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Челси – Борнмут. Анонс и прогноз матча 21-го тура АПЛ на 14.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Челси" и "Борнмутом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 21-й тур.
14 января. 21:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Илья Забарный и компания на расстоянии одной победы, чтобы догнать "Челси" в турнирной таблице. Команда Марески так успешно начала сезон, но в последнее время просела как по игре, так и по результатам. Прямо сейчас между этими командами три очка и если "вишни" одержат победу, то они вообще сравняются.
Этого точно не хотят допустить лондонцы, но есть ли у них выбор, если игровые проблемы стали очевидными и как их исправить за короткий срок — непонятно.
Новости "Челси"
Чтобы оценить масштабы проблемы в игре подопечных Энцо Марески, следует сначала посмотреть на сухие результаты за последние 5 матчей. Только одна победа и она произошла в рамках Кубка Англии против команды из четвертого дивизиона. То есть тот матч с "Моркамом" действительно следует выносить за скобки.
А что мы имеем в серьезных матчах? Ничья против "Эвертона" на выезде, где они даже были ближе к поражению, чем к вырванной победе (0:0). Далее поражение от "Фулхэма" (1:2), где на протяжении всего матча ничего не получалось, а под конец соперник отправил два гола и заслуженно победил. Затем поражение от "Ипсвича" (0:2), а там вообще во втором тайме команды не было, без шансов разбили их аутсайдеры чемпионата Англии. Ну и ничья с "Пэлас" (1:1), там также были немалые игровые проблемы и потеря концентрации на последних минутах.
То есть проблем в игре хватает. Возможно, отдых после насыщенного праздничного периода матчей пойдет им на пользу и мы снова увидим уже привычный и свежий "Челси"? Возвращение свежести в ногах может быть ключевым, без энергии эта команда не может функционировать и мы в этом убедились за последние недели.
Новости "Борнмута"
Андони Ираола и его команда в прекрасной форме. Они поддерживают ее почти в течение всего сезона и уже неоднократно доказывали, что для них не существует авторитетов, "вишни" могут отбирать очки у любой команды.
За последние 5 матчей на их счету 3 победы и 2 ничьи. Не удалось обыграть "Кристал Пэлас" (0:0), там вообще соперник неплохо забился у собственных ворот. Впоследствии была кардинально другая ничья против "Фулхэма", где по сути команды устроили перестрелку с открытым футболом, все завершилось со счетом 2:2.
Зато удалось обыграть "Манчестер Юнайтед" на выезде 3:0 и это было просто без шансов, настолько замечательный перформанс они тогда выдали. Также обыграли "Эвертон" в непростом матче 1:0. С "ирисками" не бывает простых матчей. А на выходных без проблем одолели "Вест Бромвич" в Кубке Англии (5:1). Команда на ходу, они готовы мстить "синим" за поражение в первом круге, когда на "Виталити Стэдиум" "синие" не без помощи везения все же обыграли "Борнмут" 1:0.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|19
|14
|4
|1
|47-19
|46
|2
|"Арсенал"
|20
|11
|7
|2
|39-18
|40
|3
|Ноттингем Форест
|20
|12
|4
|4
|29-19
|40
|4
|"Челси"
|20
|10
|6
|4
|39-24
|36
|5
|"Ньюкасл"
|20
|10
|5
|5
|34-22
|35
|6
|"Манчестер Сити"
|20
|10
|4
|6
|36-27
|34
|7
|"Борнмут"
|20
|9
|6
|5
|30-23
|33
|8
|"Астон Вилла"
|20
|9
|5
|6
|30-32
|32
|9
|"Фулхэм"
|20
|7
|9
|4
|30-27
|30
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|20
|6
|10
|4
|30-29
|28
|11
|Брентфорд
|20
|8
|3
|9
|38-35
|27
|12
|"Тоттенхэм"
|20
|7
|3
|10
|42-30
|24
|13
|"Манчестер Юнайтед"
|20
|6
|5
|9
|23-28
|23
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|20
|6
|5
|9
|24-39
|23
|15
|"Кристал Пэлас"
|20
|4
|9
|7
|21-28
|21
|16
|Эвертон
|19
|3
|8
|8
|15-25
|17
|17
|"Вулверхэмптон"
|20
|4
|4
|12
|31-45
|16
|18
|Ипсвич Таун
|20
|3
|7
|10
|20-35
|16
|19
|"Лестер Сити"
|20
|3
|5
|12
|23-44
|14
|20
|"Саутгемптон"
|20
|1
|3
|16
|12-44
|6
Личные встречи
14.09.24 АПЛ "Борнмут" — "Челси" 0:1
19.05.24 АПЛ "Челси" — "Борнмут" 2:1
17.09.23 АПЛ "Борнмут" — "Челси" 0:0
06.05.23 АПЛ "Борнмут" — "Челси" 1:3
27.12.22 АПЛ "Челси" — "Борнмут" 2:0
Цифры и факты
- "Челси" выиграл 5 из последних 6 матчей против "Борнмута" во всех турнирах;
- "Борнмут" не проигрывает уже в 8 матчах Премьер-лиги подряд;
- "Челси" не может победить уже 4 матча Премьер-лиги подряд.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Накануне этого матча Энцо Мареска не может рассчитывать на помощь Бенуа Бадиашиля, Уэсли Фофана и Кирнана Дьюсбери-Голла, все они травмированы. Также не забываем об отстранении от футбола Михаила Мудрика.
Что касается Ираолы, то у него головной боли немного больше. Сейчас в команде травмированы: Алекс Скотт, Луис Синистерра, Хулиан Араухо, Маркос Сенеси, Маркус Тавернье, Адам Смит, Эванилсона и Энес Унал. Также Кепа не может выступать против клуба, которому принадлежит, поэтому на ленточке будет запасной вратарь.
"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Джеймс, Ачемпонґ, Колвилл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Нету, Палмер, Санчо — Джексон
"Борнмут", 4-2-3-1: Траверс — Хилл, Забарный, Гейсен, Керкез — Кристи, Кук — Брукс, Клюйверт, Уаттара — Семеньо
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Челси" и "Борнмутом" от UA-Футбол
ТМ 2.5 — 1:1. Трудно увидеть за счет чего "синие" могут победить в этом матче. Даже когда они были в неплохой форме в игре первого круга, то выиграли скорее за счет везения, а не мастерства. Да, у "вишен" много травм и пока нет профильного нападающего, но эта команда может это компенсировать тем самым Семенйо. Это будет матч равных команд, который закончится вничью, таков наш прогноз.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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