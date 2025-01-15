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Арсенал – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.01.2025
Градус меньше, однако это все еще дерби
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 21-й тур
15 января, 22:00. "Эмирейтс Стедиум" (Лондон)
Главный арбитр: Саймон Хупер
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Матчи между “Арсеналом” и “Тоттенхэмом” всегда вызывают повышенный интерес из-за исторической составляющей и приставки “дерби”. Однако сейчас градус немного упал. “Арсенал” всеми правдами и неправдами, но все еще борется за чемпионство. “Тоттенхэм” параллельно идет на 13 месте и лишь кое-где стреляет невероятными результатами. Может ли быть такое попадание и сегодня?
Новости Арсенала
Три подряд матча не побеждают "канониры". Особенно был болезненным вылет в первом же раунде Кубка Англии. В соперниках был "Манчестер Юнайтед", который ловил критику, как только мог. Однако, как и на поединок против “Ливерпуля”, манкунианцы вышли относительно собранно и слаженно. Особенно на фоне "Арсенала", который транжирил моменты. Даже странные решения арбитра не помогли канонирам, а фамилия голкипера МЮ Баиндыра еще долго будет сниться фанам лондонцев.
До этого "Арсенал" проиграл дома "Ньюкаслу" в первом матче полуфинала Кубка лиги. Счет 0:2 – это практически путевка для "сорок" в решающий матч. Конечно, шансы все еще есть. Однако без Сака, Жезуса, других лидеров, да еще с такой игрой… Надеяться можно только на высшие силы. Нет стабильности у подопечных Артеты. То разгромят соперника в пять мячей, то едва одержат минимальную победу против, казалось бы, нетрудного оппонента. Эта турбулентность в конечном итоге и приводит к неожиданным результатам.
Кадры хозяев
Недавно стало известно, что упомянутый Габи Жезус надолго присоединился в лазарете к Саке. Там же еще находятся Томмиасу, Нванери и Уайт. Также Калафиори и Тимбер под вопросом. Достойный список сильных футболистов. Неудивительно, что "канониры" сейчас активно прочесывают трансферный рынок.
Новости Тоттенхэма
Прошлый матч "шпоры" также провели в Кубке Англии, но соперник у них был явно более низкого уровня. “Темворт” представляет даже не Первую или Вторую лиги – он играет в Национальной лиге. Это пятый по силе дивизион Англии. Однако и здесь "Тоттенхэм" нашел проблемы. В старте вышли не только резервисты. Наоборот, Постекоглу точечно их разместил среди основных игроков. Но забить лондонцы смогли только на 101 минуте благодаря автоголу соперника. Потом дело все-таки довели до разгрома.
Перед этим “шпоры” также играли и в Кубке лиги, где в первом матче 1/2 финала победили “Ливерпуль” благодаря голу под занавес встречи. И это именно этот точечный невероятный выстрел. За последние 14 матчей в основное время были выиграны всего четыре. Кроме "Саутгемптона" пали еще "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Неплохие соперники, не правда ли? Однако это все теряется на фоне многочисленных потерь очков и отрыва в 13 пунктах от зоны Лиги чемпионов.
Кадры гостей
В предыдущем матче травмировался Вернер. Он присоединился в лазарете к Бентанкуру, Дэвису, Одоберу, Удоги, ван де Вена, Ромеро, Ришарлисона, Викарио и Форстера. Единственное, что не вызывает беспокойства, это позиция голкипера. Новичок Кински отлично стартовал с двух подряд сухих поединков.
Последние пять матчей Арсенала и Тоттенхэма
Последние пять встреч хозяев
- 12.01.2025. Арсенал – Манчестер Юнайтед 1:1 (пен. 3:5) (Кубок Англии)
- 07.01.2025. Арсенал – Ньюкасл Юнайтед 0:2 (Кубок лиги)
- 04.11.2025. Брайтон – Арсенал 1:1 (АПЛ)
- 01.01.2025. Брентфорд – Арсенал 1:3 (АПЛ)
- 27.12.2024. Арсенал – Ипсвич 1:0 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 12.01.2025. Темворт – Тоттенхэм 0:3 (после д. ч.) (Кубок Англии)
- 08.01.2025. Тоттенхэм – Ливерпуль 1:0 (Кубок лиги)
- 04.01.2025. Тоттенхэм – Ньюкасл Юнайтед 1:2 (АПЛ)
- 29.12.2024. Тоттенхэм – Вулверхэмптон 2:2 (АПЛ)
- 26.12.2024. Ноттингем Форест – Тоттенхэм 1:0 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между соперниками
15.09.2024. Тоттенхэм – Арсенал 0:1 (АПЛ)
28.04.2024. Тоттенхэм – Арсенал 2:3 (АПЛ)
24.09.2023. Арсенал – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)
15.01.2023. Тоттенхэм – Арсенал 0:2 (АПЛ)
01.10.2022. Арсенал – Тоттенхэм 3:1 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|19
|14
|4
|1
|47-19
|46
|2
|
"Арсенал"
|20
|11
|7
|2
|39-18
|40
|3
|
Ноттингем Форест
|20
|12
|4
|4
|29-19
|40
|4
|
"Челси"
|21
|10
|7
|4
|41-26
|37
|5
|
"Ньюкасл"
|20
|10
|5
|5
|34-22
|35
|6
|
"Манчестер Сити"
|21
|10
|5
|6
|38-29
|35
|7
|
"Борнмут"
|21
|9
|7
|5
|32-25
|34
|8
|
"Астон Вилла"
|20
|9
|5
|6
|30-32
|32
|9
|
"Фулхэм"
|21
|7
|9
|5
|32-30
|30
|10
|
Брентфорд
|21
|8
|4
|9
|40-37
|28
|11
|
"Брайтон энд Хоув Альбион"
|20
|6
|10
|4
|30-29
|28
|12
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|21
|7
|5
|9
|27-41
|26
|13
|
"Тоттенхэм"
|20
|7
|3
|10
|42-30
|24
|14
|
"Манчестер Юнайтед"
|20
|6
|5
|9
|23-28
|23
|15
|
"Кристал Пэлас"
|20
|4
|9
|7
|21-28
|21
|16
|
Эвертон
|19
|3
|8
|8
|15-25
|17
|17
|
"Вулверхэмптон"
|20
|4
|4
|12
|31-45
|16
|18
|
Ипсвич Таун
|20
|3
|7
|10
|20-35
|16
|19
|
"Лестер Сити"
|20
|3
|5
|12
|23-44
|14
|20
|
"Саутгемптон"
|20
|1
|3
|16
|12-44
|6
Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Тоттенхэм
Прогноз на матч Арсенал – Тоттенхэм от UA-Football
В первом круге "шпоры" показали более качественный футбол, чем "канониры", однако один угловой решил судьбу матча. Тогда “Арсенал” выиграл благодаря голу из стандарта, которые являются очень опасным оружием команды Артеты. В то же время в "Тоттенхэме" даже с большим количеством травмированных есть те, кто сможет раскрывать оборону "канониров" так, как это делал МЮ. Поэтому стоит ожидать еще одной потери очков от команды Артеты. Прогноз: Ничья.
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