Челси – Моркам. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 11.01.2025

Кубок Англии. 1/32 финала

11 января. 17:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Эндрю Китчен (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Шанс для "Челси" наконец-то снова почувствовать вкус побед. Они стартуют в Кубке Англии на домашнем стадионе и соперник не выглядит как-то грозно, поэтому если здесь не проходить дальше при спокойной игре и с комфортным счетом, болельщики не поймут.

Ну а "Моркам" попытается стать именно той командой, которая станет сенсацией в этом сезоне и выбьет из старейшего турнира мира гранда. Получится ли это? В футболе все возможно.

Новости "Челси"

Подопечные Энцо Марески не побеждают в 4 матчах подряд, последняя победа была еще 19 декабря против "Шемрок Роверс" в Лиге Конференций (5:1). После того началась черная полоса, конца которой пока не видно. И важно отметить, что проблема не только в результатах, но и в игре команды. Они выглядели уставшими, истощенными. Возможно, именно отдых в одну неделю перед этим матчем и перед следующим матчем АПЛ, поможет вернуть себе форму.

В последних 4 матчах 2 поражения и 2 ничьи. Сначала не забили ни одного гола в ворота "Эвертона" (0:0), затем проиграли "Фулхэму" (1:2) у себя дома, пропустив 2 гола на последних минутах. Затем без шансов уступили на выезде одному из аутсайдеров АПЛ "Ипсвичу" (0:2). Ну и в прошлом туре не смогли обыграть "Кристал Пэлас", снова пропустив гол на последних минутах (1:1).

Очевидно, они хотят вернуться на победный путь и игра с "Моркамом" - хорошая для этого возможность. Однако даже если здесь будет победа, то опасений по поводу следующего матча в АПЛ не станет меньше.

Новости "Моркама"

Команда Дерека Адамса - это один из главных аутсайдеров Лиги 2, которая является четвертым по силе дивизионом в английской футбольной пирамиде. Они сейчас идут на предпоследнем, 24-м месте.

За последние 5 матчей на их счету 3 поражения и 2 победы. Удалось обыграть "Транмер" (2:0) и "Карлайл", который идет на последней строчке в дивизионе (1:0). Кроме двух удачных матчей, их обыграл "Челтенем" (0:2), "Бромли" (0:2) и "Солфорд" (0:1).

"Креветки" точно не в лучшей форме и прямо сейчас все идет к тому, что в следующем сезоне они окажутся уже в пятом дивизионе. Возможно, если они сделают большую ставку на этот матчи и оформят большую сенсацию в Кубке, это поможет им вдохновиться для дальнейших побед. Кто знает. Но подходят к этому матчу они не в лучшем состоянии.

Цифры и факты

Это второй в истории матч между этими соперниками. Первый произошел в 2021 году, когда на этом же этапе Кубка Англии "синие" обыграли "креветок" со счетом 4:0.

В 3 из 5 последних матчей "Челси" проходила ставка ТМ 2.5;

В последних 6 матчей "Моркама" проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Моркама" по сути нет потерь перед этим матчем, все готовы выходить на поле. Что касается "Челси", то Мареска не может рассчитывать на помощь Уэсли Фофана, Бенуа Бадиашиля и Кирнана Дьюсбери-Голла, у них травмы. Также под вопросом Карни Чуквуэмека. Ну и Михаил Мудрик все еще отстранен от футбола за свой допинг-скандал.

"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Джеймс, Дисаси, Ачемпонг, Вейга — Лавия, Чуквуэмека — Мадуэке, Нкунку, Феликс — Гию

"Моркам", 4-2-3-1: Бургойн — Хендри, Уильяим, Стотт, Тутонда — Уайт, Джонс — Толлитт, Сонго, Слю — Дакерс

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Моркамом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:0. Конечно, в последнее время у команды Марески проблемы с результатами и игрой, но мы говорим о матче против аутсайдера четвертого дивизиона. Естественно, здесь ожидается относительно легкая прогулка и уверенная победа фаворитов. Вот такой банальный прогноз мы и сделаем.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.