для МЮ. Но даже среди этих игроков разве что Шоу может претендовать на место в составе Аморима.

Последние пять матчей Ливерпуля и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

  • 29.12.2024. Вест Хэм – Ливерпуль 0:5 (АПЛ)
  • 26.12.2024. Ливерпуль – Лестер 3:1 (АПЛ)
  • 22.12.2024. Тоттенхэм – Ливерпуль 3:6 (АПЛ)
  • 18.12.2024. Саутгемптон – Ливерпуль 1:2 (Кубок лиги)
  • 14.12.2024. Ливерпуль – Фулхэм 2:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 30.12.2024. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед 0:2 (АПЛ)
  • 26.12.2024. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)
  • 22.12.2024. Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3 (АПЛ)
  • 19.12.2024. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 4:3 (Кубок лиги)
  • 15.12.2024. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

01.09.2024. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 0:3 (АПЛ)

04.08.2024. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 0:3 (ТМ)

07.04.2024. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

17.03.2024. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3 (после д. ч.) (Кубок Англии)

17.12.2023. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.01.2025 - изображение 4"Ливерпуль"

 18 14 3 1 45-17 45
2

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.01.2025 - изображение 5"Арсенал"

 19 11 6 2 38-17 39
3

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.01.2025 - изображение 6Ноттингем Форест

 19 11 4 4 26-19 37
4

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.01.2025 - изображение 7"Челси"

 20 10 6 4 39-24 36
5

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.01.2025 - изображение 8"Ньюкасл"

 20 10 5 5 34-22 35
6

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.01.2025 - изображение 9"Манчестер Сити"

 20 10 4 6 36-27 34
7

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.01.2025 - изображение 10"Борнмут"

 20 9 6 5 30-23 33
8

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.01.2025 - изображение 11"Астон Вилла"

 20 9 5 6 30-32 32
9

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.01.2025 - изображение 12"Фулхэм"

 19 7 8 4 28-25 29
10

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.01.2025 - изображение 13Брентфорд

 20 8 3 9 38-35 27
11

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.01.2025 - изображение 14"Брайтон энд Хоув Альбион"

 19 6 9 4 29-28 27
12

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.01.2025 - изображение 15"Тоттенхэм"

 20 7 3 10 42-30 24
13

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.01.2025 - изображение 16"Вест Хэм Юнайтед"

 20 6 5 9 24-39 23
14

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.01.2025 - изображение 17"Манчестер Юнайтед"

 19 6 4 9 21-26 22
15

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.01.2025 - изображение 18"Кристал Пэлас"

 20 4 9 7 21-28 21
16

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.01.2025 - изображение 19Эвертон

 19 3 8 8 15-25 17
17

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.01.2025 - изображение 20"Вулверхэмптон"

 19 4 4 11 31-42 16
18

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.01.2025 - изображение 21Ипсвич Таун

 19 3 6 10 18-33 15
19

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.01.2025 - изображение 22"Лестер Сити"

 20 3 5 12 23-44 14
20

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.01.2025 - изображение 23"Саутгемптон"

 20 1 3 16 12-44 6

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед

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5.80
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9.27
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Прогноз матча Ливерпуль – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Главное для манкунианцев – это избежать разгрома. А еще лучше забить. В последних пяти матчах на "Энфилде" МЮ отличился ноль раз. А за последние девять здесь забил только Лингард. В то же время, часто манкунианцы едут из красной части Ливерпуля с корзиной голов. Потому можно выбрать два прогноза против гостей. Прогнозы: Сухая победа Ливерпуля (Кф 2,32), Мохамед Салах забьет гол (Кф 1,80).

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