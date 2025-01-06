Арсенал – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча Кубка Лиги на 07.01.2025

Кубок Английской Лиги. Полуфинал. Первый матч.

7 января. 22:00. Лондон. "Эмирейтс Стэдиум"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Именно та стадия Кубка Английской Лиги, когда можно с превеликим интересом включать матчи этого турнира. Команды могут по-разному воспринимать данное соревнование, но когда ты попадаешь в полуфинал, то уже начинаешь думать о победе, а потому становишься серьезнее это все воспринимать.

Интересно, увидим ли мы основные составы от обоих тренеров, но как бы там ни было, ошибаться еще можно, поскольку это не один матч на вылет, а двухматчевое противостояние.

Новости "Арсенала"

Микель Артета и его команда, несмотря на травмы, идут относительно уверенно и продолжают свою борьбу с "Ливерпулем", который продолжает лидировать в турнирной таблице. Лишь в последнем матче впервые за долгое время произошла потеря очков, которая могла разочаровать болельщиков: сыграли вничью с "Брайтоном" 1:1 при несколько спорном пенальти в пользу "чаек".

Зато до этого были победы. Дважды одолели "Кристал Пэлас", сначала в Кубке Лиги, а затем и в АПЛ. Также в непростом матче обыграли "Ипсвич" (1:0), а также провели тяжелый выезд к "Брентфорду", где также выиграли относительно спокойно, хоть и первыми пропустили гол (3:1).

Конечно, потеря Букайо Сака и исполнителей обороны влияет на общий рисунок игры, куда без этого. Однако "канониры" и так справляются, по крайней мере пока что. Но и очень крепких соперников у них уже не было долгое время и испытание "Ньюкаслом" точно будет именно таким. Насколько серьезно они воспринимают этот матч и сколько сил готовы отдать ради победы? Это мы узнаем непосредственно во время игры.

Новости "Ньюкасла"

Подопечные Эдди Гау сейчас в лучшей форме за очень долгое время. Кубок Лиги - это их турнир и обычно они там доходят до поздних стадий. "Сороки" и так уже в полуфинале, однако остается один непростой шаг до того, чтобы получить возможность выиграть трофей.

Они выиграли каждый из последних 5 матчей и большинство из этих побед получились невероятно уверенными. Когда в состав вернулся Александер Исак, а Джейкоб Мерфи набрал отличную форму, атака этой команды заиграла новыми красками.

Переиграли "Бренфторд" (3:1), затем разгромили "Ипсвич" (4:0). Хотя могли забивать гораздо больше в той игре. Также не заметили "Астон Виллу" (3:0), могли громить "Манчестер Юнайтед" еще в первом тайме, однако ограничились двумя голами. Ну и в последнем туре был непростой выезд к "Тоттенхэму", где пропустили первыми, но смогли отыграться и забрать все три очка.

Эта команда умеет быть разной и именно это будет едва ли не главной проблемой для Артеты. Они умеют как атаковать и прессинговать впереди, так и садиться в оборону, отстаивая добытый результат.

Личные встречи

02.11.24 АПЛ "Ньюкасл" — "Арсенал" 1:0

24.02.24 АПЛ "Арсенал" — "Ньюкасл" 4:1

04.11.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Арсенал" 1:0

07.05.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Арсенал" 0:2

03.01.23 АПЛ "Арсенал" — "Ньюкасл" 0:0

Цифры и факты

"Арсенал" выиграл 11 из последних 13 домашних матчей против "Ньюкасла" во всех турнирах;

В 7 из последних 8 матчей между "Арсеналом" и "Ньюкаслом" проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Микель Артета не сможет рассчитывать в этом матче на помощь Такехиро Томиясу, Бена Уайта, Рахима Стерлинга и Букайо Сака. Все эти джентльмены травмированы. Под вопросом участие Кая Гаверца и Итана Нванери. Также не сыграет второй голкипер Нето, потому что он уже заигран в этом сезоне Кубка Лиги за "Борнмут".

Что касается "Ньюкасла", то там есть две большие потери именно из-за дисквалификаций. Не сыграют из-за этого Фабиан Шер и Бруно Гимараес. Под вопросом физическая готовность Свена Ботмана. Ну и травмированы Эмиль Крафт, Джамал Ласселс, Каллум Уилсон и Ник Поуп.

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Тимбер, Салиба, Кивиор, Льюис-Скелли — Эдегор, Жоржиньо, Райс — Мартинелли, Жезус, Троссар

"Ньюкасл", 4-3-3: Дубравка — Ливраменто, Берн, Келли, Холл — Уиллок, Тонали, Жоэлинтон — Мерфи, Исак, Гордон

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Ньюкаслом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. На самом деле, здесь многое зависит от стартовых составов и того, насколько глубокая будет ротация, особенно от Микеля Артеты. И если бы были готовы играть Гимараес и Шер, два ключевых исполнителя в своих звеньях, можно было бы говорить, что "сороки" могут зацепиться за ничью. Однако здесь, кажется, будет минимальная победа "Арсенала". Они получат себе небольшое преимущество перед вторым матчем на "Сент-Джеймс Парк".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.