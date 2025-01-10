Ливерпуль – Аккрингтон. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 11.01.2025

Кубок Англии. 1/32 финала

11 января. 14:15. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Льюис Смит (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Третий раунд Кубка Англии — традиционная классика английского футбола в начале января. Наконец в турнир вступают клубы Премьер-лиги и это время для особых сказочных историй маленьких клубов, которые нередко дают хороший бой фаворитам.

Может ли "Аккрингтон" стать сенсацией в этом году? Верится мало, но магия Кубка Англии дарила нам и не такие неожиданные истории, поэтому будем смотреть и наслаждаться, а пока разберемся, с чем к этому матчу подходят обе команды.

Новости "Ливерпуля"

Подопечные Арне Слота на этой неделе проиграли впервые с сентября прошлого года, а перед этим не смогли у себя дома победить "Манчестер Юнайтед", разыграв с "дьяволами" ничью 2:2. То есть прямо сейчас мерсисайдцы точно не в лучшей форме. Однако каждый матч стоит рассматривать отдельно.

Например, в игре "Манчестер Юнайтед" все было не так плохо в плане игры, Салах и компания создали немало моментов и могли побеждать. А уже с "Тоттенхэмом" в Кубке Лиги, где они проиграли 0:1, не было и игры. И в этом главная проблема, которая может либо волновать, либо вообще не приниматься во внимание.

В этом главная проблема: выборка матчей слишком мала, чтобы говорить о спаде формы мерсисайдцев. Да и есть ощущение, что даже если это действительно спад, то с "Аккрингтоном" проблем все равно не будет. Перед этими двумя матчами без побед у хозяев "Энфилда" была очень длинная победная серия. Возможно, они начнут новую уже в субботу.

Новости "Аккрингтона"

Команда Джона Дулана выступает в Лиге 2, это четвертый по силе дивизион в английской пирамиде. И даже там они не являются середняком или претендентом на повышение. По факту они борются за выживание, пока имея неплохой запас очков от опасной зоны, а именно 5.

В Лиге вся борьба этой команды только впереди, поэтому расслабляться точно слишком рано. За последние 5 матчей у них 2 победы, 2 поражения и 1 ничья. Стоит отметить, что две победы произошли как раз в двух предыдущих встречах. Все матчи в рамках чемпионата. Там они успели обыграть "Колчестер" (2:0) и "Гримсби" (3:2).

С другой стороны, проиграли "Карлайлу" (1:2) и "Солфорду" (0:2). Ну и в середине декабря еще была ничья против "Флитвуда" (1:1). Приезд на "Энфилд" - это будет особое событие для всей команды и какой бы результат там не был, они покинут поле довольными. А может все же попытаются оформить большую сенсацию?

Цифры и факты

Это будет первый матч между этими командами в истории, ранее они не встречались даже в товарищеских матчах;

В 6 из последних 7 матчей "Ливерпуля" проходила ставка ТБ 2.5;

В 8 из последних 11 матчей "Аккрингтона" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Особых кадровых проблем перед этим матчем нет. Арне Слот не сможет рассчитывать на Джо Гомеза, также под вопросом участие Джаррелла Куанси и Доминика Собослая. Все остальные готовы. А у "Аккрингтона" вообще нет потерь перед игрой.

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Келлехер — Брэдли, Конате, Эндо, Цимикас — Мортон, Нйони — Кьеза, Эллиотт, Гакпо — Нуньес

"Аккрингтон", 3-4-1-2: Креллин — Алджофри, Роусон, Аве — Лав, Койл, Кумбени, Вудс — Уили — Уолтон, Костелло

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ливерпуль" — "Аккрингтон" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Аккрингтоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:0. Команды с разных полюсов и разного уровня, но обе любят забивать и забивать много. Наверное, мерсисайдцы используют значительную ротацию состава и какого-то невероятного погрома мы не увидим. Однако уверенно победу с разницей в 3 гола - вполне возможно. На это и поставим.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.