Тоттенхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Кубка Лиги на 08.01.2025

Кубок Английской Лиги. Полуфинал. Первый матч.

8 января. 22:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Кажется, что проблем у команды Анге Постекоглу только увеличится после этого матча. Не так давно "Ливерпуль" на их же стадионе разбил "шпор" со счетом 3:6 и теперь они снова встречаются, уже в рамках полуфинала Кубка Английской Лиги.

Конечно, когда остается шаг до финала, то мотивации обоим коллективам будет хватать. Поэтому рассчитывать на расслабленность соперника не приходится.

Новости "Тоттенхэма"

Прямо сейчас подопечные Анхе Постекоглу не могут выиграть 4 матча подряд. Последний раз они покидали поле в качестве победителей как раз в рамках Кубка Лиги, когда в четвертьфинале турнира 19 декабря "шпоры" обыграли "Манчестер Юнайтед" (4:3).

После этого начались реальные проблемы. Проблемы не только в контексте результатов, но и в плане самой игры. Команда страдает от больших кадровых потерь, а компенсировать их не может, от чего теряется динамика, структура и скорости. Возможно, все могло бы быть лучше, если главный тренер был более гибким, но это Постекоглу, он всегда играет в свой атакующий футбол.

После той победы над "Юнайтед" в Кубке у них 3 поражения и 1 ничья. Проиграли "Ливерпулю" (3:6), "Ноттингем Форест" (0:1) и в прошлом туре "Ньюкаслу" (1:2). Также была ничья, когда они упустили победу над "Вулверхэмптоном" на последних минутах (2:2). Как после этого возвращаться на победный путь, когда соперником является "Ливерпуль"? Ответить трудно, но лондонцы попытаются.

Новости "Ливерпуля"

Арне Слот и его команда все еще в порядке, несмотря на потерю очков в матче против "Манчестер Юнайтед" в прошлом туре Премьер-лиги. Там вообще могло все завершиться поражением, если бы Харри Магуайр был точнее на последних минутах, однако мерсисайдцы сами не забили кучу шансов, которые были раньше.

До этой потери очков были исключительно победы. В четвертьфинале Кубка Лиги они обыграли "Саутгемптон" (2:1), затем не заметили тот самый "Тоттенхэм" в гостях, к которому пожалуют снова в гости (6:3), затем провели легкую прогулку против "Лестера", где одержали комфортную победу 3:1, хотя там и первыми пропустили. Ну и выезд к "Вест Хэму" был очередным уничтожением оппонента (5:0).

У этой команды есть потенциал забрать вообще все возможные трофеи в этом сезоне. Сделать это будет невероятно сложно, но если кто-то и готов к подобному, то это "Ливерпуль". Первый матч будет на выезде, затем ответный матч на "Энфилде". Здесь можно даже не побеждать, а все вопросы решить у себя дома. Интересно, что по этому поводу думает сам Арне Слот.

Личные встречи

22.12.24 АПЛ "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" 3:6

05.05.24 АПЛ "Ливерпуль" — "Тоттенхэм" 4:2

30.09.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" 2:1

30.04.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Тоттенхэм" 4:3

08.11.22 АПЛ "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" 1:2

Цифры и факты

"Ливерпуль" забил как минимум 2 гола в 12 из последних 15 матчей против "Тоттенхэма" во всех турнирах;

"Ливерпуль" выигрывал как после первого, так и после второго таймов в 6 из последних 8 выездных матчей против "Тоттенхэма" во всех турнирах;

В 8 из последних 9 матчей между этими соперниками во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Катастрофа. Другим словом ситуацию с кадровыми потерями Анхе Постекоглу не описать. Итак, список игроков, которые пропустят игру из-за травмы: Бен Дэвис, Кристиан Ромеро, Уилсон Одобер, Микки ван де Вен, Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи. Кроме того, двое игроков дисквалифицированы на эту игру: Папе Матар Сарр и Джеймс Маддисон. А еще под большим вопросом Раду Дрегушин, Ришарлисон, Майки Мур и Фрейзер Форстер. Ух ты.

У Арне Слота только один травмированный - Джо Гомез. Также под вопросом Доминик Собослай, все остальные готовы играть.

"Тоттенхэм", 4-2-3-1: Кински — Порро, Дрегушин, Грей, Спенс — Биссума, Бентанкур — Джонсон, Кулусевски, Сон — Соланке

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Келлехер — Брэдли, Конате, ван Дейк, Цимикас — Эндо, Мак Аллистер — Кьеза, Джонс, Гакпо — Нуньес

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:4. Матчи между этими командами - это почти всегда голевые перестрелки, которые завершаются в пользу мерсисайдцев. Возможно, если бы не травмы команды Постекоглу, можно было бы представить их победу в этом матче. Однако отсутствие такого количества игроков в составе почти гарантирует веселый матч, который должен заканчиваться в пользу "Ливерпуля". Все будет решаться на "Энфилде", впрочем команда Слота имеет шанс закрыть большинство вопросов уже здесь.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.