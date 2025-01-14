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Встреча лидеров. Ноттингем Форест – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ 14.01.2025

Англия

Серьезный вызов для обеих команд

Встреча лидеров. Ноттингем Форест – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ 14.01.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 21 тур

14 января, 22:00. "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Крис Кавана

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Ноттінгем Форест - Ліверпуль
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Содержание

Экватор чемпионата уже позади, а "Ноттингем Форест" продолжает идти в тройке лидеров. Соответственно, матч против "Ливерпуля" – это буквально битва за шесть очков. А кроме этого – проверка “лесников” на прочность. В первом круге подопечные Санту одолели мерсисайдцев, да еще и на "Энфилде". Повторится ли сенсация в этот раз?

Новости Ноттингем Форест

Победная серия "лесников" составляет семь матчей. В ходе этих поединков были такие соперники, как "Манчестер Юнайтед" и "Брентфорд" в гостях, а также "Астон Вилла" и "Тоттенхэм" дома. И практически у всех "Ноттингем" забил минимум дважды. Только против "шпор" хватило одного гола. Также точные удары Йейтса и Сосы принесли команде победу над "Лутоном" и проход в раунд 1/16 Кубка Англии.

У команды португальца столько же очков, сколько и у второго "Арсенала". А отрыв от четвертого "Челси" составляет четыре зачетных пункта. То есть до конца текущего тура "Ноттингем" из верхней тройки не выпадет. Однако во время следующих восьми туров команду ждут "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Сити", а кроме них крепкие середняки "Борнмут", "Брайтон", "Фулхэм" и "Ньюкасл". Не позавидуешь календарю.

Кадры хозяев

Только одна травма у "Ноттингема", но важная. Сангаре выбыл из игры еще летом и до сих пор находится в лазарете. Матч предыдущего тура также пропускал и Данилу, но против “Лутона” он сыграл первые свои минуты с 17 августа.

Новости Ливерпуля

Удивили мерсисайдцы в прошлом туре. Или это скорее “Манчестер Юнайтед” сделал такое, к чему подопечные Слота не были готовы. Такое ощущение, что они вышли на это дерби на Энфилде уже в статусе победителей, однако МЮ впервые за долгое время показал настоящий стержень. А после этого "Ливерпуль" еще и "Тоттенхэму" в рамках Кубка лиги проиграл. Хотя и эту ситуацию можно исправить: впереди ответный матч с одним голом отрыва.

А вот в Кубке Англии проблем не было. Это логично, ведь в соперниках был представитель четвертого дивизиона “Аккрингтон”. Два гола в первом тайме, два – после перерыва. Даже Трент, который откровенно провалил матчи с МЮ (особенно этот) и "Тоттенхэмом", по-настоящему сеял. Пора возвращать такую ​​уверенность и против более статусных соперников. Ведь хоть и “Ливерпуль” лидирует в чемпионате, но отрыв от второго места всего шесть очков.

Кадры гостей

Конате уже окончательно восстановился и готов к игре. Его конкурент по позиции Гомес попал в лазарет. В целом же у Арне Слота две потери. Сегодня не сыграет еще и Нуньес, который получил желтую в предыдущем матче.

Последние пять матчей Ноттингем Форест и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

  • 11.01.25. Ноттингем Форест – Лутон 2:0 (Кубок Англии)
  • 06.01.25. Вулверхэмптон – Ноттингем Форест 0:3 (АПЛ)
  • 29.12.24. Эвертон – Ноттингем Форест 0:2 (АПЛ)
  • 26.12.24. Ноттингем Форест – Тоттенхэм 1:0 (АПЛ)
  • 21.12.24. Брентфорд – Ноттингем Форест 0:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 11.01.25. Ливерпуль – Аккрингтон 4:0 (Кубок Англии)
  • 08.01.25. Тоттенхэм – Ливерпуль 1:0 (Кубок лиги)
  • 05.01.25. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)
  • 29.12.24. Вест Хэм – Ливерпуль 0:5 (АПЛ)
  • 26.12.24. Ливерпуль – Лестер 3:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

