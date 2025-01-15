Арсенал – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.01.2025

Английская Премьер-лига, 21-й тур

15 января, 22:00. "Эмирейтс Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Матчи между “Арсеналом” и “Тоттенхэмом” всегда вызывают повышенный интерес из-за исторической составляющей и приставки “дерби”. Однако сейчас градус немного упал. “Арсенал” всеми правдами и неправдами, но все еще борется за чемпионство. “Тоттенхэм” параллельно идет на 13 месте и лишь кое-где стреляет невероятными результатами. Может ли быть такое попадание и сегодня?

Новости Арсенала

Три подряд матча не побеждают "канониры". Особенно был болезненным вылет в первом же раунде Кубка Англии. В соперниках был "Манчестер Юнайтед", который ловил критику, как только мог. Однако, как и на поединок против “Ливерпуля”, манкунианцы вышли относительно собранно и слаженно. Особенно на фоне "Арсенала", который транжирил моменты. Даже странные решения арбитра не помогли канонирам, а фамилия голкипера МЮ Баиндыра еще долго будет сниться фанам лондонцев.

До этого "Арсенал" проиграл дома "Ньюкаслу" в первом матче полуфинала Кубка лиги. Счет 0:2 – это практически путевка для "сорок" в решающий матч. Конечно, шансы все еще есть. Однако без Сака, Жезуса, других лидеров, да еще с такой игрой… Надеяться можно только на высшие силы. Нет стабильности у подопечных Артеты. То разгромят соперника в пять мячей, то едва одержат минимальную победу против, казалось бы, нетрудного оппонента. Эта турбулентность в конечном итоге и приводит к неожиданным результатам.

Кадры хозяев

Недавно стало известно, что упомянутый Габи Жезус надолго присоединился в лазарете к Саке. Там же еще находятся Томмиасу, Нванери и Уайт. Также Калафиори и Тимбер под вопросом. Достойный список сильных футболистов. Неудивительно, что "канониры" сейчас активно прочесывают трансферный рынок.

Новости Тоттенхэма

Прошлый матч "шпоры" также провели в Кубке Англии, но соперник у них был явно более низкого уровня. “Темворт” представляет даже не Первую или Вторую лиги – он играет в Национальной лиге. Это пятый по силе дивизион Англии. Однако и здесь "Тоттенхэм" нашел проблемы. В старте вышли не только резервисты. Наоборот, Постекоглу точечно их разместил среди основных игроков. Но забить лондонцы смогли только на 101 минуте благодаря автоголу соперника. Потом дело все-таки довели до разгрома.

Перед этим “шпоры” также играли и в Кубке лиги, где в первом матче 1/2 финала победили “Ливерпуль” благодаря голу под занавес встречи. И это именно этот точечный невероятный выстрел. За последние 14 матчей в основное время были выиграны всего четыре. Кроме "Саутгемптона" пали еще "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Неплохие соперники, не правда ли? Однако это все теряется на фоне многочисленных потерь очков и отрыва в 13 пунктах от зоны Лиги чемпионов.

Кадры гостей

В предыдущем матче травмировался Вернер. Он присоединился в лазарете к Бентанкуру, Дэвису, Одоберу, Удоги, ван де Вена, Ромеро, Ришарлисона, Викарио и Форстера. Единственное, что не вызывает беспокойства, это позиция голкипера. Новичок Кински отлично стартовал с двух подряд сухих поединков.

Последние пять матчей Арсенала и Тоттенхэма

Последние пять встреч хозяев

12.01.2025. Арсенал – Манчестер Юнайтед 1:1 (пен. 3:5) (Кубок Англии)

07.01.2025. Арсенал – Ньюкасл Юнайтед 0:2 (Кубок лиги)

04.11.2025. Брайтон – Арсенал 1:1 (АПЛ)

01.01.2025. Брентфорд – Арсенал 1:3 (АПЛ)

27.12.2024. Арсенал – Ипсвич 1:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

12.01.2025. Темворт – Тоттенхэм 0:3 (после д. ч.) (Кубок Англии)

08.01.2025. Тоттенхэм – Ливерпуль 1:0 (Кубок лиги)

04.01.2025. Тоттенхэм – Ньюкасл Юнайтед 1:2 (АПЛ)

29.12.2024. Тоттенхэм – Вулверхэмптон 2:2 (АПЛ)

26.12.2024. Ноттингем Форест – Тоттенхэм 1:0 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

15.09.2024. Тоттенхэм – Арсенал 0:1 (АПЛ)

28.04.2024. Тоттенхэм – Арсенал 2:3 (АПЛ)

24.09.2023. Арсенал – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)

15.01.2023. Тоттенхэм – Арсенал 0:2 (АПЛ)

01.10.2022. Арсенал – Тоттенхэм 3:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 19 14 4 1 47-19 46 2 "Арсенал" 20 11 7 2 39-18 40 3 Ноттингем Форест 20 12 4 4 29-19 40 4 "Челси" 21 10 7 4 41-26 37 5 "Ньюкасл" 20 10 5 5 34-22 35 6 "Манчестер Сити" 21 10 5 6 38-29 35 7 "Борнмут" 21 9 7 5 32-25 34 8 "Астон Вилла" 20 9 5 6 30-32 32 9 "Фулхэм" 21 7 9 5 32-30 30 10 Брентфорд 21 8 4 9 40-37 28 11 "Брайтон энд Хоув Альбион" 20 6 10 4 30-29 28 12 "Вест Хэм Юнайтед" 21 7 5 9 27-41 26 13 "Тоттенхэм" 20 7 3 10 42-30 24 14 "Манчестер Юнайтед" 20 6 5 9 23-28 23 15 "Кристал Пэлас" 20 4 9 7 21-28 21 16 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17 17 "Вулверхэмптон" 20 4 4 12 31-45 16 18 Ипсвич Таун 20 3 7 10 20-35 16 19 "Лестер Сити" 20 3 5 12 23-44 14 20 "Саутгемптон" 20 1 3 16 12-44 6

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Тоттенхэм

Прогноз на матч Арсенал – Тоттенхэм от UA-Football

В первом круге "шпоры" показали более качественный футбол, чем "канониры", однако один угловой решил судьбу матча. Тогда “Арсенал” выиграл благодаря голу из стандарта, которые являются очень опасным оружием команды Артеты. В то же время в "Тоттенхэме" даже с большим количеством травмированных есть те, кто сможет раскрывать оборону "канониров" так, как это делал МЮ. Поэтому стоит ожидать еще одной потери очков от команды Артеты. Прогноз: Ничья.