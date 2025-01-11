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Манчестер Сити – Солфорд Сити. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 11.01.2025
Полный разгром или сенсация?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Англии, третий раунд
11 января, 19:45. "Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Джошуа Смит
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
В прошлом сезоне "Манчестер Сити" играл в финале Кубка Англии. Собственно, как и в позапрошлом тоже. Однако если в 2023 году "горожане" обыграли "Манчестер Юнайтед", то в июне 2022 было уже все наоборот: тогда Манчестер засиял красными цветами. Теперь же свою тропу к вершине старейшего футбольного турнира Европы подопечные Гвардиолы начинают с поединка против представителя четвертого дивизиона.
Новости Манчестер Сити
В последних двух матчах "горожане" заработали уверенные шесть очков. Впервые с октября прошлого года это получилось у "Ман Сити". Хотя и это были встречи с “Лестером” и “Вест Хэмом”, но они все равно показали медленный выход команды Гвардиолы из кризиса. Ведь в декабре и ноябре подопечные испанца терпели неудачу в том числе и против более слабых команд.
В АПЛ "горожане" идут шестыми. О чемпионской борьбе можно забыть – это что-то нереальное, если смотреть на ситуацию холодной головой. А вот зона Лиги чемпионов или даже топ-3 – вполне достижимая цель. Тем более, что вскоре МС ждут матчи с "Челси", "Арсеналом" и "Ньюкаслом", которые идут выше команды Гвардиолы. А значит и соответвущие битвы "за шесть очков". Параллельно еще и матчи ЛЧ, где тоже все довольно грустно (22 место). Поэтому сегодня скорее ожидать больших перемен от Гвардиолы.
Кадры хозяев
Матч неделю назад против “Вест Хэма” пропускали Бобб, Родри, Диаш, Эдерсон и Стоунс. Некоторые из них уже тогда были близки к выходу из лазарета. Если все-таки они готовы, к сегодняшнему поединку – отличный случай вернуться после травмы.
Новости Солфорд Сити
Если в прошлом сезоне "эммис" заняли 20 место во Второй лиге, то в текущей кампании дела обстоят гораздо лучше. Пока же подопечные воспитанника "Ливерпуля" (который в итоге играл только в низших лигах) Карла Робинсона замыкают тройку лидеров первенства четвертого дивизиона Англии. Это место в конце сезона позволяет подняться на одну ступеньку лигами выше.
В частности, поражают последние результаты. За шесть крайних матчей "Солфорд" не только победил в каждом, но и не пропустил ни одного гола. Параллельно команда играет еще в двух турнирах, ведь из Кубка лиги вылетела еще в августе. В Трофее футбольной лиги "эммис" продолжают борьбу за титул, а в Кубке Англии уже прошли "Шрусбери" (2:1) и "Челтнем" (2:0) – представителей первой и второй лиг соответственно. Однако на этот раз будет действительно серьезный соперник
Кадры гостей
Самыми дорогими игроками "Солфорда" является защитник Томас Эдвардс: аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро. Очень солидная разница с Эрлингом Холандом, у которого ценник равняется 200 млн евро. А главной звездой текущего сезона является 30-летний Коул Стоктон, который оформил 7+2 в 20 матчах Второй лиги, а кроме этого забивал в Кубке Англии и Трофеи футбольной лиги.
Последние пять матчей Манчестер Сити и Солфорд Сити
Последние пять встреч хозяев
- 04.01.2025. Манчестер Сити – Вест Хэм 4:1 (АПЛ)
- 29.12.2024. Лестер – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)
- 26.12.2024. Манчестер Сити – Эвертон 1:1 (АПЛ)
- 21.12.2024. Астон Вилла – Манчестер Сити 2:1 (АПЛ)
- 15.12.2024. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 04.01.2025. Милтон Кинз Донз – Солфорд 0:1 (Вторая лига)
- 01.01.2025. Харрогейт – Солфорд 0:2 (Вторая лига)
- 29.12.2024. Солфорд – Моркем 1:0 (Вторая лига)
- 26.12.2024. Солфорд – Барроу 3:0 (Вторая лига)
- 21.12.2024. Аккрингтон – Солфорд 0:2 (Вторая лига)
Личные встречи между соперниками
Еще ни разу раньше команды не играли между собой
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Солфорд Сити
Прогноз матча Манчестер Сити – Солфорд Сити от UA-Football
Разница между командами – колоссальная. То, что у "Солфорд" – шестиматчевая сухая победная серия – это хорошо. Но он завоевал ее в матчах Второй лиги. Кризис “МС” не настолько чрезвычайный, чтобы терпеть крах в таких поединках. Поэтому это будет для Гвардиолы проверка резерва (и даже не ближайшего), а для "Солфорд Сити" – отличный опыт на большом (пусть и незаполненном) стадионе. Прогноз: Фора "Манчестер Сити" -3 (Кф 1,73).
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