14.09.24. Ливерпуль – Ноттингем Форест 0:1 (АПЛ)

02.03.24. Ноттингем Форест – Ливерпуль 0:1 (АПЛ)

29.10.23. Ливерпуль – Ноттингем Форест 3:0 (АПЛ)

22.04.23. Ливерпуль – Ноттингем Форест 3:2 (АПЛ)

22.10.22. Ноттингем Форест – Ливерпуль 1:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Встреча лидеров. Ноттингем Форест – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ 14.01.2025 - изображение 4"Ливерпуль"

 19 14 4 1 47-19 46
2

Встреча лидеров. Ноттингем Форест – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ 14.01.2025 - изображение 5"Арсенал"

 20 11 7 2 39-18 40
3

Встреча лидеров. Ноттингем Форест – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ 14.01.2025 - изображение 6Ноттингем Форест

 20 12 4 4 29-19 40
4

Встреча лидеров. Ноттингем Форест – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ 14.01.2025 - изображение 7"Челси"

 20 10 6 4 39-24 36
5

Встреча лидеров. Ноттингем Форест – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ 14.01.2025 - изображение 8"Ньюкасл"

 20 10 5 5 34-22 35
6

Встреча лидеров. Ноттингем Форест – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ 14.01.2025 - изображение 9"Манчестер Сити"

 20 10 4 6 36-27 34
7

Встреча лидеров. Ноттингем Форест – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ 14.01.2025 - изображение 10"Борнмут"

 20 9 6 5 30-23 33
8

Встреча лидеров. Ноттингем Форест – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ 14.01.2025 - изображение 11"Астон Вилла"

 20 9 5 6 30-32 32
9

Встреча лидеров. Ноттингем Форест – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ 14.01.2025 - изображение 12"Фулхэм"

 20 7 9 4 30-27 30
10

Встреча лидеров. Ноттингем Форест – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ 14.01.2025 - изображение 13"Брайтон энд Хоув Альбион"

 20 6 10 4 30-29 28
11

Встреча лидеров. Ноттингем Форест – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ 14.01.2025 - изображение 14Брентфорд

 20 8 3 9 38-35 27
12

Встреча лидеров. Ноттингем Форест – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ 14.01.2025 - изображение 15"Тоттенхэм"

 20 7 3 10 42-30 24
13

Встреча лидеров. Ноттингем Форест – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ 14.01.2025 - изображение 16"Манчестер Юнайтед"

 20 6 5 9 23-28 23
14

Встреча лидеров. Ноттингем Форест – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ 14.01.2025 - изображение 17"Вест Хэм Юнайтед"

 20 6 5 9 24-39 23
15

Встреча лидеров. Ноттингем Форест – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ 14.01.2025 - изображение 18"Кристал Пэлас"

 20 4 9 7 21-28 21
16

Встреча лидеров. Ноттингем Форест – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ 14.01.2025 - изображение 19Эвертон

 19 3 8 8 15-25 17
17

Встреча лидеров. Ноттингем Форест – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ 14.01.2025 - изображение 20"Вулверхэмптон"

 20 4 4 12 31-45 16
18

Встреча лидеров. Ноттингем Форест – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ 14.01.2025 - изображение 21Ипсвич Таун

 20 3 7 10 20-35 16
19

Встреча лидеров. Ноттингем Форест – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ 14.01.2025 - изображение 22"Лестер Сити"

 20 3 5 12 23-44 14
20

Встреча лидеров. Ноттингем Форест – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ 14.01.2025 - изображение 23"Саутгемптон"

 20 1 3 16 12-44 6

Ставки и коэффициенты на матч Ноттингем Форест – Ливерпуль

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5.30
4.10
1.64
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GGbet
4.67
4.52
1.67
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Прогноз матча Ноттингем Форест – Ливерпуль от UA-Football

Меньше этих двух команд в АПЛ пропустил только "Арсенал" – 18 голов. У "Ливерпуля" и "Ноттингем Форест" – по 19. Последние два матча между ними завершились с минимальной победой одной из команд. Сегодня также много голов не должно быть: слишком велик риск на кону. Прогноз: Тотал менее 3 (КФ 1,81).

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