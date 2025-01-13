Челси – Борнмут. Анонс и прогноз матча 21-го тура АПЛ на 14.01.2025

Английская Премьер-лига. 21-й тур.

14 января. 21:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Илья Забарный и компания на расстоянии одной победы, чтобы догнать "Челси" в турнирной таблице. Команда Марески так успешно начала сезон, но в последнее время просела как по игре, так и по результатам. Прямо сейчас между этими командами три очка и если "вишни" одержат победу, то они вообще сравняются.

Этого точно не хотят допустить лондонцы, но есть ли у них выбор, если игровые проблемы стали очевидными и как их исправить за короткий срок — непонятно.

Новости "Челси"

Чтобы оценить масштабы проблемы в игре подопечных Энцо Марески, следует сначала посмотреть на сухие результаты за последние 5 матчей. Только одна победа и она произошла в рамках Кубка Англии против команды из четвертого дивизиона. То есть тот матч с "Моркамом" действительно следует выносить за скобки.

А что мы имеем в серьезных матчах? Ничья против "Эвертона" на выезде, где они даже были ближе к поражению, чем к вырванной победе (0:0). Далее поражение от "Фулхэма" (1:2), где на протяжении всего матча ничего не получалось, а под конец соперник отправил два гола и заслуженно победил. Затем поражение от "Ипсвича" (0:2), а там вообще во втором тайме команды не было, без шансов разбили их аутсайдеры чемпионата Англии. Ну и ничья с "Пэлас" (1:1), там также были немалые игровые проблемы и потеря концентрации на последних минутах.

То есть проблем в игре хватает. Возможно, отдых после насыщенного праздничного периода матчей пойдет им на пользу и мы снова увидим уже привычный и свежий "Челси"? Возвращение свежести в ногах может быть ключевым, без энергии эта команда не может функционировать и мы в этом убедились за последние недели.

Новости "Борнмута"

Андони Ираола и его команда в прекрасной форме. Они поддерживают ее почти в течение всего сезона и уже неоднократно доказывали, что для них не существует авторитетов, "вишни" могут отбирать очки у любой команды.

За последние 5 матчей на их счету 3 победы и 2 ничьи. Не удалось обыграть "Кристал Пэлас" (0:0), там вообще соперник неплохо забился у собственных ворот. Впоследствии была кардинально другая ничья против "Фулхэма", где по сути команды устроили перестрелку с открытым футболом, все завершилось со счетом 2:2.

Зато удалось обыграть "Манчестер Юнайтед" на выезде 3:0 и это было просто без шансов, настолько замечательный перформанс они тогда выдали. Также обыграли "Эвертон" в непростом матче 1:0. С "ирисками" не бывает простых матчей. А на выходных без проблем одолели "Вест Бромвич" в Кубке Англии (5:1). Команда на ходу, они готовы мстить "синим" за поражение в первом круге, когда на "Виталити Стэдиум" "синие" не без помощи везения все же обыграли "Борнмут" 1:0.

Турнирная таблица

Личные встречи

14.09.24 АПЛ "Борнмут" — "Челси" 0:1

19.05.24 АПЛ "Челси" — "Борнмут" 2:1

17.09.23 АПЛ "Борнмут" — "Челси" 0:0

06.05.23 АПЛ "Борнмут" — "Челси" 1:3

27.12.22 АПЛ "Челси" — "Борнмут" 2:0

Цифры и факты

"Челси" выиграл 5 из последних 6 матчей против "Борнмута" во всех турнирах;

"Борнмут" не проигрывает уже в 8 матчах Премьер-лиги подряд;

"Челси" не может победить уже 4 матча Премьер-лиги подряд.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Накануне этого матча Энцо Мареска не может рассчитывать на помощь Бенуа Бадиашиля, Уэсли Фофана и Кирнана Дьюсбери-Голла, все они травмированы. Также не забываем об отстранении от футбола Михаила Мудрика.

Что касается Ираолы, то у него головной боли немного больше. Сейчас в команде травмированы: Алекс Скотт, Луис Синистерра, Хулиан Араухо, Маркос Сенеси, Маркус Тавернье, Адам Смит, Эванилсона и Энес Унал. Также Кепа не может выступать против клуба, которому принадлежит, поэтому на ленточке будет запасной вратарь.

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Джеймс, Ачемпонґ, Колвилл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Нету, Палмер, Санчо — Джексон

"Борнмут", 4-2-3-1: Траверс — Хилл, Забарный, Гейсен, Керкез — Кристи, Кук — Брукс, Клюйверт, Уаттара — Семеньо

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Челси" — "Борнмут" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Борнмутом" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Трудно увидеть за счет чего "синие" могут победить в этом матче. Даже когда они были в неплохой форме в игре первого круга, то выиграли скорее за счет везения, а не мастерства. Да, у "вишен" много травм и пока нет профильного нападающего, но эта команда может это компенсировать тем самым Семенйо. Это будет матч равных команд, который закончится вничью, таков наш прогноз.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.