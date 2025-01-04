Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.01.2025

Английская Премьер-лига, 20 тур

5 января, 18:30. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Прямая трансляция: Setanta Sports

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В последний раз, когда” Манчестер Юнайтед” побеждал на “Энфилде”, за манкунианцев забивал Уэйн Руни, а у “Ливерпуля” была линия обороны Клайн - Коло Туре - Сахо - Морено с Миньоле на воротах. Это событие произошло почти девять лет назад. И к этому моменту преимущество мерсисайдцев над “красными” дьяволами очень большое. Каждое зачётное очко МЮ в таком противостоянии воспринимается как подвиг. И в текущем случае тоже только чудо может помочь гостям хотя бы не проиграть.

Новости Ливерпуля

После небольшого кризиса периода начала декабря, во время которого подопечные Арне Слота дважды потеряли очки в чемпионате, мерсисайдцы победили четыре раза подряд. Сначала выбили "Саутгемптон" из Кубка лиги с половиной резерва в старте, а затем забили 14 голов за три тура АПЛ: шесть – "Тоттенхэму", три – "Лестеру" и пять – "Вест Хэма". Параллельно пропустили четыре, однако все девять очков были завоеваны уверенно.

Особенно это касается последнего матча в прошлом году – против "молотобойцев". Уже к перерыву “Ливерпуль” вел в Лондоне со счетом 3:0. В итоге довел поединок до 5:0, не дав сопернику ни разу пробить в створ ворот Алиссона. Параллельно с потерями "Челси" команда Слота удобно разместилась на лидерской позиции чемпионата Англии. Перед этим туром отрыв от "Арсенала" составлял шесть очков, от "Челси" – 10. И это еще с двумя поединками "Ливерпуля" в запасе. Весьма комфортное преимущество на фоне очень хорошей формы мерсисайдцев (что с натяжкой можно сказать об оппонентах).

Кадры хозяев

Главная проблема "Ливерпуля" сейчас – это центр обороны. С конца ноября не играет из-за травмы Конате. Его в большинстве случаев заменял Гомес, но сам получил повреждения в прошлом туре. Кванса – следующий в списке в пару ван Дейка, так что пока будет играть он. Хотя Конате уже на финальном этапе восстоновления. Также под вопросом Брэдли.

Новости Манчестер Юнайтед

Подопечные Аморима проиграли четыре последних матча подряд. После безумного триумфа на "Этихаде" за следующие поединки манкунианцы вылетели от "Тоттенхэма" из Кубка лиги и заработали ноль очков в трех поединках подряд. В том числе проиграли тогда еще команде из зоны вылета "Вулверхэмптону". Более того, за последние три тура "Ман Юнайтед" не забил ни одного гола и однажды проиграл дома разгромно – "Борнмуту".

30 декабря МЮ встречался с "Ньюкаслом". Уже по состоянию на 19 минуту счет был 0:2 в пользу гостей. Манкунианцы не то чтобы два гола не смогли забить… они всего однажды пробили в створ ворот соперника. Хотя и во втором тайме полностью владели инициативой. Но она не создаст моменты сама по себе. На перестройку Аморима нужно очень много времени. Нельзя просто купить трех игроков за 250 миллионов и залатать эту черную дыру под названием "командная игра Манчестер Юнайтед". Надо сначала по крайней мере избавиться от балласта, которого набрали предшественники.

Кадры гостей

А параллельно еще и с лазаретом бороться. Сейчас там четыре футболиста: Линделоф, Маунт, Рашфорд и Шоу. Это еще достаточно небольшая цифра для МЮ. Но даже среди этих игроков разве что Шоу может претендовать на место в составе Аморима.

Последние пять матчей Ливерпуля и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

29.12.2024. Вест Хэм – Ливерпуль 0:5 (АПЛ)

26.12.2024. Ливерпуль – Лестер 3:1 (АПЛ)

22.12.2024. Тоттенхэм – Ливерпуль 3:6 (АПЛ)

18.12.2024. Саутгемптон – Ливерпуль 1:2 (Кубок лиги)

14.12.2024. Ливерпуль – Фулхэм 2:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

30.12.2024. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед 0:2 (АПЛ)

26.12.2024. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)

22.12.2024. Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3 (АПЛ)

19.12.2024. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 4:3 (Кубок лиги)

15.12.2024. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

01.09.2024. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 0:3 (АПЛ)

04.08.2024. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 0:3 (ТМ)

07.04.2024. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

17.03.2024. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3 (после д. ч.) (Кубок Англии)

17.12.2023. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 18 14 3 1 45-17 45 2 "Арсенал" 19 11 6 2 38-17 39 3 Ноттингем Форест 19 11 4 4 26-19 37 4 "Челси" 20 10 6 4 39-24 36 5 "Ньюкасл" 20 10 5 5 34-22 35 6 "Манчестер Сити" 20 10 4 6 36-27 34 7 "Борнмут" 20 9 6 5 30-23 33 8 "Астон Вилла" 20 9 5 6 30-32 32 9 "Фулхэм" 19 7 8 4 28-25 29 10 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27 11 "Брайтон энд Хоув Альбион" 19 6 9 4 29-28 27 12 "Тоттенхэм" 20 7 3 10 42-30 24 13 "Вест Хэм Юнайтед" 20 6 5 9 24-39 23 14 "Манчестер Юнайтед" 19 6 4 9 21-26 22 15 "Кристал Пэлас" 20 4 9 7 21-28 21 16 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17 17 "Вулверхэмптон" 19 4 4 11 31-42 16 18 Ипсвич Таун 19 3 6 10 18-33 15 19 "Лестер Сити" 20 3 5 12 23-44 14 20 "Саутгемптон" 20 1 3 16 12-44 6

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Ливерпуль – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Главное для манкунианцев – это избежать разгрома. А еще лучше забить. В последних пяти матчах на "Энфилде" МЮ отличился ноль раз. А за последние девять здесь забил только Лингард. В то же время, часто манкунианцы едут из красной части Ливерпуля с корзиной голов. Потому можно выбрать два прогноза против гостей. Прогнозы: Сухая победа Ливерпуля (Кф 2,32), Мохамед Салах забьет гол (Кф 1,80).