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Манчестер Юнайтед – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 21-го тура АПЛ на 16.01.2025

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптоном" в рамках чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 21-го тура АПЛ на 16.01.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 21-й тур.

16 января. 22:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Манкунианцы идут на улучшение, или это только краткосрочная вспышка? Вряд ли мы получим ответ на этот вопрос даже после этого матча, ведь команда Аморима будет принимать у себя дома главного аутсайдера этого сезона Премьер-лиги, которому не очень помогает даже приход нового тренера.

Конечно, хозяевам нужно побеждать и любой другой результат, кроме победы, болельщики точно не простят.

Содержание

Новости "Манчестер Юнайтед"

Команда Рубена Аморима наконец-то начала удивлять в приятном смысле. Последние 2 матча против непростых соперников выдались очень хорошими, хотя накануне все было достаточно мрачно и не очень оптимистично.

Перед этими двумя матчами против "Ливерпуля" и "Арсенала", манкунианцы проиграли трижды. Сначала их на своем поле разбил "Борнмут" (0:3), после чего на выезде сильнее оказался "Вулвургемптон" (0:2), ну а дальше было уничтожение от "Ньюкасла" (0:2) и снова на "Олд Траффорд". Тогда "сороки" должны были забивать больше, не хватило хладнокровия, однако и двух голов хватило для победы.

Зато потом была настоящая битва на "Энфилде". Ну, не то чтобы "дьяволы" были прямо сильнее, но они дали очень хороший бой своему сопернику, все завершилось вничью 2:2. А на прошлых выходных в Кубке Англии они в меньшинстве выдержали давление "Арсенала" и все же одолели "канониров" в серии пенальти. То есть позитива из последних двух матчей хватает. Это надо брать с собой и развивать успех.

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 21-го тура АПЛ на 16.01.2025 - изображение 1

Новости "Саутгемптона"

Уход Рассела Мартина и назначение Ивана Юрича, кажется, не дало какого-то мгновенного эффекта, однако, вполне возможно, будет иметь свое влияние со временем. Стартовал новый тренер с поражений, команда остается на последнем месте в турнирной таблице и все достаточно печально.

За последние 5 матчей на счету "святых" 3 поражения, 1 ничья и 1 победа. И тут вдруг вы можете обратить внимание на какую-то победу. Она произошла в минувшие выходные в рамках Кубка Англии против низшелигового "Суонси" (3:0), там они наконец отдохнули от тяжелых будней в АПЛ.

Но до этого были неудачи. Удалось разве что вырвать ничью с "Фулхэмом" (0:0), там просто частично повезло все же удержать собственные ворота на замке. После этого проиграли "Вест Хэму" (0:1), "Кристал Пэлас" (1:2) и "Брентфорду" (0:5). Особенно болезненным было поражение от "пчел". Там их разбили практически без шансов. Кажется, что выезд на "Олд Траффорд" не добавит им позитива.

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 21-го тура АПЛ на 16.01.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 20 14 5 1 48-20 47
2 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 21 12 5 4 30-20 41
3 Арсенал "Арсенал" 20 11 7 2 39-18 40
4 Челси "Челси" 21 10 7 4 41-26 37
5 Ньюкасл "Ньюкасл" 20 10 5 5 34-22 35
6 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 21 10 5 6 38-29 35
7 Борнмут "Борнмут" 21 9 7 5 32-25 34
8 Астон Вилла "Астон Вилла" 20 9 5 6 30-32 32
9 Фулхэм "Фулхэм" 21 7 9 5 32-30 30
10 Брентфорд Брентфорд 21 8 4 9 40-37 28
11 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 20 6 10 4 30-29 28
12 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 21 7 5 9 27-41 26
13 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 20 7 3 10 42-30 24
14 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 20 6 5 9 23-28 23
15 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 20 4 9 7 21-28 21
16 Эвертон Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 20 4 4 12 31-45 16
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 20 3 7 10 20-35 16
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 20 3 5 12 23-44 14
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 20 1 3 16 12-44 6

Личные встречи

14.09.24 АПЛ "Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед" 0:3

12.03.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон" 0:0

27.08.22 АПЛ "Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед" 0:1

12.02.22 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон" 1:1

22.08.21 АПЛ "Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед" 1:1

Цифры и факты

  • "Манчестер Юнайтед" непобедим в последних 16 матчах против "Саутгемптона" во всех турнирах;
  • "Саутгемптон" проиграл 6 из последних 7 матчей в рамках Премьер-лиги;
  • "Саутгемптон" не смог забить ни одного гола в 5 из последних 6 матчей в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Травмы преследуют "Манчестер Юнайтед" на протяжении всего сезона. Не то, чтобы сейчас стало намного лучше. Рубен Аморим не может рассчитывать на помощь Люка Шоу, Мейсона Маунта, Виктора Линделефа, и Джонни Эванса. Также дисквалифицирован на этот матч Диогу Далот, под большим вопросом Маркус Рашфорд.

Что касается "Саутгемптона", то там ситуация с травмами улучшилась и сейчас только двое игроков и лазарете. Росс Стюарт и Джек Стивенс не сыграют. Также под вопросом Флинн Даунс.

"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Онана — де Лигт, Магуайр, Мартинес — Диалло, Угарте, Мейну, Мазрауи — Гарначо, Фернандеш — Хойлунд

"Саутгемптон", 3-4-2-1: Рамсдейл — Гарвуд-Беллис, Беднарек, Вуд — Уокер-Питерс, Угочукву, Фернандеш, Меннинг — Диблинг, Сулемана — Онуачу

Трансляция матча
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Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч между "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Анализируя последние выступления обеих команд, напрашивается только один вывод и хочется дать один конкретный прогноз. Победа хозяев, уверенная победа с преимуществом в два гола, но с пропущенным голом, автором которого должен стать Тайлер Диблинг.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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