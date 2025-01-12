Центральный поединок. Арсенал – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 12.01.2025

Кубок Англии, 1/32 финала

12 января, 17:00. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Первый серьезный раунд Кубка Англии, где вступают представители АПЛ, не всегда получается действительно интересным. Вчера "Сити" обыграл соперника 8:0, "Челси" – 5:0, "Ливерпуль" и "Брайтон" – по 4:0. Все из-за значительной разницы в классе. Но в нашем случае встреча любопытных команд. И пусть МЮ в кризисе, однако на матче против топовых соперников Аморим, похоже, настраивать уже умеет.

Новости Арсенала

После четырехматчевой победной серии пришли две неудачи. Следует отметить, что против достойных соперников. Но все равно это были неприятные результаты. Неделю назад подопечные Артеты потеряли преимущество в выездном матче против “Брайтона” в рамках АПЛ, а несколько дней назад проиграли дома “Ньюкаслу” в полуфинале Кубка лиги. Причем "сороки" забили два гола, не пропустив ни одного. Очень тяжело будет вернуться в игру "Арсенала" в ответном матче.

"Канониры" все еще борются за чемпионство. Несмотря на потерю очков в прошлом туре, отрыв от "Ливерпуля" остался прежним – шесть баллов. Благодаря “Манчестер Юнайтед”, который вывез ничью из Энфилда в параллельном поединке. Впереди у "Арсенала" будет "Тоттенхэм" и "Астон Вилла" с интервалом в три дня. То есть за шесть дней подопечные Артеты сыграют против трех очень хороших по подбору игроков команд. Не позавидуешь.

Кадры хозяев

Учитывая это, испанский наставник должен дать отдохнуть основным футболистам. Против "Ньюкасла" в Кубке лиги сыграл стартовый состав, поэтому хотя бы сегодня будет привлечен резерв. Четыре футболиста точно не сыграют: Сака, Томмиасу, Уайт и Нванери. Хоть Зинченко может получить шанс.

Новости Манчестер Юнайтед

В прошлом туре чемпионата "красные дьяволы" ничейным матчем также прервали серию. Однако не "из-за", а "благодаря". Ведь до этого подопечные Аморима четырежды проиграли. Три раза – без ни одного забитого. В том числе – дома разгромно "Борнмуту" и в гостях представителю зоны вылета "Вулверхэмптону". Поэтому до выездного матча против "Ливерпуля" футбольная общественность воспринимала МЮ, как мальчиков для избиения на "Энфилде".

Однако произошло не так, как предполагалось. Манкунианцы не то, что вырвали в гостях ничью, но выигрывать должны были. Аморим отлично подготовил команду к очень тяжелому сопернику. Сильные стороны "Ливерпуля" никуда не делись, но МЮ с ними справился. Еще и свои показал. Это была первая реально отличная игра от Аморима. Так и на что-то большее можно надеяться, чем на текущее 13 место в АПЛ. И вот именно матч с "Арсеналом" может показать, не был ли результат на "Энфилде" случайностью.

Кадры гостей

Линделоф, Маунт, Рашфорд и Шоу пропускали прошлый матч. Но это не то чтобы важные потери для Аморима. С Виктором и Маркусом “Ман Юнайтед” и так уже готов попрощаться. С Маунтом это тоже придется сделать. Надежда только на Люка, но он в последнее время постоянно находится в лазарете.

Последние пять матчей Арсенала и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

07.01.2025. Арсенал – Ньюкасл Юнайтед 0:2 (Кубок лиги)

04.11.2025. Брайтон – Арсенал 1:1 (АПЛ)

01.01.2025. Брентфорд – Арсенал 1:3 (АПЛ)

27.12.2024. Арсенал – Ипсвич 1:0 (АПЛ)

21.12.2024. Кристал Пэлас – Арсенал 1:5 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

05.01.2025. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)

30.12.2024. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед 0:2 (АПЛ)

26.12.2024. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)

22.12.2024. Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3 (АПЛ)

19.12.2024. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 4:3 (Кубок лиги)

Последние пять личных встреч между командами

04.12.2024. Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)

28.07.2024. Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:1 (ТМ)

12.05.2024. Манчестер Юнайтед – Арсенал 0:1 (АПЛ)

03.09.2023. Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:1 (АПЛ)

22.07.2023. Арсенал – Манчестер Юнайтед 0:2 (ТМ)

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Арсенал – Манчестер Юнайтед от UA-Football

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Всего чуть больше месяца назад играли команды в рамках АПЛ. Тогда все решили угловые: "Арсенал" снова применил свою сильную сторону, а МЮ снова показал слабую. Сейчас немного будет другой футбол. Теперь "канониры" немного в эмоциональном упадке, а "красные дьяволы", наоборот, на возвышении. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,76).