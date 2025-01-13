  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Челси – Борнмут. Анонс и прогноз матча 21-го тура АПЛ на 14.01.2025
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси – Борнмут. Анонс и прогноз матча 21-го тура АПЛ на 14.01.2025

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Челси" и "Борнмутом" в рамках чемпионата Англии

Челси – Борнмут. Анонс и прогноз матча 21-го тура АПЛ на 14.01.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 21-й тур.

14 января. 21:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Илья Забарный и компания на расстоянии одной победы, чтобы догнать "Челси" в турнирной таблице. Команда Марески так успешно начала сезон, но в последнее время просела как по игре, так и по результатам. Прямо сейчас между этими командами три очка и если "вишни" одержат победу, то они вообще сравняются.

Этого точно не хотят допустить лондонцы, но есть ли у них выбор, если игровые проблемы стали очевидными и как их исправить за короткий срок — непонятно.

Содержание

Новости "Челси"

Чтобы оценить масштабы проблемы в игре подопечных Энцо Марески, следует сначала посмотреть на сухие результаты за последние 5 матчей. Только одна победа и она произошла в рамках Кубка Англии против команды из четвертого дивизиона. То есть тот матч с "Моркамом" действительно следует выносить за скобки.

А что мы имеем в серьезных матчах? Ничья против "Эвертона" на выезде, где они даже были ближе к поражению, чем к вырванной победе (0:0). Далее поражение от "Фулхэма" (1:2), где на протяжении всего матча ничего не получалось, а под конец соперник отправил два гола и заслуженно победил. Затем поражение от "Ипсвича" (0:2), а там вообще во втором тайме команды не было, без шансов разбили их аутсайдеры чемпионата Англии. Ну и ничья с "Пэлас" (1:1), там также были немалые игровые проблемы и потеря концентрации на последних минутах.

То есть проблем в игре хватает. Возможно, отдых после насыщенного праздничного периода матчей пойдет им на пользу и мы снова увидим уже привычный и свежий "Челси"? Возвращение свежести в ногах может быть ключевым, без энергии эта команда не может функционировать и мы в этом убедились за последние недели.

Челси – Борнмут. Анонс и прогноз матча 21-го тура АПЛ на 14.01.2025 - изображение 1

Новости "Борнмута"

Андони Ираола и его команда в прекрасной форме. Они поддерживают ее почти в течение всего сезона и уже неоднократно доказывали, что для них не существует авторитетов, "вишни" могут отбирать очки у любой команды.

За последние 5 матчей на их счету 3 победы и 2 ничьи. Не удалось обыграть "Кристал Пэлас" (0:0), там вообще соперник неплохо забился у собственных ворот. Впоследствии была кардинально другая ничья против "Фулхэма", где по сути команды устроили перестрелку с открытым футболом, все завершилось со счетом 2:2.

Зато удалось обыграть "Манчестер Юнайтед" на выезде 3:0 и это было просто без шансов, настолько замечательный перформанс они тогда выдали. Также обыграли "Эвертон" в непростом матче 1:0. С "ирисками" не бывает простых матчей. А на выходных без проблем одолели "Вест Бромвич" в Кубке Англии (5:1). Команда на ходу, они готовы мстить "синим" за поражение в первом круге, когда на "Виталити Стэдиум" "синие" не без помощи везения все же обыграли "Борнмут" 1:0.

Челси – Борнмут. Анонс и прогноз матча 21-го тура АПЛ на 14.01.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 19 14 4 1 47-19 46
2 Арсенал "Арсенал" 20 11 7 2 39-18 40
3 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 20 12 4 4 29-19 40
4 Челси "Челси" 20 10 6 4 39-24 36
5 Ньюкасл "Ньюкасл" 20 10 5 5 34-22 35
6 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 20 10 4 6 36-27 34
7 Борнмут "Борнмут" 20 9 6 5 30-23 33
8 Астон Вилла "Астон Вилла" 20 9 5 6 30-32 32
9 Фулхэм "Фулхэм" 20 7 9 4 30-27 30
10 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 20 6 10 4 30-29 28
11 Брентфорд Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 20 7 3 10 42-30 24
13 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 20 6 5 9 23-28 23
14 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 20 6 5 9 24-39 23
15 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 20 4 9 7 21-28 21
16 Эвертон Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 20 4 4 12 31-45 16
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 20 3 7 10 20-35 16
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 20 3 5 12 23-44 14
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 20 1 3 16 12-44 6

Личные встречи

14.09.24 АПЛ "Борнмут" — "Челси" 0:1

19.05.24 АПЛ "Челси" — "Борнмут" 2:1

17.09.23 АПЛ "Борнмут" — "Челси" 0:0

06.05.23 АПЛ "Борнмут" — "Челси" 1:3

27.12.22 АПЛ "Челси" — "Борнмут" 2:0

Цифры и факты

  • "Челси" выиграл 5 из последних 6 матчей против "Борнмута" во всех турнирах;
  • "Борнмут" не проигрывает уже в 8 матчах Премьер-лиги подряд;
  • "Челси" не может победить уже 4 матча Премьер-лиги подряд.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Накануне этого матча Энцо Мареска не может рассчитывать на помощь Бенуа Бадиашиля, Уэсли Фофана и Кирнана Дьюсбери-Голла, все они травмированы. Также не забываем об отстранении от футбола Михаила Мудрика.

Что касается Ираолы, то у него головной боли немного больше. Сейчас в команде травмированы: Алекс Скотт, Луис Синистерра, Хулиан Араухо, Маркос Сенеси, Маркус Тавернье, Адам Смит, Эванилсона и Энес Унал. Также Кепа не может выступать против клуба, которому принадлежит, поэтому на ленточке будет запасной вратарь.

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Джеймс, Ачемпонґ, Колвилл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Нету, Палмер, Санчо — Джексон

"Борнмут", 4-2-3-1: Траверс — Хилл, Забарный, Гейсен, Керкез — Кристи, Кук — Брукс, Клюйверт, Уаттара — Семеньо

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Челси" — "Борнмут"
Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Favbet
1.63
4.40
5.10
Узнать больше
GGbet
1.61
4.48
5.09
Узнать больше

Прогноз на матч между "Челси" и "Борнмутом" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Трудно увидеть за счет чего "синие" могут победить в этом матче. Даже когда они были в неплохой форме в игре первого круга, то выиграли скорее за счет везения, а не мастерства. Да, у "вишен" много травм и пока нет профильного нападающего, но эта команда может это компенсировать тем самым Семенйо. Это будет матч равных команд, который закончится вничью, таков наш прогноз.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

По теме
yellow-arrow
Центральный поединок. Арсенал – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 12.01.2025
yellow-arrow
Манчестер Сити – Солфорд Сити. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 11.01.2025
yellow-arrow
Челси – Моркам. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 11.01.2025
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Челси (Лондон) АПЛ Энцо Мареска Андони Ираола прогноз UA-Футбол Борнмут Прогнозы Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости