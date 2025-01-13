Брентфорд - Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 21-го тура АПЛ на 14.01.2025

Английская Премьер-лига. 21-й тур.

14 января. 21:30. Лондон. "Брентфорд Комьюнити"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Команда Егора Ярмолюка неожиданно вылетела из Кубка Англии на стадии третьего раунда от "Плимута", который находится на дне турнирной таблицы Чемпионшипа, второго по силе местного дивизиона. Несмотря на это поражение, "пчёлы" попытаются покусать "Манчестер Сити", недавно вернувшийся на победный путь, выиграв три матча подряд во всех турнирах, забив при этом 14 голов в ворота своих соперников и пропустив лишь однажды.

Новости "Брентфорда"

Подопечные Томаса Франка, на самом деле, сейчас находятся не в лучшей форме. В результатах "Брентфорда" отсутствует стабильность на протяжении всего сезона, хотя, казалось бы, дома "пчёлы" играют на отлично. Однако в последних трех матчах на своем стадионе во всех турнирах они потерпели три поражения, не проиграв до этого ни одного поединка с самого начала сезона. Последний раз они побеждали дома еще в начале декабря, в матче с "Ньюкаслом" (4:2).

Домашние поражения от "Арсенала" (1:3) и "Ноттингема" (0:2) были довольно болезненными, учитывая старания команды в первой половине встречи, но уровень соперников был намного выше. То же касается выездной игры с "Челси" (2:1), в которой "Брентфорд" по сути наиграл лишь на гол престижа в конце встречи. Лондонский клуб был действительно близок к тому, чтобы получить три очка в матче "Брайтоном", однако эта встреча завершилась бескомпромиссной нулевой ничьей.

"Брентфорд" сумел обыграть только "Саутгемптон", если брать во внимание последние пять поединков команды в Премьер-лиге. Разгромная победа над "святыми", последней командой в АПЛ, со счетом 5:0 на выезде, была довольно-таки ожидаемой, но этот результат как раз и может помочь "пчёлам" восстановить уверенность в собственных силах в чемпионате Англии.

Новости "Манчестер Сити"

Как уже было сказано в тексте выше, лихорадка "горожан", похоже, подошла к своему завершению. В минувшие выходные они покуражились над "Солфордом" в Кубке Англии, забив 8 голов, оставшихся без ответа соперника. Впервые за 392 дня забитым мячом отметился Джек Грилиш, для которого этот гол стал первым с декабря 2023 года во всех турнирах.

После обидного домашнего поражения на последних минутах в дерби от "Манчестер Юнайтед" (1:2) команда Гвардиолы еще потеряла очки в Бирмингеме, проиграв "Астон Вилле" с идентичным счетом, и не смогла переиграть "Эвертон" (1:1) в родных стенах благодаря великолепной игре Джордана Пикфорда в воротах "ирисок". А затем "Манчестер Сити" довольно уверенно обыграл на выезде "Лестер" (0:2) и нанес сокрушительное поражение "Вест Хэму" со счетом 4:1, тем самым уволив Хулена Лопетеги с поста менеджера "молотобойцев".

Если "Манчестер Сити" действительно вернулся к своим привычным кондициям, то стоит все же обратить внимание на их турнирное положение. Сейчас "горожане" находятся на шестом месте в Премьер-лиге с 34 очками после 20-ти сыгранных туров. До второго места, на котором сейчас находится лондонский "Арсенал", команду Гвардиолы отделяет лишь расстояние в 6 очков, что выглядит, как вполне достижимый гандикап, чего пока не скажешь о лидерстве в АПЛ. До "Ливерпуля" им остается аж 12 очков, учитывая тот факт, что у "красных" остается игра в запасе с "Эвертоном".

Турнирная таблица

Личные встречи

14.09.24 АПЛ "Манчестер Сити" — "Брентфорд" 2:1

20.02.24 АПЛ "Манчестер Сити" — "Брентфорд" 1:0

05.02.24 АПЛ "Брентфорд" — "Манчестер Сити" 1:3

28.05.23 АПЛ "Брентфорд" — "Манчестер Сити" 1:0

12.11.22 АПЛ "Манчестер Сити" — "Брентфорд" 1:2

Цифры и факты

"Манчестер Сити" выиграл 5 из 7 последних матчей против "Брентфорда" в Премьер-лиге;

"Брентфорд" проиграл 2 последние игры дома, не потерпев ни одного поражения в 8 предыдущих домашних матчах в АПЛ;

"Манчестер Сити" забивал по крайней мере 1 гол в 6 из 7 матчей против "Брентфорда" в АПЛ.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Томас Франк, скорее всего, не будет делать никаких изменений в стартовом составе своей команды по сравнению с матчем против "Саутгемптона" (0:5), поэтому Кристиан Нёргор, который пропустил кубковый матч, вернется в заявку, что отразится на игровом времени Егора Ярмолюка. Среди других игроков, которые также могут попасть в заявку, датский специалист выделил Виталия Янельта, Бена Ми и Рико Хенри, который только на прошлой неделе вернулся на поле впервые за 16 месяцев после тяжелой травмы колена. Кристоффер Айер, Итан Пиннок и Игор Тьяго до сих пор остаются травмированными.

Команде Пепа Гвардиолы не поможет Родри и Оскар Бобб, которые все еще восстанавливаются от травм, а также не сыграют центральные защитники Рубен Диаш и Джон Стоунз. Накануне матча 53-летний испанец не рассказал, выйдет ли на поле Кайл Уокер, который собирается покинуть "Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно.

"Брентфорд", 4-3-3: Флеккен — Льюис-Поттер, ван ден Берг, Коллинс, Роерслев — Дамсгор, Йенсен, Нёргор - Шаде, Висса, Мбемо

"Манчестер Сити", 4-3-3: Ортега — Гвардиол, Аке, Аканджи, Льюис — Ковачич, Де Брюйне, Б. Силва — Савиньо, Холанд, Фоден

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Брентфордом" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

П2 — 1:2. Учитывая последние результаты "горожан" и историю встреч между этими командами в последних трех матчах, логичным итогом этого поединка можно считать победу гостей. Также главным фактором вероятной победы "Манчестер Сити" можно назвать текущую форму Эрлинга Холанда, который отметился забитым мячом в ворота "Лестера" и дублем в игре с "Вест Хэмом". Надежность обороны "Брентфорда" вызывает беспокойство, поэтому преимущество, по нашему мнению, в этом матче должно быть на стороне подопечных Гвардиолы.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.