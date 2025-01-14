Эвертон – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 21-го тура АПЛ на 15.01.2025

Английская Премьер-лига. 21-й тур.

15 января. 21:30. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Команда Виталия Миколенко продолжает борьбу за выживание и теперь получила нового-старого тренера, который может значительно изменить стиль игры этого коллектива. Шона Дайча уволили, Дэвид Мойес вернулся на родной стадион, получится ли возвращение успешным? Покажет только время.

Первым испытанием для нового наставника будет матч против "Астон Виллы". Хорошо, что игра пройдет дома и это немного облегчает задачу, однако буквально немного. Ребят Эмери будет трудно остановить.

Новости "Эвертона"

Последние матчи под руководством Шона Дайча прошли по-разному. То есть мы увидели качественную ничью против "Челси", где все завершилось без голов, затем хорошее выступление на выезде против "Манчестер Сити", где все завершилось вничью 1:1.

Однако было и поражение от "Ноттингем Форест" (0:2), где практически не было шансов у "ирисок" на успех и их полностью разбили. Впоследствии проиграли и "Борнмуту" (0:1), впрочем там было хоть немного борьбы. Именно тот матч стал последним для Дайча, после этого с ним попрощались.

Матч в Кубке Англии, когда командой руководили Лейтон Бейнс и Шеймус Коулман, особенно серьезно воспринимать не стоит. Там они обыграли "Питерборо" (2:0), но и там все получилось не настолько уверенно, как того можно было ожидать. Интересно будет посмотреть на то, что с командой будет делать новый наставник и в каком стиле будет играть "Эвертон". Ну и надеемся, что приход Мойеса никак не повлияет на игровое время Виталия Миколенко.

Новости "Астон Виллы"

Немножко забуксовала команда Унаи Эмери в последнее время, но продолжает борьбу за топ-4 АПЛ. Потенциальная победа в этом матче может им очень помочь в реализации данных амбиций.

За последние 5 матчей "вилланы" выиграли трижды, также один матч завершился вничью и было одно поражение. О неудачных матчах немного подробнее. Ничья была в матче с "Брайтоном" (2:2) и там на самом деле все выглядело скорее как победа "чаек", то есть частично не проиграть там даже повезло. Также было поражение от "Ньюкасла" (0:3), там вообще их разбили без шансов и тот день они предпочли бы не вспоминать.

Зато удалось обыграть "Манчестер Сити" (2:1) и там все получилось достаточно уверенно. Также одолели "Лестер" (2:1), впрочем там и так все было ожидаемо, учитывая нынешнее положение "лис". Ну и в Кубке Англии они обыграли "Вест Хэм" (2:1). Но там почти весь матч команды не было, они долгое время уступали и включились только в последние 20 минут. Как оказалось, этого было достаточно.

Турнирная таблица

Личные встречи

14.09.24 АПЛ "Астон Вилла" — "Эвертон" 3:2

14.01.24 АПЛ "Эвертон" — "Астон Вилла" 0:0

27.09.23 КАЛ "Астон Вилла" — "Эвертон" 1:2

20.08.23 АПЛ "Астон Вилла" — "Эвертон" 4:0

25.02.23 АПЛ "Эвертон" — "Астон Вилла" 0:2

Цифры и факты

"Эвертон" не смог забить ни одного гола в 8 из последних 10 матчей в рамках АПЛ;

В 11 из последних 13 матчей "Эвертона" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТМ 2.5;

В 8 из последних 9 матчей "Астон Виллы" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Накануне этой игры Дэвид Мойес не сможет рассчитывать на помощь Армандо Бройи, Тима Айрогбунама, Джеймса Гарнера, Шеймуса Коулмана, Дуайта Макнила и Юссефа Шермити. Все они травмированы. Также под вопросом готовность Доминика Калверт-Льюина.

Унаи Эмери также имеет немало потерь. Не сыграют Пау Торрес, Джейдон Филоджен, Диего Карлос, Джон Макгинн и Росс Баркли. А еще под вопросом Эмилиано Мартинес.

"Эвертон", 4-2-3-1: Пикфорд — Паттерсон, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко — Мангала, Гейе — Гаррисон, Дукуре, Ндиай — Бету

"Астон Вилла", 4-3-3: Мартинес — Кэш, Конса, Мингз, Динь — Онана, Тилеманс, Камара — Бэйли, Уоткинс, Роджерс

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Эвертоном" и "Астон Виллой" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Это точно будет невероятно сложный матч для "вилланов" и им нужно будет отдать все силы, чтобы получить результат. Но в итоговую победу гостей мы верим, но с оглядкой на то, что "Эвертон" создаст немало проблем, забьет гол и даст хороший бой. Минимальная, сложная и выстраданная победа "Виллы", вот такого итога мы ожидаем.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.